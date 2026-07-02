Vozinha, el arquero de Cabo Verde que conquistó hinchas en Instagram y hoy es una celebridad digital

Vozinha es una de las figuras del Mundial 2026 y gracias a ello ganó millones de seguidores en IG. Reuters/Brett Davis

El Mundial 2026 no solo ha servido para descubrir nuevas selecciones, sino también para convertir a futbolistas poco conocidos en figuras internacionales. Uno de los casos más llamativos es el de Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, el experimentado arquero de Cabo Verde que pasó de ser una leyenda silenciosa en su país a convertirse en una celebridad digital tras su destacada actuación en la fase de grupos.

Con 40 años, el guardameta fue una de las grandes figuras del empate sin goles frente a España, resultado que permitió a Cabo Verde dar un paso histórico hacia la clasificación a la fase eliminatoria del torneo. Sus intervenciones bajo los tres palos llamaron la atención de aficionados de todo el mundo y provocaron un crecimiento sin precedentes en sus redes sociales.

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En apenas unos días, Vozinha pasó de tener cerca de 50.000 seguidores en Instagram a acercarse a los 18 millones, convirtiéndose en uno de los futbolistas más comentados del campeonato y en un fenómeno viral dentro y fuera de las canchas.

Vozinha pasó de tener 50.000 seguidores en IG a más de 17 millones.

Las atajadas que cambiaron su carrera

El partido frente a España marcó un antes y un después para el arquero caboverdiano. Durante los 90 minutos realizó siete intervenciones decisivas que evitaron el gol de la selección europea y sostuvieron un empate considerado histórico para el fútbol de su país.

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Ese resultado fue clave para que Cabo Verde mantuviera vivas sus opciones de clasificación. Posteriormente llegaron los empates 2-2 frente a Uruguay y 0-0 contra Arabia Saudita, suficientes para asegurar el pase a los dieciseisavos de final por primera vez en la historia de la selección africana.

Ahora, el siguiente desafío será enfrentar a la Argentina de Lionel Messi en una de las llaves más esperadas de la fase eliminatoria.

Vozinha se muestra agradecido por la gran cantidad de seguidores que ganó durante el Mundial 2026.

Quién es Vozinha

Aunque el mundo lo conoce como Vozinha, su nombre real es Josimar José Évora Dias. Antes del Mundial reveló una curiosa historia familiar relacionada con su identidad.

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Su padre deseaba llamarlo Jorge Valdano, en homenaje al delantero argentino campeón del mundo en México 1986. Sin embargo, las autoridades de Cabo Verde no autorizaron ese nombre por tratarse de una denominación extranjera.

Finalmente, la familia eligió Josimar como homenaje al lateral brasileño que brilló durante aquel mismo Mundial. Pese a ello, el nombre que terminó acompañándolo durante toda su carrera fue Vozinha.

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El verdadero nombre de Vozinha es Josimar José Évora Dias. EFE/EPA/SAM WASSON

El origen de un apodo inolvidable

El sobrenombre nació cuando era niño en Mindelo, ciudad ubicada en la isla de São Vicente. Criado junto a sus abuelos, solía regresar golpeado después de jugar al fútbol en las calles del barrio.

Sus amigos comenzaron a bromear diciendo que siempre corría a refugiarse con ellos y empezaron a llamarlo “Vozinha”, una expresión cariñosa en portugués que significa “abuelita”.

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Con el paso de los años, ese apodo terminó reemplazando completamente a su verdadero nombre y hoy es la identidad con la que es reconocido internacionalmente.

Vozinha es el arquero oficial de la selección de Cabo Verde.

Un camino marcado por la perseverancia

El éxito de Vozinha no llegó temprano. Recién logró convertirse en futbolista profesional a los 25 años, cuando fichó por el Progresso do Sambizanga de Angola.

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Seis meses después debutó con la selección de Cabo Verde en un triunfo frente a Camerún que ayudó al equipo a clasificarse por primera vez para la Copa Africana de Naciones.

Su trayectoria continuó en clubes de Portugal, Chipre, Moldavia y Eslovaquia, hasta consolidarse como uno de los jugadores más importantes en la historia del seleccionado nacional.

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Actualmente supera los 90 partidos con la camiseta de Cabo Verde y ha participado en todos los grandes torneos internacionales disputados por su país.

Vozinha logró clasificar con Cabo Verde a los 16avos de final del Mundial 2026. Reuters/Maria Lysaker

Un récord para el Mundial

Además de su rendimiento deportivo, Vozinha también dejó una marca estadística en la Copa del Mundo.

Con 40 años y 12 días se convirtió en el futbolista más veterano perteneciente a una selección debutante en disputar un Mundial, un registro que únicamente es superado, considerando todas las ediciones del torneo, por el arquero egipcio Essam El Hadary.

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La experiencia acumulada durante más de una década con la selección fue determinante para liderar al equipo en uno de los momentos más importantes de su historia.

Vozinha es una de las figuras de las redes sociales del Mundial 2026. REUTERS/Phil Noble

De héroe nacional a celebridad en redes sociales

La irrupción de Vozinha también demuestra cómo el Mundial puede transformar la vida de un deportista en cuestión de días.

Su actuación frente a España generó millones de reproducciones en redes sociales y multiplicó el interés de aficionados que hasta entonces desconocían tanto al arquero como a la selección de Cabo Verde.

El propio guardameta reconoció tras conseguir la clasificación que pocos imaginaban que el equipo pudiera avanzar de ronda. “Clasificar es muy gratificante”, aseguró después de sellar el histórico pase.

Mientras continúa preparando el duelo frente a la Argentina, el arquero también ha despertado el interés de clubes de México y Brasil, confirmando que el Mundial 2026 no solo impulsó a Cabo Verde hacia la mejor actuación de su historia, sino que también convirtió a Vozinha en una de las nuevas figuras del fútbol internacional y en una celebridad digital.