Apple tiene una configuración peligrosa si tienes iPhone: está desde el año 2020 y debes apagarla ya

El desbloqueo del iPhone mediante la proximidad del Apple Watch no reemplaza todas las funciones de Face ID. REUTERS/Manuel Orbegozo

Guardar

En el universo de la tecnología móvil, muchos usuarios de iPhone mantienen activas algunas funciones que resultaron útiles durante la pandemia, pero que hoy pueden comprometer la privacidad o el rendimiento de los dispositivos. La desactivación de ciertos ajustes implementados en 2020 no solo contribuye a proteger los datos personales, sino que también permite optimizar la autonomía de los equipos.

Entre estos, destacan la opción de desbloqueo del iPhone con un Apple Watch cercano y la detección automática de lavado de manos en el reloj inteligente, ambas diseñadas para facilitar la vida en contextos muy específicos, pero que han perdido vigencia en el escenario actual.

PUBLICIDAD

Ajustes de seguridad obsoletos en iOS y Apple Watch

Durante el auge de la crisis sanitaria mundial, Apple incorporó ajustes que buscaban resolver problemas cotidianos provocados por el uso extendido de mascarillas y la preocupación por la higiene. Uno de los cambios más notables fue la posibilidad de desbloquear el iPhone automáticamente si detectaba un Apple Watch emparejado y en las inmediaciones.

En la actualidad, mantener activa la función de desbloqueo automático con Apple Watch puede convertirse en un riesgo para la privacidad. REUTERS/Christian Hartmann

Esta función surgió como respuesta a la dificultad de utilizar Face ID con el rostro parcialmente cubierto, permitiendo un acceso rápido al dispositivo sin necesidad de retirar la mascarilla.

PUBLICIDAD

El mecanismo funcionaba siempre que el reloj estuviera en la muñeca y desbloqueado, facilitando así la gestión del teléfono en espacios públicos. Aunque esta alternativa fue bien recibida por quienes dependían del reconocimiento facial, su utilidad ha disminuido notablemente con el fin de la obligatoriedad de las mascarillas.

En la actualidad, mantener activa la función de desbloqueo automático con Apple Watch puede convertirse en un riesgo para la privacidad. Si una persona con intenciones indebidas se encuentra cerca del usuario y dentro del rango permitido, podría acceder al iPhone sin mayor obstáculo.

PUBLICIDAD

Con el fin de la obligatoriedad de las mascarillas y el retorno a la normalidad, la función de desbloqueo con Apple Watch ha perdido sentido práctico. (Europa Press)

El peligro se agrava en situaciones de robo, ya que el dispositivo podría abrirse si el Apple Watch sigue estando cerca, concediendo tiempo al delincuente para acceder a información sensible antes de que el propietario logre bloquearlo remotamente.

Este tipo de ajustes, activados en su momento por necesidad y olvidados posteriormente por muchos usuarios, representan una vulnerabilidad. Incluso personas cercanas, como familiares, podrían aprovechar esta función para ingresar al teléfono, lo que subraya la importancia de revisar y modificar la configuración de seguridad tras el regreso a la normalidad.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el desbloqueo del iPhone con Apple Watch

El desbloqueo del iPhone mediante la proximidad del Apple Watch no reemplaza todas las funciones de Face ID. No se permite, por ejemplo, autorizar pagos con Apple Pay ni validar acciones dentro de aplicaciones únicamente con el reloj. El sistema fue ideado para ofrecer una solución temporal en un contexto concreto, y no para servir como método principal de autenticación.

Desactivar la función de lavado de manos en el Apple Watch es un proceso simple y puede realizarse desde el iPhone o desde el propio reloj. REUTERS/Robert Galbraith (UNITED STATES - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS)

Existen salvaguardas adicionales ante posibles accesos no deseados. Si el usuario percibe que su dispositivo puede estar en peligro, tiene la opción de presionar el botón “Bloquear iPhone” desde la notificación que aparece en el reloj.

PUBLICIDAD

Esta acción activa un bloqueo inmediato del teléfono, desactiva Face ID y cualquier otro método de desbloqueo asociado a la proximidad de dispositivos. A partir de ese momento, solo será posible ingresar al iPhone introduciendo el código numérico.

Para que este desbloqueo funcione, deben cumplirse varios requisitos al mismo tiempo: el iPhone debe haber sido desbloqueado tras colocarse el reloj, el Apple Watch no puede estar en modo “Hora de dormir” y debe haber detectado actividad física reciente.

PUBLICIDAD

El rango máximo de separación entre ambos dispositivos no debe superar los tres metros, limitando así el riesgo a situaciones de proximidad inmediata.

Si un delincuente arrebata el teléfono y el usuario permanece cerca, el iPhone podría desbloquearse solo por detectar el Apple Watch en las inmediaciones. Europa Press

Guía para desactivar funciones heredadas de la pandemia en iOS

La recomendación principal para quienes buscan reforzar la privacidad consiste en desactivar la opción de desbloqueo con Apple Watch. El procedimiento es sencillo y se realiza accediendo a los ajustes del iPhone. Dentro de la ruta Ajustes > Face ID y código > Desbloqueo con dispositivos cercanos, se puede verificar si el Apple Watch aparece con la casilla activa.

PUBLICIDAD

Si es así, basta con desmarcar la opción para evitar posibles accesos no autorizados. En caso de que ya estuviera desactivada, no se requiere ninguna modificación adicional.

Esta opción suele venir desactivada de fábrica, pero fue común que muchos usuarios la habilitaran en 2020 y no la hayan revisado desde entonces. Verificar y ajustar este parámetro reduce el riesgo de que terceros, incluso personas de confianza, ingresen al dispositivo sin permiso.

PUBLICIDAD

La función de desbloqueo con Apple Watch no sustituye a Face ID en todos los aspectos del sistema. REUTERS/Dado Ruvic

Efectos secundarios de la detección de lavado de manos en Apple Watch

Otra función implementada en el contexto de la emergencia sanitaria es la detección automática de lavado de manos en el Apple Watch. Aunque actualmente ya no resulta esencial para la mayoría, se mantiene disponible como herramienta de higiene.

Su activación implica que el reloj utilice sensores de manera continua: los micrófonos permanecen atentos al sonido del agua y del jabón, mientras que el acelerómetro y el giroscopio buscan el patrón de movimiento característico al frotarse las manos.

Este procesamiento constante afecta directamente la autonomía de la batería, ya que requiere recursos en segundo plano. Por eso, muchos usuarios prefieren desactivar la función para conservar energía y prolongar la duración diaria del dispositivo.

Durante el auge de la crisis sanitaria mundial, Apple incorporó ajustes que buscaban resolver problemas cotidianos provocados por el uso extendido de mascarillas. REUTERS/Abdul Saboor

Cómo desactivar la detección de lavado de manos y ahorrar batería

Desactivar la función de lavado de manos en el Apple Watch es un proceso simple y puede realizarse desde el iPhone o desde el propio reloj. Si se opta por el teléfono, basta con abrir la aplicación Watch, entrar en la pestaña Mi reloj y buscar la sección Lavado de manos. Una vez allí, se puede desactivar el temporizador de lavado de manos y, si se desea, los recordatorios asociados a esta acción.

La otra alternativa es gestionar el ajuste directamente en el Apple Watch. Al presionar la Digital Crown, se accede a las aplicaciones y, dentro de Ajustes, se encuentra la opción Lavado de manos. Allí es posible apagar el temporizador correspondiente.