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Adiós al delay al ver partidos del Mundial 2026: el truco para gritar los goles primero que los vecinos

La diferencia de segundos que separa el grito de gol en el estadio de su llegada al televisor o celular depende de qué tecnología se use para ver la transmisión

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delay de audio - TV - audio - televisor - tecnología - 29 de junio
En grandes eventos deportivos varias familias y grupos de amigos se reúnen para ver los encuentros de cada jornada. (Imagen ilustrativa Infobae)

Escuchar el grito de gol de los vecinos antes de que la jugada aparezca en la pantalla se ha convertido en una molestia común al ver partidos del Mundial 2026, tanto en televisores como en celulares.

El retraso en la transmisión de los partidos, conocido como “delay”, se relaciona directamente con las tecnologías utilizadas para recibir la señal. Ya sea por televisión digital, cable o plataformas streaming, cada segundo de desfase puede marcar la diferencia entre celebrar un gol o recibirlo ya anunciado.

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Ante este escenario, surgen alternativas y consejos prácticos para minimizar el delay y recuperar la autenticidad del festejo futbolero, sin spoilers involuntarios.

Por qué ocurre el delay en la transmisión del Mundial 2026

Familia de espaldas con camisetas argentinas mira fútbol en televisión. Hombre con brazos levantados, mujer abraza camiseta, dos niños sentados abrazados.
La diferencia entre el momento real del partido y lo que muestra la pantalla obedece a pasos técnicos en la cadena de transmisión que suman segundos de retraso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “delay” o desfase temporal surge por el camino que recorre la señal desde el estadio hasta el televisor o dispositivo del espectador. Este fenómeno puede ir desde unos pocos segundos hasta superar el minuto, dependiendo de la tecnología utilizada.

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En las plataformas streaming, el retraso suele ser mayor respecto a la televisión digital terrestre (TDT) o el cable. En este sentido, quienes buscan una experiencia lo más cercana posible al directo enfrentan así el reto de elegir el método de transmisión que ofrezca la menor latencia.

Cuál es el truco para eliminar el delay en los partidos y ver los goles antes que nadie

La Televisión Digital Terrestre (TDT) es la opción que más se acerca a la inmediatez de la señal original. La TDT recibe la transmisión casi en simultáneo con la fuente, superando en velocidad tanto a las plataformas streaming como a los servicios por cable tradicionales.

Persona disfrutando de un partido de fútbol en dispositivos electrónicos: computadora, tableta, móvil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Es mejor optar por TDT que por apps streaming para ver partidos del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar la TDT, es necesario verificar si el televisor cuenta con sintonizador digital integrado o, en caso contrario, adquirir un decodificador externo.

Luego se conecta una antena, preferentemente exterior, y se realiza la búsqueda de canales en el menú del dispositivo. El resultado es una señal estable y rápida, que minimiza el riesgo de spoilers y maximiza la emoción de los goles en vivo.

Qué hacer si solo se dispone de plataformas streaming para ver el Mundial 2026

Si la única alternativa es el streaming, existen medidas para reducir el retardo al mínimo posible. Priorizar la conexión por cable Ethernet al router garantiza mayor estabilidad y menor latencia que el WiFi.

Primer plano de una mano sosteniendo un cable Ethernet gris claro, a punto de insertarlo en el puerto de red en la parte trasera de un televisor negro.
Se debe conectar el televisor al router por cable para una mejor estabilidad de la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, apagar o desconectar todos los dispositivos que estén utilizando internet durante el partido ayuda a evitar que el ancho de banda se divida y perjudique la transmisión principal.

Otra estrategia consiste en optimizar la red inalámbrica. Ubicar el router en una posición central, sin obstrucciones, y seleccionar la banda de 5 GHz cuando se está cerca del televisor o dispositivo puede aportar mejoras.

Limitar el número de dispositivos conectados y cerrar aplicaciones en segundo plano contribuye a mantener la fluidez de la imagen.

Cuáles otras acciones evitan cortes y retrasos inesperados

Reiniciar el router unos minutos antes del evento libera recursos y resuelve interferencias temporales. Es fundamental proteger la red WiFi con una contraseña robusta, para prevenir que extraños consuman todo el ancho de banda.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave que la red WiFi no esté saturada por muchos dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, algunas plataformas streaming permiten ajustar la calidad de la transmisión. Si se detectan interrupciones o demoras, reducir la resolución, como de 4K a 1080p o 720p, puede disminuir el uso de datos y favorecer la estabilidad.

Cómo garantizar que la aplicación y el televisor estén listos para el Mundial 2026

La actualización periódica de la aplicación streaming y del sistema operativo del televisor es crucial. Versiones antiguas pueden causar fallos, mayor delay o errores de sincronización.

Si el desfase persiste, conviene cerrar y volver a abrir la aplicación para reiniciar la conexión. Otra alternativa es borrar la caché del navegador si se utiliza una versión web.

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