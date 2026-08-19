Pasos para borrar archivos pesados de WhatsApp y recuperar memoria en tu celular

WhatsApp clasifica los archivos más pesados para facilitar su eliminación y recuperar memoria. (Foto AP/Martin Meissner, archivo)

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WhatsApp suele convertirse con el tiempo en una de las aplicaciones que más espacio consume en los teléfonos móviles debido a la acumulación continua de archivos multimedia. Fotografías, videos, documentos y audios permanecen almacenados y pueden llegar a ocupar varios gigabytes, una situación que afecta especialmente a quienes disponen de poca memoria interna.

Frente a este escenario, la plataforma desarrolló una función específica para identificar y eliminar esos archivos voluminosos sin afectar las conversaciones importantes.

Cómo utilizar la Administración de almacenamiento de WhatsApp

Una de las herramientas más efectivas para gestionar el espacio ocupado por WhatsApp es la función de Administración de almacenamiento, disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone. De acuerdo con lo detallado en la plataforma, esta herramienta permite revisar el contenido multimedia almacenado y eliminarlo de manera selectiva.

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La función Administración de almacenamiento permite liberar espacio en WhatsApp sin borrar conversaciones completas. (WhatsApp)

Abre WhatsApp en tu teléfono.

Dirígete a Ajustes (tocando los tres puntos en la esquina superior derecha o el icono de engranaje).

Selecciona la opción Almacenamiento y datos .

Accede a Administración de almacenamiento .

Observa el resumen del espacio utilizado que muestra la aplicación.

En la sección “Revisa y elimina elementos” se presentan los archivos más pesados, como videos, fotos, documentos y otros elementos.

Selecciona los archivos que deseas eliminar marcando cada uno de ellos.

Toca el ícono de la papelera para eliminarlos de forma definitiva.

Este procedimiento permite identificar con rapidez los archivos que más espacio ocupan y eliminarlos sin necesidad de borrar conversaciones completas. Según la plataforma, este sistema responde a la necesidad de dar una solución cuando la memoria interna comienza a llenarse tras meses o años de uso.

Identificación de los chats que más ocupan espacio

Otra característica relevante de la función de Administración de almacenamiento es la posibilidad de identificar qué chats son responsables de la mayor parte del almacenamiento ocupado. Los grupos, en particular, suelen aparecer en los primeros lugares debido al intercambio constante de fotos, videos y documentos. Esta clasificación permite decidir con mayor facilidad cuáles son las conversaciones prioritarias para revisar y depurar.

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Modificar la descarga automática ayuda a evitar que fotos y videos saturen el almacenamiento del teléfono. (Reuters)

Así, en vez de eliminar conversaciones completas, la herramienta da la opción de borrar únicamente los archivos más pesados, conservando los mensajes y textos que el usuario considere importantes. Esta ventaja es especialmente apreciada en contextos donde la información compartida en los chats resulta valiosa o irremplazable.

WhatsApp no cuenta con una “papelera” de archivos eliminados desde la cual recuperar memoria, como muchos usuarios suponen. En su lugar, la función mencionada permite analizar y limpiar el contenido multimedia de forma centralizada.

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Recomendaciones para optimizar el espacio en WhatsApp

Además de la función principal, existen medidas complementarias para evitar que el espacio ocupado por WhatsApp crezca sin control. Entre las recomendaciones más eficaces se encuentran:

Los grupos de WhatsApp suelen concentrar la mayor cantidad de archivos multimedia que ocupan espacio. (Reuters)

Modifica la configuración de descarga automática para que fotos, videos y documentos no se guarden automáticamente en el teléfono.

Revisa periódicamente los grupos con mayor actividad , ya que suelen acumular gran cantidad de archivos multimedia que pocas veces se vuelven a abrir.

Verifica las copias de seguridad de WhatsApp, pues pueden incluir contenido multimedia que ocupa espacio tanto en el dispositivo como en los servicios de almacenamiento en la nube.

Por qué WhatsApp puede ocupar varios gigabytes

El tamaño que alcanza WhatsApp en cada dispositivo está directamente relacionado con los hábitos de uso de cada persona. Cada fotografía, video, documento, nota de voz, sticker o GIF permanece almacenado hasta que el usuario decide borrarlo. Con el paso de los meses, esa acumulación puede representar varios gigabytes, un dato relevante para quienes utilizan teléfonos con poca capacidad interna.

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La revisión periódica de la función de Administración de almacenamiento se convierte en una de las formas más sencillas de mantener espacio libre sin perder conversaciones importantes. Según la plataforma, realizar esta limpieza en intervalos regulares ayuda no solo a liberar memoria, sino también a mejorar el rendimiento general del dispositivo, especialmente cuando el almacenamiento disponible comienza a agotarse.

Revisar las copias de seguridad contribuye a reducir el uso de memoria en dispositivos y servicios en la nube. (Bloomberg)

El aprovechamiento de estas herramientas integradas en la aplicación permite conservar únicamente los archivos útiles y evitar que el contenido multimedia termine por saturar el celular sin que el usuario lo perciba.

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