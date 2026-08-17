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Cómo ‘desaparecer’ de WhatsApp sin apagar el WiFi ni bloquear a nadie

El método consiste en modificar la visibilidad del usuario, silenciar y archivar conversaciones y desactivar cualquier tipo de aviso Chat

El proceso para lograr que nadie note que se está activo en WhatsApp se basa en modificar varias configuraciones dentro de la app. REUTERS/Dado Ruvic
El proceso para lograr que nadie note que se está activo en WhatsApp se basa en modificar varias configuraciones dentro de la app. REUTERS/Dado Ruvic
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‘Desaparecer’ de WhatsApp sin apagar el WiFi ni bloquear contactos es posible gracias a una serie de ajustes que permiten mantener la privacidad y evitar interrupciones, sin dejar de usar el resto de las funciones del teléfono.

Este método consiste en modificar la visibilidad del usuario, silenciar y archivar conversaciones y desactivar cualquier tipo de aviso, logrando así que otros no puedan detectar la actividad en la aplicación mientras se continúa navegando, jugando o viendo contenido en el móvil.

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Cómo ocultar tu actividad en WhatsApp sin desconectar el WiFi

El proceso para lograr que nadie note que se está activo en WhatsApp se basa en modificar varias configuraciones dentro de la app y en el sistema operativo del dispositivo.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
El usuario puede seguir utilizando el teléfono normalmente para otras actividades en línea sin que quede rastro de su presencia en WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en ajustar la privacidad para que no se muestre la última conexión, el estado en línea, la foto de perfil ni la confirmación de lectura de mensajes. Tanto en teléfonos Android como en iPhone, estos cambios se pueden realizar desde el menú de ajustes de WhatsApp, accediendo al apartado de privacidad.

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En Android, es necesario abrir WhatsApp, tocar los tres puntos en la esquina superior derecha y seleccionar la opción de ajustes. Dentro del menú de privacidad, se debe cambiar la configuración de “Hora de última vez y en línea” para que nadie pueda ver estos datos.

También se recomienda desactivar la opción de confirmaciones de lectura, lo que evita que los demás sepan si un mensaje ha sido leído, pues el doble check azul ya no aparecerá.

El primer paso consiste en ajustar la privacidad para que no se muestre la última conexión. REUTERS/Dado Ruvic
El primer paso consiste en ajustar la privacidad para que no se muestre la última conexión. REUTERS/Dado Ruvic

En iPhone, el procedimiento es similar: se debe entrar a la pestaña de ajustes, seleccionar privacidad y modificar las mismas opciones. De esta forma, la información referente a los movimientos dentro de la aplicación queda oculta para el resto de los usuarios.

Archivar chats y silenciar notificaciones para mantener el anonimato en WhatsApp

Otra parte fundamental del proceso para desaparecer de WhatsApp es aislar aquellas conversaciones que se desean mantener fuera de la vista. Esto se consigue archivando los chats de manera permanente y activando la opción para que permanezcan ocultos incluso si reciben mensajes nuevos.

En Android, esta función se encuentra en el menú de ajustes, dentro del apartado de chats, donde se puede habilitar “Mantener los chats archivados”. Tras activar esta opción, basta con mantener presionado el chat deseado y tocar el icono correspondiente para archivar.

Mujer sentada en una mesa con móvil y un logo luminoso de WhatsApp en la pared
Se recomienda silenciar las notificaciones de WhatsApp desde la configuración general del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En iPhone, el método consiste en deslizar hacia la izquierda sobre la conversación y archivar el chat. Posteriormente, se debe asegurar que la función de mantener los chats archivados permanezca activa en los ajustes de la aplicación. De este modo, aunque lleguen mensajes a esas conversaciones, no volverán a la pantalla principal ni generarán alertas.

Complementario a esto, se recomienda silenciar las notificaciones de WhatsApp desde la configuración general del dispositivo. En Android, se accede a través de la sección de aplicaciones en los ajustes del teléfono, donde se puede desactivar la opción de permitir notificaciones para WhatsApp.

En iPhone, la ruta es similar: basta con buscar WhatsApp en los ajustes y desmarcar la opción de notificaciones, incluyendo las tiras, el centro de notificaciones y los globos rojos que indican mensajes sin leer.

El modo fantasma (o modo invisible) no es una función oficial dentro de WhatsApp, sino un truco que consiste en cambiar varias opciones de privacidad para usar la aplicación sin dejar rastro. REUTERS/Dado Ruvic
El modo fantasma (o modo invisible) no es una función oficial dentro de WhatsApp, sino un truco que consiste en cambiar varias opciones de privacidad para usar la aplicación sin dejar rastro. REUTERS/Dado Ruvic

Consecuencias de desactivar la visibilidad y notificaciones en WhatsApp

Mientras se aplican estos cambios, los contactos que intenten ver la actividad del usuario encontrarán que no pueden acceder a información como la última vez en línea, la foto de perfil o el estado.

Si alguien envía un mensaje, este se entregará, pero la persona no recibirá ninguna alerta en su móvil. Si el usuario decide leer el mensaje, el remitente solo verá el doble check gris, ya que la confirmación azul estará desactivada.

Al buscar en la agenda, los contactos no tendrán acceso a la foto de perfil ni a la información personal, generando la impresión de que la cuenta está desactivada o que la aplicación ha sido eliminada. No obstante, el usuario puede seguir utilizando el teléfono normalmente para otras actividades en línea sin que quede rastro de su presencia en WhatsApp.

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