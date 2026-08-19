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GTA 6 llega en pocos días y Netflix dará un adelanto en exclusiva antes que YouTube

El estreno confirma la apuesta de la plataforma por los contenidos interactivos y en vivo

El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.
Netflix estrenará en exclusiva el tráiler extendido de GTA 6 antes que cualquier otra plataforma. (Rockstar Games)
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El próximo jueves 27 de agosto, Netflix ofrecerá a sus suscriptores de pago el primer vistazo extendido de Grand Theft Auto VI, seis horas por delante de la publicación oficial en el sitio web de GTA VI y en el canal de YouTube de Rockstar Games. Esta estrategia marca una colaboración inédita entre la plataforma de streaming y una de las franquicias más influyentes de la industria del videojuego.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look estará disponible en Netflix el jueves 27 de agosto a las 15:00 h ET, lo que equivale a las 13:00 h en México, 14:00 h en Colombia, 16:00 h en Argentina y 21:00 h en España. El tráiler extendido podrá verse únicamente a través de una cuenta de pago; la versión gratuita de la plataforma quedará excluida de este lanzamiento.

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GTA 6 estrenará un “Extended Look” en Netflix el 27 de agosto antes de su publicación en YouTube.
El adelanto de Grand Theft Auto VI estará disponible solo para suscriptores de pago de Netflix. (Rockstar Games)

De acuerdo con el comunicado de la compañía, la publicación en el canal oficial de YouTube de Rockstar Games y en la web de Grand Theft Auto VI sucederá seis horas más tarde, a las 21:00 h ET.

Actualmente, Netflix no ha especificado la duración ni el formato que tendrá este adelanto, aunque la expectativa en torno a la pieza ha ido en aumento tras meses de retrasos, filtraciones y rumores en internet. La plataforma informó que la audiencia potencial de este estreno asciende a 325 millones de suscriptores en todo el mundo, cifra que refleja la magnitud del evento.

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La apuesta de Netflix por los videojuegos

El fenómeno de los avances de GTA en YouTube suele alcanzar cifras millonarias de visualizaciones. No obstante, la elección de Netflix como plataforma prioritaria responde a una estrategia más amplia. Según declaraciones del codirector ejecutivo Greg Peters a comienzos de 2026, la compañía busca fortalecer su presencia en el sector de los videojuegos, especialmente en el segmento de juegos para televisión basados en la nube.

La preventa de GTA 6 otorgará el Pack Vintage de Vice City con un vehículo, garaje, atuendos, peinados y un patrón de arma inspirado en Tommy Vercetti.
Rockstar Games ha elegido a Netflix para el lanzamiento anticipado de su esperado avance. (Rockstar Games)

En ese contexto, Netflix ha realizado adquisiciones relevantes como Boss Fight Entertainment y Night School, además de haber contado con su propio estudio interno de juegos AAA, Team Blue, que más tarde fue cerrado. De acuerdo con Wired, la empresa explora nuevas formas de aprovechar su infraestructura para transmitir eventos de alto impacto, emulando modelos que ya aplica en la retransmisión de deportes y espectáculos en vivo.

El debut de Grand Theft Auto VI representa, así, una oportunidad para consolidar su apuesta por los contenidos interactivos y de cita previa.

Rumores, filtraciones y desmentidos sobre GTA 6

En los últimos meses, Rockstar Games y Netflix han mantenido el hermetismo respecto a los detalles del tráiler extendido, limitándose a confirmar el título oficial del avance. Diversas filtraciones han circulado en internet, desde supuestas imágenes del mapa de Leonida hasta vídeos breves atribuidos a inteligencia artificial. Según reportó IGN, clips generados por IA sobre GTA 6 han alcanzado millones de visualizaciones en plataformas sociales, aunque la comunidad suele desmontar estos contenidos en plazos muy breves.

Grand Theft Auto 6, de Rockstar
Grand Theft Auto VI saldrá a la venta el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X y S. (Rockstar Games)

Una de las afirmaciones más difundidas indicaba que el adelanto exclusivo constaría de tres episodios con una duración total de 67 minutos, citando una ficha de Netflix en Portugal. Esta información fue desmentida posteriormente. Por otra parte, dos clips de juego y una imagen del mapa de Leonida provocaron que Rockstar Games emitiera órdenes de retirada en virtud de la DMCA.

La cuenta Zap Actu GTA6 compartió un vídeo de Lucía bajo la lluvia que superó varios millones de visitas, aunque más tarde admitió que se trataba de una secuencia generada artificialmente. Ante la consulta de un usuario en X, el chatbot Grok identificó como falso un vídeo viral de un helicóptero sobre Vice City y afirmó que ningún material auténtico del juego se había filtrado hasta el momento.

El esperado Grand Theft Auto VI llegará a las tiendas el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X y S, tras dos aplazamientos en su fecha de lanzamiento inicial. La versión para PC no tiene fecha confirmada. Según la sinopsis oficial, el título seguirá a Jason y Lucía, una pareja involucrada en un atraco fallido que los empuja a una conspiración de alcance estatal en Leonida, la interpretación de Rockstar Games del estado de Florida.

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