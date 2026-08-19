La verdad sobre la ‘papelera’ de WhatsApp: dónde van los archivos eliminados y cómo recuperarlos paso a paso

El destino final de un archivo eliminado depende tanto del lugar como del modo en que se ejecutó la eliminación. (Imagen ilustrativa Infobae)

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La realidad sobre la ‘papelera’ de WhatsApp es que no existe una papelera tradicional o universalmente visible como la de otros sistemas, pero sí hay mecanismos y rutas específicas para gestionar archivos eliminados y, en ciertos casos, recuperarlos.

Los métodos varían según el dispositivo y la forma en que se eliminó el archivo, por lo que conocer el proceso exacto puede marcar la diferencia al intentar restaurar fotos, documentos o mensajes que parecían perdidos.

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Cómo funciona la gestión de archivos eliminados en WhatsApp

WhatsApp ha incorporado herramientas para facilitar la administración del espacio de almacenamiento ocupado por archivos multimedia y documentos. Entre estas funciones, algunas versiones de la aplicación ofrecen una sección específica donde es posible revisar y eliminar elementos que han sido eliminados recientemente desde la propia app.

Los métodos varían según el dispositivo y la forma en que se eliminó el archivo. REUTERS/Dado Ruvic

Para acceder a este espacio, el usuario debe abrir WhatsApp, ir a la configuración mediante el menú de tres puntos y seleccionar la opción de almacenamiento y datos. Dentro de ese apartado, la función “Gestionar almacenamiento” permite visualizar los archivos que están ocupando espacio.

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Allí se listan archivos que han sido eliminados de chats, brindando la posibilidad de restaurarlos si todavía no han sido destruidos permanentemente o eliminarlos de manera definitiva.

Esta característica, sin embargo, no está presente en todas las versiones o dispositivos. Es posible que algunos usuarios no encuentren esa ‘Papelera’ dentro de la aplicación, lo que obliga a explorar otras alternativas para localizar archivos borrados.

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WhatsApp no tiene una papelera de reciclaje oficial con ese nombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo recuperar archivos de WhatsApp desde la memoria interna del teléfono

Cuando la opción directa dentro de WhatsApp no está disponible, existe la posibilidad de acceder manualmente a los archivos desde el propio almacenamiento del dispositivo, especialmente en teléfonos Android. El procedimiento requiere utilizar una aplicación de explorador de archivos, como la app “Archivos” o cualquier gestor de archivos instalado.

El usuario debe ingresar al almacenamiento interno, buscar la carpeta Android, luego navegar hasta media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Dentro de esa ruta se encuentran subcarpetas específicas como WhatsApp Images, WhatsApp Video, WhatsApp Audio y WhatsApp Documents, donde se almacenan copias locales de los archivos multimedia recibidos y enviados.

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Si el usuario no ha eliminado permanentemente esos archivos, es posible que aún se encuentren en esas ubicaciones y puedan ser restaurados manualmente.

WhatsApp no tiene una papelera oficial como tal. La gente la llama así por costumbre para referirse a la herramienta de "Administración de almacenamiento" dentro de la app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método resulta útil para quienes desean recuperar fotos, videos o documentos que ya no aparecen en la conversación de WhatsApp, pero siguen almacenados localmente en el dispositivo.

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Diferencias entre eliminación en WhatsApp y en la galería del teléfono

El destino final de un archivo eliminado depende tanto del lugar como del modo en que se ejecutó la eliminación. Al borrar un archivo desde un chat de WhatsApp, la aplicación ofrece la opción de marcar una casilla para eliminar también los archivos multimedia de la galería del teléfono.

Si se selecciona esa casilla, el archivo desaparece de WhatsApp y también se elimina de la memoria interna del dispositivo, sin posibilidad de recuperación directa desde la app o las carpetas del sistema.

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Al borrar un archivo en WhatsApp, puedes optar por eliminarlo también de la galería del teléfono marcando una casilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, si el usuario elimina solo el mensaje en el chat pero deja sin marcar la opción de borrar el archivo de la galería, el mensaje desaparecerá de la conversación, pero el archivo seguirá almacenado en la galería de fotos o en la carpeta de archivos del teléfono.

Esta distinción es relevante porque, en muchos casos, el archivo permanece accesible fuera de WhatsApp, aun después de borrar el mensaje.

Además, si el archivo se elimina directamente desde la galería del teléfono (ya sea en Android mediante Google Fotos o Samsung Gallery, o en iPhone a través de la app Fotos), el sistema operativo suele enviarlo a una papelera temporal.

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En este espacio, el archivo permanece durante un periodo de 30 días, tras el cual se destruye de manera definitiva. Durante ese lapso, es posible restaurar el archivo desde la papelera del sistema, aunque ya no esté disponible en el chat de WhatsApp.

WhatsApp permite realizar copias de seguridad automáticas en servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive o iCloud. REUTERS/Dado Ruvic

Restaurar conversaciones y archivos desde copias de seguridad en la nube

WhatsApp permite realizar copias de seguridad automáticas en servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive o iCloud. Si el usuario ha realizado una copia de seguridad antes de borrar archivos o conversaciones, existe la opción de restaurar el historial completo, incluidos los archivos multimedia, desde esa copia.

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El proceso de recuperación implica reinstalar WhatsApp y, durante la configuración inicial, seleccionar la opción de restaurar el historial desde la copia de seguridad.

Es importante considerar que si la copia se actualiza después de haber eliminado archivos, esos datos eliminados también se sobrescribirán en la nube y dejarán de estar disponibles para futuras restauraciones.

La gestión de archivos eliminados en WhatsApp depende de varios factores. REUTERS/Dado Ruvic

Ubicación exacta de los archivos de WhatsApp en Android

En dispositivos Android, los archivos de WhatsApp se almacenan en una ruta concreta dentro del sistema de archivos. Si el usuario borró el chat pero no eliminó el archivo multimedia, este suele permanecer en la carpeta Almacenamiento interno > Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.

Es menester señalar que la presencia del archivo en esta ruta permite su recuperación manual siempre que no se haya eliminado de manera definitiva.

Este acceso directo a las carpetas del sistema sigue siendo una alternativa válida para quienes buscan recuperar información sin depender de las funciones internas de WhatsApp o de la copia de seguridad en la nube.

La gestión de archivos eliminados en WhatsApp depende de varios factores: la configuración de la app, el método de eliminación y la existencia de una copia de seguridad previa. Aunque no existe una papelera universal en WhatsApp, las herramientas y rutas descritas permiten, en muchos casos, recuperar archivos que parecían perdidos.