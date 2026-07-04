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No puedes reproducir ningún video de YouTube en el celular: así puedes solucionar el error

Los problemas suelen originarse por una conexión a internet débil, versiones desactualizadas de la aplicación de Google o una mala configuración

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YouTube es uno de los servicios preferidos para ver contenido audiovisual en formato vertical y horizontal. (Foto: Europa press)
YouTube es uno de los servicios preferidos para ver contenido audiovisual en formato vertical y horizontal. (Foto: Europa press)

En ocasiones, usuarios de YouTube experimentan dificultades técnicas al intentar reproducir videos en el celular. Estos problemas pueden manifestarse a través de mensajes como “Se produjo un error”, “Error de reproducción. Presiona para volver a intentarlo” o “Se perdió la conexión con el servidor”, entre otros.

La imposibilidad de ver videos puede ser por factores como una conexión a internet inestable, versiones desactualizadas de la aplicación o dificultades en la configuración del sistema operativo.

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En este sentido, se describen las posibles soluciones para restablecer el acceso normal a los contenidos audiovisuales de la plataforma, siguiendo pautas oficiales y técnicas del soporte de Google.

Por qué el problema puede estar en la conexión a internet

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mayoría de problemas con las aplicaciones está relacionado con el internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conectividad deficiente figura entre los motivos más frecuentes de error en la reproducción de videos en YouTube. La baja velocidad o la saturación de la red pueden impedir que los videos carguen correctamente.

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Para comprobar si el inconveniente radica en la conexión, conviene realizar una prueba de velocidad y comparar el resultado con los requisitos mínimos sugeridos por la plataforma.

YouTube sugiere que, para reproducir videos en calidad 4K, la velocidad estable debe alcanzar al menos 20 Mbps; para HD 1080p, 5 Mbps; para HD 720p, 2,5 Mbps; para SD 480p, 1,1 Mbps; y para SD 360p, 0,7 Mbps.

Si varios dispositivos comparten la misma red, la velocidad disponible puede reducirse. En ese caso, limitar la calidad de reproducción a una resolución menor puede mejorar la experiencia y evitar interrupciones.

Qué pasa si la aplicación de YouTube está desactualizada

Mantener actualizada la aplicación de YouTube corrige cualquier error en el desempeño. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Mantener actualizada la aplicación de YouTube corrige cualquier error en el desempeño. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las versiones desactualizadas de la app de YouTube pueden provocar incompatibilidades y errores de reproducción. Es clave verificar en la tienda de aplicaciones si hay actualizaciones pendientes. Instalar la versión más reciente suele corregir fallos detectados y mejorar la estabilidad de la aplicación.

En ocasiones, los desarrolladores lanzan actualizaciones para resolver errores masivos que afectan a grandes cantidades de usuarios. Por esa razón, mantener la app al día constituye una medida preventiva eficaz.

En qué momento es clave reiniciar el dispositivo y la aplicación

El reinicio del dispositivo es una solución efectiva ante problemas de funcionamiento de YouTube. Cerrar completamente la aplicación y volver a abrirla puede eliminar errores temporales o fallos de caché. Si el inconveniente persiste, reiniciar el celular contribuye a restablecer procesos internos y liberar memoria.

Primer plano de manos sosteniendo un celular Samsung negro, con la pantalla mostrando la opción "Reiniciar". Un periódico y una taza de café están al fondo.
Reiniciar el dispositivo repara fallos en las aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos extremos, desinstalar y reinstalar la aplicación puede resolver conflictos de configuración o archivos dañados. Este procedimiento elimina datos temporales y fuerza la descarga de una versión limpia y actualizada de la app.

Cómo afecta el estado del navegador o la caché en la reproducción de YouTube

Cuando se accede a YouTube desde un navegador en el celular, el estado de la caché y las cookies influye en el desempeño. Borrar estos datos del navegador puede resolver problemas de carga o reproducción.

Además, conviene actualizar el navegador a su versión más reciente para asegurar la compatibilidad con las exigencias técnicas de la plataforma.

Es clave mantener el navegador actualizado para evitar fallos. (Foto: Europa Press)
Es clave mantener el navegador actualizado para evitar fallos. (Foto: Europa Press)

Algunos navegadores antiguos tienen fallos para procesar los nuevos formatos de video o los protocolos de seguridad de YouTube. En esos casos, cambiar de navegador o actualizarlo es clave para restablecer el acceso a los videos.

Qué hacer si el problema es de audio o en un televisor

Los errores de reproducción en YouTube no se limitan al video. En ocasiones, el usuario detecta que el audio no está disponible o que el fallo ocurre en el televisor. Ante la ausencia de sonido, conviene asegurarse de que el volumen está activado tanto en la aplicación como en el dispositivo.

Asimismo, si el inconveniente se presenta en un Smart TV, la solución más efectiva es reiniciar el dispositivo. Para ello, se debe desenchufar el aparato de la corriente, esperar al menos 30 segundos y volver a conectarlo.

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