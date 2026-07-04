Gana dinero en X: Elon Musk lanza una nueva función que te permitirá generar miles de dólares

X, de la mano de Elon Musk, busca atraer creadores de contenido para que realicen transmisiones en vivo. (REUTERS)

La red social X, propiedad de Elon Musk, prepara el regreso de las transmisiones en vivo con una nueva herramienta enfocada en los creadores de contenido. La función, denominada Live Studio, permitirá realizar directos con herramientas profesionales y abrirá nuevas opciones de monetización mediante publicidad y un programa de incentivos económicos que repartirá un millón de dólares entre los usuarios más destacados.

El anuncio forma parte de la estrategia de X para competir con plataformas como YouTube, Twitch, TikTok e Instagram, donde el video en vivo se ha convertido en uno de los formatos con mayor crecimiento y una importante fuente de ingresos para miles de creadores alrededor del mundo.

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Aunque todavía no existe una fecha definitiva para el lanzamiento global de la herramienta, la compañía confirmó que estará disponible inicialmente para usuarios con cuentas verificadas o suscripciones Premium.

X lanza Live Studio para impulsar las transmisiones en directo de creadores de contenido. (X)

Live Studio será el nuevo centro para las transmisiones

La nueva función estará integrada dentro de Creator Studio, el espacio desde el cual los usuarios podrán administrar todo lo relacionado con sus emisiones en vivo.

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Desde allí será posible configurar una transmisión antes de iniciarla, controlar distintos aspectos técnicos y acceder a estadísticas en tiempo real sobre el desempeño del directo.

Entre las herramientas anunciadas también figuran opciones para moderar el chat, administrar la emisión mientras está en curso y conectar programas especializados de transmisión, una característica especialmente dirigida a creadores profesionales.

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La interfaz presentada por X muestra un diseño similar al utilizado por otras plataformas de streaming, con paneles dedicados a la configuración, el seguimiento de la audiencia y la gestión del contenido.

X prueba nueva función para realizar transmisiones en directo.

Por el momento, la empresa no ha confirmado si todas estas funciones estarán disponibles desde teléfonos móviles o si será necesario utilizar una computadora para acceder a la experiencia completa.

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Así funcionará la monetización de los Directos X

Uno de los principales atractivos del regreso de las transmisiones en vivo será la posibilidad de generar ingresos. Según explicó Nikita Bier, los creadores podrán monetizar sus emisiones mediante la incorporación de anuncios durante los directos.

De esta forma, X busca construir un modelo similar al que actualmente utilizan otras plataformas de video, donde la publicidad representa una fuente importante de ingresos para quienes generan contenido de forma constante.

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Además, la empresa anunció la creación de un fondo de un millón de dólares destinado a recompensar a los creadores que logren construir comunidades activas y una audiencia estable.

Hasta ahora no se han revelado los criterios exactos para acceder a este programa ni la forma en que se distribuirán los pagos, por lo que todavía existen interrogantes sobre el funcionamiento definitivo del sistema.

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X busca que creadores de contenidos usen más esta plataforma. (Foto: X)

No todos podrán acceder a la herramienta

El lanzamiento de Live Studio también estará acompañado de ciertas restricciones. La compañía informó que únicamente podrán utilizar esta función las cuentas verificadas o aquellas que cuenten con una suscripción Premium.

Con esta decisión, X limita el acceso a los directos profesionales a usuarios que forman parte de su servicio de pago o que ya cuentan con procesos de verificación dentro de la plataforma.

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La medida también busca reducir el uso indebido de las transmisiones en vivo y fortalecer el ecosistema de creadores que participan activamente en la red social.

Una vez habilitada la función, los usuarios que cumplan estos requisitos podrán ingresar a Creator Studio para configurar sus emisiones y comenzar a transmitir.

Los directos de X se limitarán a cuentas verificadas y Premium.

Aún quedan preguntas sobre las normas de uso

Aunque el anuncio confirmó el regreso oficial de los Directos X, todavía existen aspectos importantes que la empresa no ha detallado. Uno de ellos corresponde a las políticas de moderación que se aplicarán durante las transmisiones.

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Hasta el momento no se ha informado si las emisiones estarán sujetas a reglas específicas diferentes a las que actualmente regulan las publicaciones dentro de la plataforma.

Tampoco se conocen las categorías de contenido permitidas, los mecanismos de supervisión en tiempo real o las posibles sanciones frente a incumplimientos durante una transmisión en vivo.

Estos detalles serán relevantes considerando que X ha adoptado una política de moderación distinta a la de otras redes sociales desde la llegada de Elon Musk.