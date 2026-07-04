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La foto viral de la ex Gran Hermano alentando a la selección en Miami: “Viva Argentina”

Luz Tito fue una de las miles de compatriotas que coparon el Hard Rock Stadium para el sufrido triunfo de la Scaloneta ante Cabo Verde. La experiencia que terminó con un guiño inesperado

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Los famosos, influencers y celebridades de diverso tipo conforman un mundo aparte entre la gran cantidad de público que sigue a la Selección Argentina durante el Mundial que se disputa entre Estados Unidos, México y Canadá. Atraídos por marcas, por trabajo o por voluntad propia, los famosos construyen su propia épica en torno a la Scaloneta, y cada tanto suceden cosas que modifican la hoja de ruta.

En este caso, la protagonista fue Luz Tito, una de las finalistas de la última edición de Gran Hermano. La jujeña se encuentra en Miami acompañada por Martina Pereyra, su compañera de reality, y documentaron en sus redes la llegada al estadio y el dramático triunfo ante Cabo Verde que significó el pase a los octavos de final de la competencia. En este panorama, Luz tuvo sus segundos de fama cuando fue captada por la transmisión oficial y su rostro figuró por unos segundos en pantalla gigante.

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La jornada empezó temprano para las jóvenes argentinas, que llegaron primero en auto y después en colectivo al estadio. Allí empezaron a calentar las gargantas alentando a la Albiceleste y luego posaron en las afueras mostrando sus looks. Para el choque eliminatorio, Luz eligió la camiseta alternativa de la Selección —la versión negra con fileteados en tonos de azul— combinada con una minifalda blanca tableada y el pelo largo suelto. La postal, tomada frente a las fuentes del Hard Rock Stadium, pasó como una más del típico recuerdo, con las banderas de fondo.

El protagonismo para la joven de 22 años llegó minutos después, cuando la fancam la tomó y su imagen se proyectó durante unos segundos en la pantalla. Según reportó el sitio Me gustan los realities, Luz tuvo su rato como lo tuvieron Shakira, el matrimonio Beckham-Adams o las viejas glorias del fútbol, en la que se la ve sonriente, con la remera anudada sobre la cintura y el brazo izquierdo en alto. Detrás de ella, la imagen de Martina, más enfocada en lo que ocurría en el estadio, procesando los nervios de una jornada que se extendió más de lo pensado. “Viva nosotros, la selección y Argentina”, escribió Luz en el video con el que sintetizó la experiencia que, para ella, fue mucho más que un partido de fútbol.

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La jujeña mostró su camino a la cancha en compañía de Martina Pereyra, otra de paso por el reality (Instagram)

Nacida en Jujuy hace 22 años, Tito llegó a la televisión nacional por la puerta grande: fue una de las tres finalistas de la última edición de Gran Hermano Argentina, el reality que la catapultó de boletera en una terminal de colectivos a figura con más de 600 mil seguidores en Instagram.

Su historia, sin embargo, arrancó mucho antes de los reflectores, tal como lo narró en una entrevista con Infobae. A los 18 años, recién terminado el secundario, viajó a Irlanda —país que había conocido de turista a los 16 y que la marcó para siempre— con una visa de estudiante y sin saber una palabra de inglés. Allí trabajó como niñera y asistente de guardarropa mientras aprendía el idioma. “Me quebré en llanto, me sentí viva”, recordó sobre su primera vez frente al mar irlandés.

La llamada de Gran Hermano la encontró en el peor momento posible: estaba a punto de comprar un pasaje a Costa Rica cuando le avisaron que la querían en el programa. Cerró la computadora y dijo que sí. Dentro de la casa, quedó tercera detrás de Ulises Apóstolo y Santiago Algorta, pero se consolidó como una de las caras de la temporada.

Fuera del reality, construye su perfil de influencer con ambiciones propias: quiere ser DJ, modelo y seguir viajando. Lo anota en un altar que tiene en su casa, donde también pegó la frase que escribió antes de entrar al programa: “Voy a entrar a Gran Hermano y voy a ser finalista”. Se cumplió.

La casa que ganó como premio tampoco terminó en el mercado inmobiliario ni como inversión personal: la donó para convertirla en un refugio para mujeres víctimas de violencia en Jujuy. La vivienda, de casi 50 metros cuadrados y cuatro ambientes, será adaptada para recibir a quienes no tienen adónde ir. “Yo dije que entré a la casa de Gran Hermano para poder ayudar a la gente”, explicó la joven, que reveló durante el reality haber sido víctima de abuso sexual en su adolescencia.

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