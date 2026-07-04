“No podemos quedar anclados en el pasado”, el presidente de Volkswagen explica las razones de la nueva Amarok

El proyecto de la nueva pickup Volkswagen Amarok comenzó hace poco más de dos años. Será una renovación total para la marca y el modelo. Incluyendo la motorización híbrida enchufable como opcional.

Más allá de haber tenido 16 años de vigencia desde su estreno mundial, uno de los mayores desafíos que tuvo que atravesar la pickup Volkswagen Amarok en los últimos años fue la llegada de la era de la digitalización, que marcó un antes y un después en el mercado automotor mundial.

De hecho, hasta podría decirse que lo padeció, ya que la última actualización que se aplicó al vehículo, a mediados de 2024, no fue lo que el público esperaba en términos de tecnología. Sin embargo, esa decisión tuvo una explicación apenas siete meses después, cuando llegó el anuncio de una fuerte inversión de USD 580 millones en la planta de General Pacheco, para dar vida a una nueva generación de esta pickup mediana que marcó fuertemente la historia del segmento en Argentina.

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La nueva Amarok será completamente nueva y distinta, incluso de mayores dimensiones que la actual, y estará dotada de un nivel de sofisticación electrónica y tecnológica que será vanguardista en esta categoría de vehículos, según insinúan en la marca.

Así y todo, hay aspectos que será el público el encargado de juzgar a partir de marzo del año próximo, cuando se comience a vender en el mercado local, no sólo por el cambio general del vehículo, sino porque ese cambio incluye dejar de lado uno de los atributos que convirtió esta pickup en un ícono: el potente motor V6.

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Camuflaje, escepticismo y expectativa

Todavía falta mucho, es cierto, pero entre lo que se sabe y lo que se pudo ver en las calles con las unidades camufladas que circulan en el período de pruebas y homologación, se ha generado cierto clima de expectativa, pero también de escepticismo, que sólo tendrá respuestas con el paso del tiempo hasta marzo de 2027.

Lo que se sabe es que la nueva camioneta utiliza una plataforma de un vehículo producido en China por su socio local SAIC, la pickup Maxus T90, alianza que data de más de 40 años y no es circunstancial, y que tendrá al menos dos motorizaciones, una turbodiésel normal y otra híbrida enchufable. Lo que se pudo ver es que se trata de una carrocería única, no tiene caja separada de la cabina y que la silueta parece estar dominada por ángulos rectos.

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Por eso, hablar mano a mano con los ejecutivos más importantes de la marca para tratar de saber de qué se trata esta nueva pickup resultó muy interesante. La oportunidad perfecta fue este jueves, durante el Amarok Driving Experience que la marca hizo en Mendoza para festejar las 800.000 unidades de la actual camioneta.

Marcellus Puig y Martin Massimino, directivos de Volkswagen Argentina, dieron una extensa rueda de prensa para explicar algunas características del proyecto de la nueva Amarok que llegará en 2027. (Volkswagen Argentina)

Los interlocutores fueron el propio CEO y Presidente de Volkswagen Argentina, el ejecutivo brasileño Marcellus Puig, y el director de ventas de la marca, Martín Massimino.

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Costo, velocidad, tecnología

“El auto es un Volkswagen. El desarrollo es de Volkswagen junto con los socios. Hay un tema de costo y velocidad, un tema de tecnología. Entonces, por usar una expresión que está un poco gastada, podemos decir que es lo mejor de los dos mundos. Un Volkswagen con ADN Volkswagen, con la ingeniería alemana de Volkswagen, junto con velocidad de China, con costo chino, con tecnología china” explicó Puig a modo de introducción, haciendo más hincapié en el proyecto como tal a nivel industrial.

Un Volkswagen con ADN Volkswagen, con la ingeniería alemana de Volkswagen, junto con velocidad de China, con costo chino, con tecnología china

En cambio, Massimino fue más preciso en relación con el cambio de una Amarok a la otra al señalar que “como todas las cosas que evolucionan, y las cosas que son exitosas, siempre se tienen dudas respecto a si la continuidad va a seguir la misma dinámica. Pero al mismo tiempo, si uno no evoluciona, se queda. Yo creo que esto es parte de la evolución. Nosotros, desde el primer momento que conocimos este proyecto y conocimos las nuevas motorizaciones, estamos convencidos que es un paso para adelante”, recalcó.

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Para los ejecutivos, sea V6 o no, lo que más valor tiene es la entrega de potencia que ofrece la pickup actual. Pero parece que no será un problema porque esa condición se mantendrá a pesar del cambio de motor.

Aunque el motor V6 ya no equipará la Amarok de nueva generación, los ejecutivos de la marca aseguran que la nueva pickup tendrá más potencia aún. (Volkswagen Argentina)

“Nosotros también veíamos que uno de los fuertes de Amarok es la versión V6, no solo por el motor en sí, sino por la potencia. Por eso optamos por este proyecto, porque aunque no sea con el V6, ofrecerá la misma o incluso más potencia”, agregó Massimino.

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Aunque faltan todavía 9 meses para su llegada a las concesionarias, el entusiasmo que transmiten todos los involucrados excede el momento, casi al punto de querer que el tiempo pase más rápido para poder contar y mostrar todo lo que hoy está guardado confidencialmente bajo siete llaves.

“Es lógico que para ustedes, que no vieron todavía el nuevo vehículo, les parezca que el día que fabriquemos la última unidad de la actual generación será un día triste para los que tenemos a la Amarok tatuada en la piel. Pero no será así, porque nosotros sabemos lo que traemos y sabemos que no perderá nada más que el motor V6, pero el ADN de la pickup se mantendrá inalterable”, agregó.

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El grado de involucramiento que tiene la marca a nivel general es muy alto. A diferencia de la Amarok actual, que nació cuando Volkswagen reportaba directamente con Alemania y no había una cabeza regional, hoy Brasil tiene máxima intervención en este desarrollo, incluso a nivel técnico, ya que parte del mismo se hace en ese país.

Proyecto “Patagonia”

Prueba de ello es que las más altas autoridades de casa matriz ya hicieron dos viajes a Argentina desde que se confirmó el proyecto que inicialmente se conoció como “Patagonia”. El primero fue el del anuncio de la inversión de 580 millones de dólares en Pacheco, en marzo del año pasado. El segundo, mucho más reciente, hace pocas semanas, para ver los cambios en la fábrica y tomar contacto con el vehículo en una versión preliminar.

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“Tuvimos hace que un mes una visita del board, el director de la marca Volkswagen, los jefes, los doce, todos los miembros del directorio, el jefe, Thomas Schäfer, el jefe de producción, de ventas, de recursos humanos, de finanzas, todos, y con todo lo que pasa en Europa, todo lo que pasa en China, con todo lo que pasa en Estados Unidos, se tomaron dos días para venir en Pacheco. Y no hablamos de resultados financieros, no hablamos nada. Ellos vinieron para ver la fábrica, la transformación que estamos haciendo en la fábrica, el futuro que ustedes saben que va a llegar, y para manejar el auto, para manejar la Amarok de preserie”, contó Puig.

Thomas Schäfer, presidente global de Volkswagen, inspecciona el interior de la nueva VW Amarok que se fabrica en la planta argentina de General Pacheco. (Volkswagen)

A nivel regional, esta nueva pickup será relevante para la operación industrial en Argentina porque más del 50% de la producción se destinará a mercados de exportación regionales, pero especialmente a Brasil, donde actualmente solo se venden las Amarok V6 porque las normas de emisiones y homologaciones no permiten vender las 2.0 litros.

Producción y mercados

“Tenemos pensado producir unas 80.000 unidades anuales y que más de la mitad tengan como destino principal Brasil y otros mercados regionales. Para que eso sea posible, tuvimos que alcanzar un 50% de integración regional. Brasil está tanto o más entusiasmado que nosotros con la nueva Amarok. Ellos está luchando por ser líderes en el segmento y con la llegada de la pickup Tukan (se fabricará en Brasil) y la nueva Amarok, creen que podrán hacer el volumen necesario para lograrlo”, explicó el CEO de la marca.

Tenemos pensado producir unas 80.000 unidades anuales y que más de la mitad tengan como destino principal Brasil y otros mercados regionales. Para que eso sea posible, tuvimos que alcanzar un 50% de integración regional

El mensaje de Puig es claro. El cambio era necesario y tenía que ser profundo. El mundo del automóvil cambió y los proyectos que normalmente demandan unos 40 meses de planificación y desarrollo, hoy se deben hacer más rápido, por lo cual la eficiencia china es clave, porque la nueva Amarok demandó 22 meses.

“Es nuestra responsabilidad tener que estar adelante, no estar en el pasado, estar adelante. Este es nuestro trabajo. Hace dieciséis años, cuando lanzamos la Amarok, nosotros cambiamos el segmento de pickup mediana. Entonces, no podemos quedar anclados en el pasado. Yo tengo que cambiar el futuro. Siempre hay riesgos, pero tenemos más que experiencia, seguridad para saber que el producto que vamos a lanzar va a entregar más que el producto que tiene el otro. Estamos pensando en el cliente del futuro”, finalizó Puig.