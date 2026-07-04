El perro influencer con auriculares protectores se robó las miradas en el partido entre Argentina y Cabo Verde

Brodie captó la atención en el Hard Rock Stadium y generó furor en la tribuna, mientras Argentina definió el partido que lo llevó a octavos (@brodiethatdood)

La atención que suele despertar un partido mundialista alcanzó una dimensión diferente en Miami durante el cruce entre Argentina y Cabo Verde. Más allá de la tensión deportiva y la presencia de figuras del espectáculo, una imagen inesperada acaparó tanto cámaras como redes sociales: un perro con auriculares bloqueadores de sonido se convirtió en celebridad inesperada en pleno Hard Rock Stadium.

La transmisión televisiva apenas necesitó unos segundos para que Brodie, un goldendoodle acompañado de su dueño Cliff Brush, se posicionara entre los protagonistas del encuentro. El animal, conocido como el perro más famoso del planeta según el portal Feedspot, fue captado en uno de los palcos exclusivos, rodeado de comodidades poco habituales para un espectador canino: comida especial, una copa de champán para su cuidador y la posibilidad de recibir visitas de hinchas argentinos que buscaban una foto junto a él.

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El goldendoodle apareció en el Mundial rodeado de lujos y fanáticos que buscaban una foto con él mientras se mostraba relajado (@brodiethatdood)

El fenómeno Brodie no es nuevo para quienes siguen eventos deportivos en Estados Unidos. Su salto a la fama se produjo en 2023, cuando una aparición viral durante un partido de la NBA disparó su popularidad en redes sociales. Desde entonces, su cuenta de Instagram sumó 2,3 millones de seguidores, consolidando su lugar como influencer animal. A partir de ese momento, la vida de Cliff Brush también cambió radicalmente.

Brush, quien antes trabajaba como contador, decidió abandonar su empleo para dedicarse por completo a la gestión de la imagen y el contenido digital de su mascota. “En 2023 ganamos 1.000.000 USD sólo en acuerdos de marcas. Tengo una enfermedad autoinmune llamada liquen plano. Nací con eso. Descubrí que el estrés es un factor importante, pero desde que tuve a Brodie ya no tengo ataques”, explicó el estadounidense al hablar sobre el impacto de su compañero en su bienestar.

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"Llegaron las celebridades", aseguraron usuarios en redes sociales (@brodiethatdood)

No solo la popularidad acompaña a Brodie en cada estadio o evento público. El perro también se ha convertido en símbolo de campañas solidarias y actividades benéficas en Miami, donde reside junto a su dueño. En la Navidad de 2023, Brodie participó en una campaña que permitió recaudar más de un millón de USD, fondos que fueron destinados a hospitales locales para ayudar a familias y niños en situación vulnerable.

Durante esa misma época, las autoridades de Miami reconocieron a Brodie como parte de su equipo de seguridad en una ceremonia especial. El animal recibió un uniforme y una guardia de honor como integrante oficial del grupo K-9, aunque su misión fue distinta a la de otros perros policías: lideró la Operación Salvar la Navidad, acompañando a los agentes en la entrega de juguetes a más de 400 niños de la ciudad.

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El perro famoso en Estados Unidos reuné millones de seguidores y utiliza sus redes para causas benéficas (@brodiethatdood)

El hecho de que un perro influencer logre movilizar recursos y atención social en eventos deportivos y actividades comunitarias refleja la magnitud del fenómeno en las redes sociales. La presencia de Brodie en el palco durante el partido entre Argentina y Cabo Verde no pasó inadvertida para los espectadores ni para quienes lo siguen en Instagram. Las imágenes del animal disfrutando del partido, rodeado de lujos y con auriculares para protegerse del ruido, se viralizaron rápidamente y sumaron cientos de comentarios y reacciones.

El perro, acostumbrado a la atención mediática, se mostró tranquilo y accesible para quienes se acercaron a saludarlo o fotografiarlo, mientras su dueño documentaba cada momento para las redes sociales hasta el final del partido que aseguró el pase de Argentina a octavos de final de la Copa del Mundo.

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