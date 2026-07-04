Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 4 de julio, resultados, fixture, clasificados y todas las novedades del día

Ayer, Argentina y Colombia pasaron a los octavos de final y hoy Marruecos esta superando a Canadá, pero falta mucho todavia, en un mundial que está al rojo vivo (Reuters)

Hoy se pone en marcha la etapa de octavos de final del Mundial 2026. La jornada ofrece dos duelos decisivos: en este momento Marruecos derrota por 2 a 0 a Canadá y más tarde Francia juega ante Paraguay. El campeonato mantiene una intensidad máxima y la tensión se refleja en cada jugada dentro de la cancha.

En cuanto a los partidos de ayer, la selección Argentina consiguió ayer una victoria agónica por 3 a 2 ante Cabo Verde en Miami, en un partido marcado por la tensión y el dramatismo durante los 120 minutos. Los goles argentinos fueron de Lionel Messi, Lisandro Martínez y un tanto en contra de Diney, mientras que Deroy Duarte y Sidny López descontaron para Cabo Verde y mantuvieron el suspenso hasta el final.

Con este triunfo, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Egipto el martes 7 de julio. Messi llegó a 20 goles en mundiales, una cifra histórica. El seleccionado argentino buscará mejorar su juego para seguir avanzando en la Copa del Mundo 2026.

Luego, en el caso de Colombia, aseguró su pase a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana, gracias a una brillante definición de Jhon Arias. Con este triunfo, la selección colombiana se medirá con Suiza el próximo martes, ilusionando a sus hinchas con seguir avanzando en el torneo.

México e Inglaterra se enfrentan mañana en el Estadio Azteca por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo cargado de historia y expectativas. El Tri, dirigido por Javier Aguirre, buscará romper la barrera de los octavos y alcanzar los cuartos de final por primera vez en este siglo. Enfrente estará una Inglaterra que llega tras una remontada ante Congo y con figuras como Harry Kane y Jude Bellingham.

La altura de Ciudad de México, la posibilidad de tormentas eléctricas y el empuje de los hinchas mexicanos agregan tensión a un partido que promete ser inolvidable. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor entre Brasil y Noruega.

Probables alineaciones:

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Luis Quiñones.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Marc Guehi, Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Marcus Rashford, Harry Kane, Noni Madueke.

Por otro lado, el lunes, la selección española se enfrentará a Portugal, uno de los rivales más exigentes y candidatos al título, liderado por Cristiano Ronaldo. Este duelo, que marcará los octavos de final del Mundial 2026, reúne a dos equipos que se conocen en profundidad y que llegan con grandes aspiraciones.

Luis de la Fuente mantiene un esquema flexible en España, alternando entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1, buscando aprovechar la calidad de sus mediocampistas. En Portugal, Roberto Martínez suele optar por un 4-2-3-1, adaptando su planteo según las circunstancias y la presencia de Ronaldo en el campo. La estrategia y la capacidad de reacción de ambos técnicos serán determinantes en un encuentro donde cada detalle puede resultar decisivo.

Probables alineaciones:

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Los partidos del día

Marruecos- Canadá

Marruecos vence 2 a 0 a Canadá y se esta clasificando a los cuartos de final (Reuters)

Marruecos vence 2 a 0 a Canadá con unos golazos de Azzedine Ounahi en el primer tiempo. Con este resultado parcial, el equipo africano se aproxima a los cuartos de final del Mundial 2026.

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Francia vs Paraguay

18.00 horas: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

17.00 horas: Chile, Bolivia, Venezuela, Miami (Estados Unidos)

16.00 horas: Ecuador, Perú, Colombia, Panamá

15.00 horas: México, El Salvador, Honduras, Costa Rica

00.00 horas (del 5 de junio): España

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