Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 4 de julio, resultados, fixture, clasificados y todas las novedades del día

Hoy se pone en marcha la etapa de octavos de final del Mundial 2026. La jornada ofrece dos duelos decisivos: en este momento Marruecos derrota por 2 a 0 a Canadá y más tarde Francia juega ante Paraguay. El campeonato mantiene una intensidad máxima y la tensión se refleja en cada jugada dentro de la cancha.
En cuanto a los partidos de ayer, la selección Argentina consiguió ayer una victoria agónica por 3 a 2 ante Cabo Verde en Miami, en un partido marcado por la tensión y el dramatismo durante los 120 minutos. Los goles argentinos fueron de Lionel Messi, Lisandro Martínez y un tanto en contra de Diney, mientras que Deroy Duarte y Sidny López descontaron para Cabo Verde y mantuvieron el suspenso hasta el final.
Con este triunfo, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Egipto el martes 7 de julio. Messi llegó a 20 goles en mundiales, una cifra histórica. El seleccionado argentino buscará mejorar su juego para seguir avanzando en la Copa del Mundo 2026.
Luego, en el caso de Colombia, aseguró su pase a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana, gracias a una brillante definición de Jhon Arias. Con este triunfo, la selección colombiana se medirá con Suiza el próximo martes, ilusionando a sus hinchas con seguir avanzando en el torneo.
México e Inglaterra se enfrentan mañana en el Estadio Azteca por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo cargado de historia y expectativas. El Tri, dirigido por Javier Aguirre, buscará romper la barrera de los octavos y alcanzar los cuartos de final por primera vez en este siglo. Enfrente estará una Inglaterra que llega tras una remontada ante Congo y con figuras como Harry Kane y Jude Bellingham.
La altura de Ciudad de México, la posibilidad de tormentas eléctricas y el empuje de los hinchas mexicanos agregan tensión a un partido que promete ser inolvidable. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor entre Brasil y Noruega.
Probables alineaciones:
México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Luis Quiñones.
Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Marc Guehi, Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Marcus Rashford, Harry Kane, Noni Madueke.
Por otro lado, el lunes, la selección española se enfrentará a Portugal, uno de los rivales más exigentes y candidatos al título, liderado por Cristiano Ronaldo. Este duelo, que marcará los octavos de final del Mundial 2026, reúne a dos equipos que se conocen en profundidad y que llegan con grandes aspiraciones.
Luis de la Fuente mantiene un esquema flexible en España, alternando entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1, buscando aprovechar la calidad de sus mediocampistas. En Portugal, Roberto Martínez suele optar por un 4-2-3-1, adaptando su planteo según las circunstancias y la presencia de Ronaldo en el campo. La estrategia y la capacidad de reacción de ambos técnicos serán determinantes en un encuentro donde cada detalle puede resultar decisivo.
Probables alineaciones:
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo.
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.
Los partidos del día
Marruecos- Canadá
Marruecos vence 2 a 0 a Canadá con unos golazos de Azzedine Ounahi en el primer tiempo. Con este resultado parcial, el equipo africano se aproxima a los cuartos de final del Mundial 2026.
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Francia vs Paraguay
- 18.00 horas: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay
- 17.00 horas: Chile, Bolivia, Venezuela, Miami (Estados Unidos)
- 16.00 horas: Ecuador, Perú, Colombia, Panamá
- 15.00 horas: México, El Salvador, Honduras, Costa Rica
- 00.00 horas (del 5 de junio): España
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Todo México se ha paralizado para apoyar a la selección durante su camino por la Copa del Mundo 2026. Desde Tijuana hasta Quintana Roo, millones de aficionados siguen día a día el camino del Tri en la justa poniendo especial atención en la joya de Xolos: Gilberto Mora, y en las características parecidas que tiene con la estrella inglesa Jude Bellingham.
James Rodríguez fue titular con la selección Colombia ante Ghana en Kansas City, Estados Unidos, el viernes 3 de julio de 2026, en medio del Mundial de la FIFA 2026, pero salió en el entretiempo por Richard Ríos. Después del pitazo final, el capitán del equipo reveló que atraviesa un problema de salud que afectó su preparación durante la semana.
México se prepara para uno de los partidos más importantes de su participación en el Mundial 2026. La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra este domingo 5 de julio en los Octavos de Final, con el Estadio Ciudad de México como escenario de un duelo que pondrá en juego el pase a la siguiente ronda.
La salida anticipada de Facundo Medina dejó a la selección argentina con una preocupación inesperada en los minutos finales de su enfrentamiento ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. El marcador se mantenía igualado, y las modificaciones tácticas ya habían agotado tres de las ventanas disponibles para Lionel Scaloni.
Argentina sufrió hasta el tiempo extra para vencer 3 a 2 a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. La gran sorpresa del torneo le igualó dos veces al campeón y recién sobre el final, con el tanto tras el cabezazo de Cristian Romero, la Albiceleste logró cerrar su pasaje a octavos.
La selección argentina necesitó 120 minutos de sufrimiento para doblegar a Cabo Verde por 3-2 en el Estadio Miami y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste estuvo dos veces al frente en el marcador, pero el combinado debutante le arrancó la igualdad en ambas ocasiones y estuvo muy cerca de forzar los penales contra el vigente campeón. Al término del partido, la noche tuvo un epílogo inesperado en zona mixta: dos jugadores del cuadro africano esperaron a que Lionel Messi terminara su ronda de declaraciones para pedirle una foto antes de que se marchara en el micro del equipo.
/deportes/2026/07/04/una-senal-de-alarma-a-tiempo-los-detalles-de-la-sufrida-clasificacion-de-argentina-ante-cabo-verde-en-el-mundial/
La selección de Argentina consiguió el pase a octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse 3-2 sobre Cabo Verde en un encuentro que se resolvió en la prórroga en Miami. Más allá de la clasificación, la noticia surgió en zona mixta cuando el defensor Lisandro Martínez compartió una de las declaraciones más personales de su carrera, al confesar que estuvo cerca de abandonar el fútbol profesional tras su última lesión y que la figura de Lionel Messi fue clave para revertir ese momento.
La selección argentina celebró su clasificación a octavos de final tras un partido electrizante en el que la figura de Emiliano Dibu Martínez volvió a captar la atención. En el Hard Rock Stadium de Miami, el arquero del Aston Villa se convirtió en uno de los protagonistas tras el trabajado triunfo por 3-2 de Argentina frente a Cabo Verde en los dieciseisavos del Mundial 2026. Las cámaras de TyC Sports registraron la reacción del guardameta apenas sonó el silbato final, en una escena que reflejó la tensión y el carácter del equipo.
Lo había anticipado Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa. En un Mundial ya no existen los rivales accesibles. La teoría encontró su mejor demostración en el campo de juego: Argentina sufrió más de la cuenta para derrotar 3-2 a Cabo Verde, la gran revelación del torneo, en un partido que dejó al campeón del mundo en la siguiente instancia, aunque también encendió algunas luces de alarma.