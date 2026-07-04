El Ministerio Público de República Dominicana solicita prisión preventiva contra un cabo por la muerte de Darlin Mercado

ARCHIVO: La procuradora general Yeni Berenice Reynoso confirmó que pedirá la medida de coerción y atribuyó al agente la comisión de homicidio voluntario./ (Foto cortesía Ministerio Público)

El Ministerio Público de República Dominicana tramita la solicitud de prisión preventiva contra el cabo de la Policía Nacional, José Francisco Moreta Heredia, acusado de causar la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes durante una intervención policial en el sector La Cañada de Guajimía, Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

La medida fue confirmada por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien a través de una publicación en la red social X calificó el hecho como un “caso indignante” y afirmó que la petición de coerción será depositada en las próximas horas. Según informó el medio digital Acento, al agente se le atribuye la comisión de homicidio voluntario.

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La muerte de Mercado Reyes ocurrió la tarde del viernes durante un operativo policial en el citado sector de Santo Domingo Oeste. El hecho tomó amplia repercusión pública a raíz de la circulación de un video en redes sociales que muestra el momento exacto en que un agente policial dispara a corta distancia contra el joven, quien intentaba acercarse a su hermano mientras este último era conducido bajo arresto por varios policías. Las imágenes, captadas por el propio detenido, no reflejan advertencias previas del uniformado antes de accionar su arma, según reportó Acento.

El contenido audiovisual generó cuestionamientos inmediatos sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza durante intervenciones policiales y reavivó el debate nacional sobre los protocolos y la formación de los agentes de la Policía Nacional. Organizaciones sociales y familiares de la víctima exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva y la aplicación de sanciones ejemplares en caso de confirmarse irregularidades.

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Publicación de la procuradora en su cuenta de X.

Tras conocerse el hecho y la indignación social generada, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que informó que el agente involucrado ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, que asumió la investigación penal del caso para establecer las eventuales responsabilidades. La institución condenó enérgicamente la actuación del cabo José Francisco Moreta Heredia, considerándola “un hecho inaceptable y totalmente contrario a los principios, valores, normas, protocolos y al modelo de actuación que rigen el ejercicio de la función policial”.

El comunicado, difundido ampliamente en medios nacionales, reitera que la Policía Nacional “no tolerará conductas que impliquen un uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza ni actuaciones que vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos”. De manera paralela a la investigación penal que desarrolla el Ministerio Público, la Dirección Central de Asuntos Internos lleva adelante un proceso administrativo para determinar posibles responsabilidades disciplinarias derivadas de este caso.

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La procuradora Yeni Berenice Reynoso subrayó la gravedad del incidente y destacó que la acción judicial contra el agente responde a la necesidad de garantizar justicia y proteger los derechos fundamentales.

El caso ha generado amplia repercusión social, con especial atención en el impacto de las imágenes, que rápidamente se viralizaron y despertaron distintas manifestaciones de rechazo en la opinión pública. Diversas organizaciones y ciudadanos han demandado una revisión profunda de los procedimientos de detención y el uso de armas de fuego por parte de los efectivos policiales.

La Policía Nacional se pronuncio en sus redes oficiales, tras la difusión del incidente en redes sociales./ (Policía Nacional de República Dominicana)

La Policía Nacional reiteró en su comunicado su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el estricto cumplimiento de la ley, asegurando plena colaboración con el Ministerio Público hasta el total esclarecimiento de los hechos.

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La familia de Darlin Enmanuel Mercado Reyes recibió las condolencias oficiales de la Policía Nacional. El proceso judicial y disciplinario se mantiene abierto, mientras el caso continúa alimentando el debate sobre la seguridad ciudadana y los límites en el uso de la fuerza pública en República Dominicana.

El desenlace de este proceso marcará un precedente relevante en el tratamiento de casos similares y en la revisión de los protocolos de actuación policial, según lo informado tanto por Acento como por el comunicado institucional.