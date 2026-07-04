El Salvador

Universidad salvadoreña impulsa la educación por competencias a través de congreso internacional

La UNAB impulsa una jornada con ponentes internacionales para actualizar la enseñanza con herramientas más conectadas al trabajo real, la calidad académica y los desafíos que hoy marcan la formación superior.

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La UNAB de El Salvador desarrolla el XIII Congreso Internacional de Educación Superior para fortalecer la formación docente./ (Redes de la UNAB)
La UNAB de El Salvador desarrolla el XIII Congreso Internacional de Educación Superior para fortalecer la formación docente./ (Redes de la UNAB)

La Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB) de El Salvador desarrolla este día el XIII Congreso Internacional de Educación Superior, un evento enfocado en el fortalecimiento de la formación docente bajo el modelo educativo basado en competencias. En la jornada, que reúne a más de mil docentes, se desarrollan sesiones orientadas a actualizar los conocimientos y habilidades conforme a las exigencias del contexto laboral y educativo actual.

Ana Elizabeth Torres, decana de Post Grado y Educación Continua de la UNAB, explicó que el objetivo principal del congreso, denominado “Enfoque Educativo Basado en Competencias, Calidad y Formación Universitaria del Siglo XXI”, es capacitar al personal docente para que pueda desempeñarse con mayor eficacia en la formación de los futuros profesionales.

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Según Torres, la universidad busca que los docentes adopten el enfoque basado en competencias, considerado esencial para el desarrollo de habilidades y capacidades aplicables en entornos laborales reales. La actualización de los métodos de enseñanza responde a la necesidad de que los estudiantes adquieran competencias prácticas y no solo conocimientos teóricos.

“El enfoque basado en competencias es fundamental para crear todas estas habilidades y capacidades en los futuros profesionales, para que se desempeñen de manera eficiente en sus entornos laborales”, afirmó Torres, en declaraciones recogidas por radio YSKL.

Ana Elizabeth Torres, decana de Post Grado y Educación continua de la Universidad Dr. Andrés Bello, brinda detalles sobre el XIII Congreso Internacional de Educación Superior que se realiza en el recinto universitario con la participación de ponentes de Chile, Colombia, Canadá y El Salvador. / (Radio YSKL)

El programa del congreso incluye una ponencia general sobre el desarrollo del enfoque por competencias, seguida de intervenciones sobre socioformación, planificación didáctica y evaluación de aprendizajes basados en competencias. Además, se realiza un conversatorio centrado en la internacionalización y los nuevos requerimientos de calidad en educación superior. Estos temas reflejan la transformación curricular que impulsa la universidad, que ha optado por pasar de un modelo de formación por objetivos a uno centrado en competencias.

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La decana destacó que este cambio responde a los retos derivados de la evolución tecnológica y la creciente integración de la inteligencia artificial en los procesos formativos y productivos. “Ahora no se busca que el estudiante memorice conocimientos, sino que aprenda a ejecutar tareas concretas y aplicar los saberes en la vida real”, expresó Torres.

En este contexto, las competencias como el pensamiento crítico, la comunicación asertiva y la flexibilidad cobran relevancia, ya que los futuros profesionales deberán enfrentar escenarios complejos y cambiantes.

El congreso reúne a ponentes de Chile, Colombia, Canadá y El Salvador, quienes comparten experiencias y buenas prácticas para fortalecer la calidad de la educación superior. La participación de expertos internacionales como la doctora Carolyn Andrea Fernández Branada, de Chile, aporta una visión comparada y enriquece el intercambio académico. Fernández Branada expuso sobre el impacto del enfoque educativo basado en competencias y su relevancia para la formación docente e investigativa en el siglo XXI.

La Universidad Dr. Andrés Bello impulsa el paso de un modelo por objetivos a una educación superior centrada en competencias prácticas y aplicables al entorno laboral./ (Redes UNAB)
La Universidad Dr. Andrés Bello impulsa el paso de un modelo por objetivos a una educación superior centrada en competencias prácticas y aplicables al entorno laboral./ (Redes UNAB)

La universidad apuesta por una educación innovadora y comprometida con los desafíos contemporáneos, impulsando la reflexión y el intercambio de ideas entre autoridades académicas, docentes, investigadores y profesionales. El evento busca consolidar una comunidad educativa preparada para responder a las últimas demandas del mercado laboral y fomentar la formación de estudiantes capaces de desenvolverse en contextos globalizados y digitalizados.

Con este congreso, la UNAB reafirma su compromiso con la calidad y la pertinencia de la educación superior, promoviendo la actualización permanente del cuerpo docente y la implementación de metodologías centradas en el desarrollo de competencias. La iniciativa representa un paso relevante para la formación de profesionales que puedan adaptarse a los cambios del entorno y contribuir al desarrollo social y económico desde una perspectiva innovadora y ética.

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