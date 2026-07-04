Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos en WhatsApp en solo tres pasos

Los usuarios de WhatsApp pueden activar y desactivar esta opción cuando lo prefieran. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

WhatsApp permite silenciar las llamadas de números desconocidos con una función específica en su menú de privacidad, siendo una herramienta diseñada para proteger a los usuarios de interrupciones no deseadas y de posibles intentos de fraude.

Las llamadas provenientes de números que no están guardados en la agenda ya no interrumpen al usuario, pero quedan visibles en el historial y las notificaciones.

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Cualquier persona que conozca un número puede intentar comunicarse por esta vía, lo que expone a los usuarios a situaciones incómodas, intentos de estafa o solicitudes no solicitadas. Silenciar las llamadas de números desconocidos ofrece mayor privacidad, tranquilidad y control sobre quién puede establecer contacto directo.

Cómo silenciar las llamadas de números desconocidos en la app de WhatsApp

Este es el apartado para silenciar las llamadas de números desconocidos en WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

La opción para silenciar las llamadas de números desconocidos está disponible en el menú de privacidad. El proceso se realiza en tres pasos: abrir WhatsApp y seleccionar el ícono de tres puntos verticales (Más opciones), luego Ajustes y después Privacidad.

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En la sección Privacidad, se accede a Llamadas y se activa Silenciar las llamadas de números desconocidos. Desde ese momento, las llamadas de remitentes que no figuran en la agenda no harán sonar el teléfono, aunque seguirán registrándose en la pestaña Llamadas y mediante notificaciones.

Qué pasa tras activar el silenciador de llamadas en WhatsApp

Una vez habilitada la función, el usuario continúa recibiendo notificaciones y registros de las llamadas de números desconocidos, pero el dispositivo permanece en silencio ante estos intentos. El historial de llamadas dentro de la aplicación permite verificar quién intentó comunicarse y, si se desea, devolver la llamada.

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WhatsApp guarda el registro de las llamadas pero no alerta de cuando entran. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Además, WhatsApp muestra un mensaje dentro del chat que indica que se silenció una llamada de un número desconocido. Así, la persona se mantiene informada sobre la actividad de su cuenta sin sufrir interrupciones.

Cuáles otras medidas refuerzan la privacidad en WhatsApp

Para aumentar la seguridad, se sugiere complementar el silenciador de llamadas con la verificación en dos pasos, que añade un PIN y una dirección de correo electrónico de respaldo a la cuenta.

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No compartir el código de registro ni el PIN con nadie y revisar con frecuencia los dispositivos vinculados a la cuenta son otros pasos fundamentales, al igual que evitar pinchar enlaces desconocidos y no responder correos no solicitados para restablecer el PIN ayuda a prevenir accesos no autorizados.

Cómo reconocer intentos de estafa o mensajes fraudulentos

Hay ciertas señales que indican que un mensaje en WhatsApp es uan estafa. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)

Algunas señales permiten identificar si un mensaje recibido por WhatsApp es fraudulento. Entre las más frecuentes están los errores ortográficos o gramaticales, las solicitudes de hacer clic en enlaces o descargar aplicaciones externas y los pedidos de información sensible, como datos bancarios o contraseñas.

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Asimismo, se deben tomar precauciones ante solicitudes para reenviar mensajes, transferir dinero o pagar servicios supuestamente gratuitos. Los estafadores pueden hacerse pasar por conocidos, instituciones o prometer premios, empleos o inversiones con el objetivo de obtener información confidencial.

Cuáles son las estafas más comunes que entran por WhatsApp

En WhatsApp circulan diferentes tipos de estafas que buscan engañar a los usuarios y apropiarse de su dinero o información personal. Una de las más frecuentes es la estafa relacionada con un romance o una relación, en la que el estafador intenta establecer una conexión emocional para solicitar dinero o préstamos bajo pretextos creíbles.

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Varias modalidades de fraude se pueden expandir por WhatsApp. (Foto: Europa Press)

Otra modalidad es la estafa de empleo, donde el estafador se presenta como reclutador de una empresa reconocida y ofrece trabajos remotos con altos salarios. Como parte del proceso, solicita información personal sensible o exige pagos para avanzar en la postulación, como supuestos gastos de gestión o compra de materiales.

Otra forma de fraude son las estafas de inversión, en los que se promete acceso a oportunidades con altos rendimientos y bajo riesgo, sobre todo en criptomonedas o acciones.

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En cuanto a la suplantación de identidad, consiste en que el estafador se hace pasar por un familiar, amigo, figura pública o empresa con el objetivo de obtener dinero o datos personales, aprovechando la confianza que genera el nombre utilizado.