Chubut: chocó a un auto y se llevó a su conductor arriba del capot por varias cuadras

Trelew: chocó y se llevó al conductor del otro vehículo sobre el capot (Gentileza Diario Jornada)

Un conductor de un Chevrolet Corsa chocó y arrastró a una persona sobre el capot de su automóvil en la localidad chubutense de Trelew.

El insólito hecho ocurrió el miércoles a las 21 en la esquina de Bolivia y Capitán Murga, en el barrio Bancario. Y todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

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De acuerdo con las filmaciones, el auto estaba estacionado sobre Bolivia y, al intentar salir, dio marcha atrás e impactó contra otro vehículo que estaba detenido detrás. En lugar de frenar para revisar los daños, el conductor avanzó para escapar.

Intentaron detener al temerario conductor pero fue en vano: arrancó con la otra persona adelante y la llevó arriba del capot

El ocupante del vehículo afectado no dudó un instante y se bajó de su automóvil para increpar al otro conductor. Para ello se ubicó frente al coche para bloquearle el paso. Lo que menos se esperaba es que la otra persona, en lugar de descender del vehículo y dialogar al respecto, iba a arrancar.

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El conductor en falta aceleró y la víctima quedó arriba del capot. Primero avanzó varios metros hasta detenerse con el hombre arriba. Pero ante la presencia de testigos que lo increpaban para que detenga su accionar, huyó con la persona sobre el frente del Corsa.

Otra cámara de seguridad que muestra cómo el joven es arrastrado por el vehículo encima del capot

Las cámaras de seguridad, en otra toma, dejan ver cómo la persona viaja sobre el capot mientras el temerario conductor no cesa en su accionar y lo lleva a gran velocidad sobre el capot.

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Quiso evitar el robo de su auto, se subió al capot y los ladrones la arrastraron 50 metros

En Ramos Mejía, una mujer fue arrastrada 50 metros sobre el capot de su auto cuando intentó impedir que se lo robaran. El hecho ocurrió el lunes 11 de mayo cerca de las 15 en la calle Rosales al 1150, en el partido bonaerense de La Matanza.

La víctima, Mariana Ruth Costa Rolleri, de 50 años, sufrió una lesión en el cuero cabelludo y la fractura de una pierna. Una ambulancia la trasladó a la Clínica Juan de Dios, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro.

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Un video de vigilancia muestra como en Ramos Mejía, una mujer se aferra al capó de su automóvil mientras intentan robarlo. El vehículo es arrastrado con ella encima.

De acuerdo con la primera reconstrucción, tres delincuentes la sorprendieron, forcejearon con ella y lograron subirse a un Fiat Mobi para escapar. En ese momento, la mujer se aferró al capot mientras el auto avanzó a velocidad hasta que cayó al asfalto.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. Por el momento no hubo detenidos y los asaltantes permanecen prófugos.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°12 de La Matanza, encabezada por el fiscal Matías Marando, mientras el Grupo Táctico Operativo de la comisaría de Ramos Mejía trabaja para identificar a los responsables.

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A fines de marzo se reportó otro asalto similar en la misma localidad, en la calle Cotagaita al 2100: tres ladrones armados atacaron a una mujer, la golpearon y la arrastraron del cabello sobre el asfalto para robarle el vehículo. La amiga de la víctima, Luz, dijo a Mediodía Noticias: “La habían golpeado, le dolía la cabeza, le habían pegado con la culata”.