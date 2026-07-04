Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del GP de Gran Bretaña en Silverstone: hora y TV

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA
Sábado 4 de julio
Clasificación para la carrera principal: 12.00 (Argentina) / 16.00 (Gran Bretaña)
Domingo 5 de julio
Carrera a 52 vueltas: 11.00 (Argentina) / 15.00 (Gran Bretaña)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
Franco Colapinto finalizó 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña que quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli. El argentino protagonizó en Silverstone una largada que lo llevó del 14° al 9° puesto, pero el ritmo del Alpine fue superado por los monoplazas de Racing Bulls, quienes también adelantaron a Pierre Gasly (11°). Antes de la clasificación general para la carrera principal del domingo de la Fórmula 1, el joven de 23 años analizó el panorama del team francés hasta el momento.
EL RESUMEN DE LA CARRERA SPRINT
Steve Nielsen, director general de Alpine, habló sobre la continuidad de Franco Colapinto en el equipo para la temporada 2027 y le marcó una condición explícita: el rendimiento del argentino será el factor determinante. La declaración se produjo este viernes en la conferencia de prensa oficial de la FIA en Silverstone, durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.
Franco Colapinto tuvo una clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña que él mismo definió como “difícil” tras girar lejos de su compañero Pierre Gasly. El inicio de la actividad del sábado en el mítico trazado de Silverstone estuvo en la vereda opuesta: el argentino firmó una de sus mejores largadas en la Fórmula 1 para ganar cinco posiciones en los primeros metros.
Andrea Kimi Antonelli le arrebató la victoria al local Lewis Hamilton en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. El italiano de Mercedes superó al piloto de Ferrari, que largó en la pole, y dio un nuevo golpe sobre la mesa en la pelea por el título de la Fórmula 1. Alpine se quedó con las manos vacías pese a la gran largada de Franco Colapinto, quien finalizó 12° (Pierre Gasly terminó 11°). Racing Bulls volvió a sumar y recortó la distancia en el quinto puesto del Campeonato de Constructores.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la clasificación para la carrera principal del Gan Premio de Gran Bretaña en Silverstone