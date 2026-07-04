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Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del GP de Gran Bretaña en Silverstone: hora y TV

Tras finalizar 12° en la Sprint, el argentino vuelve a salir a pista en el mítico trazado de Fórmula 1

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA

Sábado 4 de julio

Clasificación para la carrera principal: 12.00 (Argentina) / 16.00 (Gran Bretaña)

Domingo 5 de julio

Carrera a 52 vueltas: 11.00 (Argentina) / 15.00 (Gran Bretaña)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

13:44 hsHoy

“Somos demasiado lentos”: el contundente análisis de Colapinto y Gasly tras la Sprint en Silverstone de Alpine

Los pilotos de la escudería francesa coincidieron que Racing Bulls tiene un rendimiento superior en el GP de Gran Bretaña y el argentino afirmó que “están en otra categoría”

Franco Colapinto finalizó 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña que quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli. El argentino protagonizó en Silverstone una largada que lo llevó del 14° al 9° puesto, pero el ritmo del Alpine fue superado por los monoplazas de Racing Bulls, quienes también adelantaron a Pierre Gasly (11°). Antes de la clasificación general para la carrera principal del domingo de la Fórmula 1, el joven de 23 años analizó el panorama del team francés hasta el momento.

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13:16 hsHoy

EL RESUMEN DE LA CARRERA SPRINT

13:16 hsHoy

La inesperada declaración del director de Alpine que sembró incertidumbre en el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Steve Nielsen se refirió a la continuidad del argentino en la Máxima: “Si es lo suficientemente bueno, se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor”

Steve Nielsen habló sobre el futuro de Colapinto (AlpineF1Team)
Steve Nielsen habló sobre el futuro de Colapinto (AlpineF1Team)

Steve Nielsen, director general de Alpine, habló sobre la continuidad de Franco Colapinto en el equipo para la temporada 2027 y le marcó una condición explícita: el rendimiento del argentino será el factor determinante. La declaración se produjo este viernes en la conferencia de prensa oficial de la FIA en Silverstone, durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

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13:16 hsHoy

La brillante largada de Franco Colapinto para ganar 5 posiciones en la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña

El argentino reaccionó con precisión en el inicio de la competencia y superó a varios rivales para escalar al 9° puesto. Sin embargo, el rendimiento del Alpine cayó y cruzó la meta en el 12° lugar

Franco Colapinto tuvo una clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña que él mismo definió como “difícil” tras girar lejos de su compañero Pierre Gasly. El inicio de la actividad del sábado en el mítico trazado de Silverstone estuvo en la vereda opuesta: el argentino firmó una de sus mejores largadas en la Fórmula 1 para ganar cinco posiciones en los primeros metros.

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13:15 hsHoy

Así quedaron las posiciones en la Fórmula 1 tras la Sprint en Silverstone: el golpe de Antonelli por el título y el presente de Alpine

El italiano le ganó la pulseada a Hamilton en la carrera corta del GP de Gran Bretaña y se asentó como el líder de la Fórmula 1. Colapinto finalizó 12° y Racing Bulls le recortó distancias al team francés

Andrea Kimi Antonelli le arrebató la victoria al local Lewis Hamilton en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. El italiano de Mercedes superó al piloto de Ferrari, que largó en la pole, y dio un nuevo golpe sobre la mesa en la pelea por el título de la Fórmula 1. Alpine se quedó con las manos vacías pese a la gran largada de Franco Colapinto, quien finalizó 12° (Pierre Gasly terminó 11°). Racing Bulls volvió a sumar y recortó la distancia en el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

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13:15 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la clasificación para la carrera principal del Gan Premio de Gran Bretaña en Silverstone

La batalla de Franco Colapinto con Arvid Lindblad durante la Sprint (Foto: Reuters/Andrew Boyers)
La batalla de Franco Colapinto con Arvid Lindblad durante la Sprint (Foto: Reuters/Andrew Boyers)

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