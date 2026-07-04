Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del GP de Gran Bretaña en Silverstone: hora y TV

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Franco Colapinto quedó 12° en la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña en Silverstone: Antonelli superó a Hamilton y ganó El argentino tuvo una largada brillante para ganar cinco puestos, pero el rendimiento del Alpine cayó. Su compañero Pierre Gasly quedó 11°

El entrenador de la Selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, lanzó la primera bola en el juego de béisbol de los Seattle Mariners La ceremonia en el T-Mobile Park reunió a cerca de 70 integrantes del seleccionado masculino de Estados Unidos, durante los festejos del 4 de julio, en la antesala del cruce ante Bélgica por los octavos de final del Mundial

“Somos demasiado lentos”: el contundente análisis de Colapinto y Gasly tras la Sprint en Silverstone de Alpine Los pilotos de la escudería francesa coincidieron que Racing Bulls tiene un rendimiento superior en el GP de Gran Bretaña y el argentino afirmó que “están en otra categoría”

Francia-Paraguay, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber El sorprendente combinado que lidera Gustavo Alfaro irá contra uno de los favoritos al título en Philadelphia