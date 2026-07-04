Siete empresas avanzan en proceso para adquirir el avión presidencial de Honduras; subasta internacional será el 10 de julio

La Secretaría de Defensa informó que siete empresas ya retiraron las bases de la subasta internacional del avión presidencial. Las inspecciones técnicas de la aeronave avanzan con un cronograma de una empresa por día. (Foto: Cortesía)

Sedena confirmó que el proceso de subasta internacional del avión presidencial continúa avanzando conforme al cronograma establecido, con la participación de empresas interesadas y bajo un esquema que, según la institución, busca garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente.

A través de un comunicado oficial, la dependencia detalló que siete empresas, tanto nacionales como extranjeras, ya retiraron las bases de la subasta, un requisito indispensable para participar en el proceso mediante el cual el Estado hondureño busca vender la aeronave presidencial.

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La subasta internacional está programada para desarrollarse el 10 de julio de 2026, fecha en la que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas conforme a los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de Bienes del Estado.

Como parte de los preparativos, la Secretaría de Defensa informó que actualmente se desarrollan las inspecciones técnicas del avión, las cuales fueron organizadas bajo un calendario que contempla la atención de una sola empresa por día.

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Según explicó la institución, este mecanismo tiene como finalidad garantizar un proceso ordenado, brindar igualdad de condiciones a todos los potenciales oferentes y permitir que cada empresa realice una revisión detallada del estado de la aeronave antes de presentar una propuesta económica.

La dependencia indicó que estas inspecciones forman parte de las etapas previas contempladas en el procedimiento de subasta internacional y se desarrollan conforme a las disposiciones legales vigentes.

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La subasta internacional del avión presidencial está prevista para el próximo 10 de julio. El Comité de Subasta fue integrado conforme al Reglamento de la Dirección Nacional de Bienes del Estado. (FOTO:El Heraldo)

Comité de Subasta ya fue conformado

Otro de los avances informados por la Secretaría de Defensa es la integración oficial del Comité de Subasta, organismo encargado de supervisar el desarrollo del proceso.

De acuerdo con el comunicado, la conformación del comité responde a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, normativa que regula los procedimientos para la administración y disposición de bienes estatales.

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El comité será coordinado por la Dirección Nacional de Bienes del Estado e integrado por representantes de la Gerencia Administrativa y de la Auditoría Interna de la Secretaría de Defensa Nacional.

Asimismo, la institución informó que fueron convocados, en calidad de invitados y conforme a la ley, representantes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes ejercerán labores de veeduría durante el desarrollo del proceso.

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La participación de estos organismos busca fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para garantizar que la subasta se lleve a cabo con apego a la legislación hondureña.

La Secretaría de Defensa asegura que el procedimiento se desarrolla bajo criterios de legalidad y transparencia. Empresas nacionales y extranjeras participan en el proceso previo a la presentación de ofertas. (Foto: Cortesía)

Sedena destaca transparencia del proceso

En su pronunciamiento, la Secretaría de Defensa reiteró que todas las actuaciones relacionadas con la venta del avión presidencial se desarrollan bajo criterios de legalidad y transparencia.

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La institución señaló que la Dirección Legal de la dependencia ha brindado información sobre los alcances del procedimiento con el propósito de mantener informada a la ciudadanía respecto al desarrollo de la subasta internacional.

Además, sostuvo que todas las etapas del proceso cumplen con los requisitos establecidos por la normativa que regula la administración de bienes del Estado.

El comunicado enfatiza que la conformación del Comité de Subasta, las inspecciones técnicas y la participación de organismos de control forman parte de las medidas implementadas para asegurar un procedimiento transparente.

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Venta del avión presidencial

La subasta internacional del avión presidencial forma parte del proceso impulsado por el Gobierno para enajenar la aeronave mediante un mecanismo abierto a empresas nacionales e internacionales.

Representantes del Tribunal Superior de Cuentas participarán como veedores del proceso. La Procuraduría General de la República también acompañará la subasta en calidad de invitada. (Foto: Cortesía)

Hasta el momento, la Secretaría de Defensa no ha revelado los nombres de las siete empresas que retiraron las bases de participación ni ha informado sobre el monto base establecido para la venta del avión.

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No obstante, la institución aseguró que el cronograma continúa desarrollándose conforme a lo previsto y que las inspecciones técnicas seguirán realizándose antes de la recepción formal de las ofertas.

De mantenerse el calendario establecido, el próximo 10 de julio se llevará a cabo la subasta internacional, en la que las empresas interesadas competirán por la adquisición de la aeronave presidencial bajo la supervisión de las autoridades competentes y los organismos de veeduría.

La Secretaría de Defensa concluyó reiterando su compromiso de cumplir estrictamente con las leyes y reglamentos aplicables, asegurando que todo el procedimiento se desarrollará bajo los principios de transparencia, legalidad y manejo responsable de los bienes del Estado.