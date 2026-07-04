Autoridades guatemaltecas confirman el hallazgo de una aeronave desaparecida en San Miguel Pochuta

El video presenta una secuencia de cinco tomas aéreas que muestran una extensa zona forestal. La vegetación es densa, compuesta por árboles de tonos verdes y amarillos. En las últimas dos imágenes, se observa un área con objetos blancos y grises dispersos entre la arboleda, indicando la presencia de restos en el terreno. La perspectiva es cenital. Redes sociales

La DGAC de Guatemala confirmó el hallazgo de una aeronave reportada como desaparecida en una zona montañosa de San Miguel Pochuta, en Chimaltenango, a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, un dato que marcó un giro en el operativo porque ahora las autoridades buscan llegar a un punto de difícil acceso para establecer las coordenadas exactas, identificar a las personas a bordo y determinar las circunstancias del accidente.

La localización se produjo después de que se activó el Transmisor de Localización de Emergencia de la nave, que había sido reportada como desaparecida el 3 de julio de 2026. El comunicado oficial, fechado el 4 de julio, precisó que hasta ese momento no se había divulgado el número de ocupantes ni el estado en que se encontraba la aeronave.

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El operativo de búsqueda y rescate fue coordinado por la Dirección General de Aeronáutica Civil con apoyo de la Fuerza Aérea Guatemalteca, ante las dificultades que presenta el terreno. La prioridad inmediata de las autoridades es ejecutar un plan de acceso al sitio del accidente y recabar información oficial en el lugar.

Un equipo de emergencia se reúne en una vía pública, con uno de sus miembros realizando una llamada telefónica y otros verificando dispositivos. (Bomberos Municipales Departamentales)

El acceso al área del accidente condiciona la respuesta oficial

La aeronave fue ubicada en un área de acceso complejo dentro del municipio de San Miguel Pochuta, lo que complica la aproximación de los equipos de emergencia. Esa condición explica que, pese a la localización de la nave, todavía no se haya informado públicamente cuántas personas viajaban a bordo ni cuál era su situación.

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Según el reporte difundido por las autoridades, la DGAC y la FAG trabajan de forma conjunta para alcanzar la zona. El objetivo es confirmar en tierra los datos que aún no han podido establecerse desde el aire y a partir de la activación del sistema de emergencia.

En las tareas de búsqueda participaron también los Bomberos Voluntarios del área, cuyo vocero Víctor Gómez informó que varios elementos destacados en el municipio se sumaron al despliegue. El operativo continuó el sábado 4 de julio con apoyo de al menos dos aeronaves de ala rotativa bajo el mando del oficial Alex Glesel.

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Los rescatistas movilizaron además a 13 elementos de la Brigada Especial de Rescate de Chimaltenango. El despliegue se coordinó en la zona de la desaparición entre al menos tres mandos, con comunicación por radio.

<b>La municipalidad pidió no difundir información no confirmada</b>

La Municipalidad de San Miguel Pochuta informó en un comunicado que tuvo conocimiento del accidente aéreo ocurrido en el municipio y que activó su coordinación con instituciones y cuerpos de socorro. La comuna señaló: “Desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, nos hemos mantenido en constante coordinación y total disposición para colaborar con las instituciones y cuerpos de socorro que se encuentran atendiendo la emergencia”.

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La administración local agregó que su personal apoya las labores de localización, acceso y asistencia a las personas afectadas, dentro de sus posibilidades. En otro tramo del mensaje sostuvo: “Reiteramos nuestro compromiso de colaborar con todas las acciones que permitan salvaguardar la vida e integridad de quienes se han visto involucrados en este lamentable suceso”.

El gobierno municipal también pidió a la población mantener la calma, no difundir información no confirmada y atender únicamente los comunicados emitidos por las autoridades competentes. Ese llamado se produjo mientras continuaban las labores por aire y tierra en la zona donde fue encontrada la aeronave. *Noticia en desarrollo

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