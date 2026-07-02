Roja Directa TV fútbol en vivo gratis: lo más buscado hoy en Google y que no recomendamos

Existen páginas y webs que no debes usar para ver fútbol de manera gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las búsquedas de “Roja Directa TV fútbol en vivo gratis” se han convertido en una de las principales tendencias de Google durante los días que se desarrollan los partidos de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

Miles de aficionados buscan una forma de ver los encuentros sin pagar una suscripción, pero especialistas en ciberseguridad como ESET advierten que acceder a este tipo de plataformas puede exponer los dispositivos y los datos personales de los usuarios a diversas amenazas.

PUBLICIDAD

Aunque sitios como Roja Directa, Tarjeta Roja o Pirlo TV prometen transmitir partidos de manera gratuita, ninguno cuenta con los derechos oficiales para emitir el Mundial 2026. Además de infringir la propiedad intelectual, estas páginas suelen ser utilizadas para distribuir software malicioso, ejecutar fraudes y obtener información confidencial de quienes ingresan a ellas.

La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Roja Directa representa un riesgo para los usuarios

El principal atractivo de Roja Directa y de otras plataformas similares es ofrecer acceso gratuito a partidos de fútbol de gran interés. Sin embargo, detrás de esa promesa suele esconderse una infraestructura diseñada para captar visitas y aprovecharlas mediante publicidad engañosa o ataques informáticos.

PUBLICIDAD

Tras el cierre de varios de sus dominios originales por acciones judiciales, numerosas copias comenzaron a aparecer en internet. Estos sitios cambian constantemente de dirección web y son administrados por terceros, lo que dificulta verificar su autenticidad o conocer quién está detrás de ellos.

Uno de los riesgos más frecuentes aparece cuando el usuario intenta iniciar la transmisión. En lugar de reproducir el partido, la página puede abrir múltiples ventanas emergentes o redirigir a otros sitios que solicitan instalar aplicaciones, descargar archivos o completar formularios con datos personales.

PUBLICIDAD

Roja Directa, Fútbol Libre y más aplicaciones que no debes usar para ver el Mundial 2026 de manera gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, estas descargas pueden contener malware, troyanos o programas espía capaces de acceder a fotografías, documentos, contraseñas o información bancaria almacenada en el dispositivo.

El riesgo va más allá de los virus

Además del malware, muchas páginas de streaming ilegal utilizan técnicas de ingeniería social para engañar a los usuarios.

Es habitual encontrar mensajes que indican que es necesario registrar una tarjeta bancaria para “verificar la identidad” o acceder a una supuesta versión premium gratuita. En realidad, estos formularios pueden utilizarse para robar información financiera o realizar cargos no autorizados.

PUBLICIDAD

También existen páginas que solicitan permisos excesivos si el acceso se realiza desde un teléfono móvil, aumentando el riesgo de comprometer la privacidad del usuario.

El problema no termina allí. Si un dispositivo infectado comparte la misma red WiFi con otros equipos del hogar, algunos tipos de software malicioso pueden intentar propagarse hacia computadoras, televisores inteligentes u otros dispositivos conectados.

PUBLICIDAD

Muchos usuarios exponen sus datos y hasta la seguridad de su celular por ver partidos del Mundial 2026 de manera gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una experiencia de transmisión lejos de ser ideal

Más allá de los riesgos de seguridad, quienes utilizan plataformas ilegales suelen enfrentarse a una experiencia muy inferior respecto a las transmisiones oficiales.

Las emisiones acostumbran presentar baja calidad de imagen, interrupciones constantes, exceso de publicidad y retrasos de varios minutos respecto a la señal oficial. Esto hace que muchos aficionados conozcan el resultado de una jugada por redes sociales o por otras personas antes de verla en pantalla.

PUBLICIDAD

Además, durante partidos de gran audiencia, los servidores ilegales suelen saturarse o ser bloqueados, provocando caídas del servicio precisamente en los momentos más importantes del encuentro.

Un primer plano muestra a una persona viendo un partido de fútbol en su celular, con logos de streaming ilegal como Rojadirecta y un balón tachados, simbolizando la lucha contra la piratería en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los partidos del Mundial 2026 impulsan las búsquedas

El interés por Roja Directa coincide con una jornada muy atractiva del Mundial 2026, correspondiente a los dieciseisavos de final.

La programación incluye tres encuentros de gran expectativa:

España vs. Austria.

Portugal vs. Croacia.

Suiza vs. Argelia.

La importancia deportiva de estos compromisos ha disparado las búsquedas relacionadas con transmisiones gratuitas en internet, especialmente entre usuarios que no cuentan con servicios de televisión de pago.

PUBLICIDAD

Los partidos de hoy jueves 2 de julio del Mundial 2026. - Crédito: AFP

Dónde ver el Mundial 2026 de forma segura

La mejor alternativa sigue siendo utilizar las plataformas oficiales que poseen los derechos de transmisión en cada país.

En España, los aficionados pueden seguir el torneo mediante RTVE Play, que ofrece varios partidos gratuitos, DAZN, que transmite los 104 encuentros del Mundial, y Movistar Plus+ para quienes tienen contratado el servicio.

PUBLICIDAD

En Latinoamérica, DGO ofrece la cobertura completa del torneo en países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay. En México, la principal opción es ViX, mientras que Disney+, Paramount+ y las aplicaciones oficiales de cadenas de televisión como Televisa, TV Azteca, Caracol o RCN también transmiten determinados encuentros según los derechos adquiridos en cada mercado.

Elegir estas plataformas garantiza una transmisión estable, con calidad de imagen y sonido, además de proteger la información personal y evitar los riesgos asociados a páginas de streaming ilegal. Frente al auge de búsquedas como “Roja Directa TV fútbol en vivo gratis”, la recomendación es priorizar siempre los servicios autorizados, que ofrecen una experiencia más segura tanto para el usuario como para sus dispositivos.