Tecno

Roja Directa TV fútbol en vivo gratis: lo más buscado hoy en Google y que no recomendamos

El Mundial 2026 disparó las búsquedas de Roja Directa TV, una plataforma que no cuenta con derechos oficiales de transmisión y puede ser peligrosa

Guardar
Google icon
Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Existen páginas y webs que no debes usar para ver fútbol de manera gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las búsquedas de “Roja Directa TV fútbol en vivo gratis” se han convertido en una de las principales tendencias de Google durante los días que se desarrollan los partidos de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

Miles de aficionados buscan una forma de ver los encuentros sin pagar una suscripción, pero especialistas en ciberseguridad como ESET advierten que acceder a este tipo de plataformas puede exponer los dispositivos y los datos personales de los usuarios a diversas amenazas.

PUBLICIDAD

Aunque sitios como Roja Directa, Tarjeta Roja o Pirlo TV prometen transmitir partidos de manera gratuita, ninguno cuenta con los derechos oficiales para emitir el Mundial 2026. Además de infringir la propiedad intelectual, estas páginas suelen ser utilizadas para distribuir software malicioso, ejecutar fraudes y obtener información confidencial de quienes ingresan a ellas.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Roja Directa representa un riesgo para los usuarios

El principal atractivo de Roja Directa y de otras plataformas similares es ofrecer acceso gratuito a partidos de fútbol de gran interés. Sin embargo, detrás de esa promesa suele esconderse una infraestructura diseñada para captar visitas y aprovecharlas mediante publicidad engañosa o ataques informáticos.

PUBLICIDAD

Tras el cierre de varios de sus dominios originales por acciones judiciales, numerosas copias comenzaron a aparecer en internet. Estos sitios cambian constantemente de dirección web y son administrados por terceros, lo que dificulta verificar su autenticidad o conocer quién está detrás de ellos.

Uno de los riesgos más frecuentes aparece cuando el usuario intenta iniciar la transmisión. En lugar de reproducir el partido, la página puede abrir múltiples ventanas emergentes o redirigir a otros sitios que solicitan instalar aplicaciones, descargar archivos o completar formularios con datos personales.

Mano sosteniendo un celular que reproduce un partido de fútbol Inglaterra vs Croacia. Un logo de balón de fútbol grande y verde está superpuesto en el centro.
Roja Directa, Fútbol Libre y más aplicaciones que no debes usar para ver el Mundial 2026 de manera gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, estas descargas pueden contener malware, troyanos o programas espía capaces de acceder a fotografías, documentos, contraseñas o información bancaria almacenada en el dispositivo.

El riesgo va más allá de los virus

Además del malware, muchas páginas de streaming ilegal utilizan técnicas de ingeniería social para engañar a los usuarios.

Es habitual encontrar mensajes que indican que es necesario registrar una tarjeta bancaria para “verificar la identidad” o acceder a una supuesta versión premium gratuita. En realidad, estos formularios pueden utilizarse para robar información financiera o realizar cargos no autorizados.

También existen páginas que solicitan permisos excesivos si el acceso se realiza desde un teléfono móvil, aumentando el riesgo de comprometer la privacidad del usuario.

El problema no termina allí. Si un dispositivo infectado comparte la misma red WiFi con otros equipos del hogar, algunos tipos de software malicioso pueden intentar propagarse hacia computadoras, televisores inteligentes u otros dispositivos conectados.

Hombre de espaldas con camiseta de Argentina. Sostiene un smartphone viendo su pantalla con publicaciones de redes sociales sobre un partido de fútbol.
Muchos usuarios exponen sus datos y hasta la seguridad de su celular por ver partidos del Mundial 2026 de manera gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una experiencia de transmisión lejos de ser ideal

Más allá de los riesgos de seguridad, quienes utilizan plataformas ilegales suelen enfrentarse a una experiencia muy inferior respecto a las transmisiones oficiales.

Las emisiones acostumbran presentar baja calidad de imagen, interrupciones constantes, exceso de publicidad y retrasos de varios minutos respecto a la señal oficial. Esto hace que muchos aficionados conozcan el resultado de una jugada por redes sociales o por otras personas antes de verla en pantalla.

Además, durante partidos de gran audiencia, los servidores ilegales suelen saturarse o ser bloqueados, provocando caídas del servicio precisamente en los momentos más importantes del encuentro.

Manos sosteniendo un celular con un partido de fútbol. Dos símbolos rojos de prohibición superpuestos, uno sobre un árbitro caricatura y el otro sobre un balón.
Un primer plano muestra a una persona viendo un partido de fútbol en su celular, con logos de streaming ilegal como Rojadirecta y un balón tachados, simbolizando la lucha contra la piratería en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los partidos del Mundial 2026 impulsan las búsquedas

El interés por Roja Directa coincide con una jornada muy atractiva del Mundial 2026, correspondiente a los dieciseisavos de final.

La programación incluye tres encuentros de gran expectativa:

  • España vs. Austria.
  • Portugal vs. Croacia.
  • Suiza vs. Argelia.

La importancia deportiva de estos compromisos ha disparado las búsquedas relacionadas con transmisiones gratuitas en internet, especialmente entre usuarios que no cuentan con servicios de televisión de pago.

Resultados de los partidos de hoy jueves 2 de julio del Mundial 2026. - Crédito: AFP
Los partidos de hoy jueves 2 de julio del Mundial 2026. - Crédito: AFP

Dónde ver el Mundial 2026 de forma segura

La mejor alternativa sigue siendo utilizar las plataformas oficiales que poseen los derechos de transmisión en cada país.

En España, los aficionados pueden seguir el torneo mediante RTVE Play, que ofrece varios partidos gratuitos, DAZN, que transmite los 104 encuentros del Mundial, y Movistar Plus+ para quienes tienen contratado el servicio.

En Latinoamérica, DGO ofrece la cobertura completa del torneo en países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay. En México, la principal opción es ViX, mientras que Disney+, Paramount+ y las aplicaciones oficiales de cadenas de televisión como Televisa, TV Azteca, Caracol o RCN también transmiten determinados encuentros según los derechos adquiridos en cada mercado.

Elegir estas plataformas garantiza una transmisión estable, con calidad de imagen y sonido, además de proteger la información personal y evitar los riesgos asociados a páginas de streaming ilegal. Frente al auge de búsquedas como “Roja Directa TV fútbol en vivo gratis”, la recomendación es priorizar siempre los servicios autorizados, que ofrecen una experiencia más segura tanto para el usuario como para sus dispositivos.

Temas Relacionados

Directa TVMundial 2026Futbol gratisGoogleLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

No todas las pantallas que usas generan el mismo nivel de adicción: de cuál debes tener más cuidado

Los vídeos cortos, reproducción automática y scroll infinito son funciones de las que los usuarios deben estar atento

No todas las pantallas que usas generan el mismo nivel de adicción: de cuál debes tener más cuidado

Cómo proteger tu Gmail del correo no deseado y evitar el spam en tu bandeja de entrada

Marcar mensajes como no deseados, crear reglas automáticas y denunciar suplantaciones permite reducir correos peligrosos y ordenar la bandeja

Cómo proteger tu Gmail del correo no deseado y evitar el spam en tu bandeja de entrada

Este robot humanoide no cocina ni limpia, pero promete estar enamorado para siempre de ti

Con apariencia hiperrealista y funciones de asistencia, este robot busca combatir la soledad mediante inteligencia artificial y aprendizaje continuo

Este robot humanoide no cocina ni limpia, pero promete estar enamorado para siempre de ti

¿Te espían en WhatsApp? El truco para saber si han entrado en tu cuenta en secreto

En la herramienta ‘Dispositivos vinculados’ se encuentra una lista con todos los equipos como computadoras, tabletas y navegadores con sesión activa en la cuenta

¿Te espían en WhatsApp? El truco para saber si han entrado en tu cuenta en secreto

Tu WiFi está lento: los pasos para verificar si hay intrusos conectados

La lentitud repentina puede ser una señal de intrusión en la red doméstica, por lo que conviene revisar la lista de equipos conectados desde la app del proveedor o el panel del router

Tu WiFi está lento: los pasos para verificar si hay intrusos conectados

DEPORTES

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

La virtud que Argentina pondrá en juego y cuál será la estrategia del sorprendente Cabo Verde

Perdió en Wimbledon, terminó internado y sorprendió a todos con un peculiar menú en la cama del hospital

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La lupa de Palermo sobre el Mundial: su particular elogio a Messi, el encuentro con Scaloni y las chances de Argentina

TELESHOW

Wanda Nara apuntó contra la China Suárez en medio de su crisis con Icardi: “Es lógico que viva de Mauro”

Wanda Nara apuntó contra la China Suárez en medio de su crisis con Icardi: “Es lógico que viva de Mauro”

José María Muscari declaró en la Justicia por el accidente fatal de Ernestina Pais: “Ella no llegaba tarde a ningún lado”

Por qué la China Suárez se fue de la casa de los sueños: los motivos de la fuerte crisis con Mauro Icardi

Se acerca el fallo del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de una nueva escalada mediática

Santiago del Moro destacó el juego de Gran Hermano Generación Dorada y eligió la edición más aburrida

INFOBAE AMÉRICA

Shakira ofrece un segundo concierto en Miami con alta demanda de entradas y estas son las recomendaciones

Shakira ofrece un segundo concierto en Miami con alta demanda de entradas y estas son las recomendaciones

Las temperaturas de la superficie del océano alcanzan máximos históricos y científicos advierten que el planeta entra en un “territorio desconocido”

República Dominicana: alrededor de 700 destacamentos policiales tendrán registro digital de detenidos

El Salvador distribuyó más de 24 toneladas de medicamentos en hospitales venezolanos tras la emergencia por terremotos

El proceso de exoneración del IBI genera más incertidumbre entre jubilados nicaragüenses