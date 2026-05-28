Adiós a la confusión: así puedes saber si un video de YouTube fue hecho 100% con IA

YouTube ahora etiquetará de manera automática contenido hecho con IA.

YouTube comenzó a implementar una nueva medida para identificar automáticamente videos creados con inteligencia artificial dentro de su plataforma. El cambio busca reducir la creciente confusión entre usuarios, especialmente en contenidos fotorrealistas que muchas veces parecen completamente reales pese a haber sido generados o alterados mediante IA.

La decisión llega después de meses de críticas y debates dentro de la plataforma, donde miles de usuarios discutían constantemente en comentarios si ciertos videos o Shorts habían sido producidos por inteligencia artificial. Hasta ahora, YouTube permitía que los propios creadores marcaran voluntariamente ese contenido, pero el sistema dependía exclusivamente de que el usuario decidiera etiquetarlo manualmente.

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Con la nueva actualización, la plataforma podrá detectar automáticamente cuándo un video utiliza inteligencia artificial de manera significativa y añadir una advertencia visible incluso si el creador no la colocó.

Una captura de pantalla de un dispositivo móvil revela una etiqueta de advertencia para contenido alterado o sintético en un video de "Shorts", destacando la creciente transparencia sobre el uso de la IA en la creación de contenido digital. (YouTube)

YouTube mostrará etiquetas visibles en videos y Shorts

La principal novedad es que las advertencias dejarán de quedar ocultas dentro de la descripción expandida del contenido.

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En los videos tradicionales, la etiqueta aparecerá debajo del reproductor y encima de la descripción principal. En el caso de los Shorts, la advertencia se mostrará directamente sobre el video mediante una superposición visual.

Según explicó YouTube, el objetivo es que cualquier usuario pueda identificar rápidamente cuándo está viendo material generado o modificado con herramientas de IA.

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La plataforma considera especialmente sensibles los contenidos fotorrealistas relacionados con figuras públicas, políticos o situaciones que puedan generar desinformación o manipulación.

YouTube pondrá etiquetas a videos hechos con IA.

La plataforma podrá detectar videos generados con IA

El nuevo sistema utilizará herramientas automáticas capaces de analizar el contenido subido por los usuarios para determinar si fue creado parcial o totalmente mediante inteligencia artificial.

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Esto significa que YouTube ya no dependerá únicamente de la honestidad de los creadores para etiquetar el contenido.

Si la plataforma detecta un uso importante de IA y el creador no añadió la advertencia correspondiente, el sistema podrá colocarla automáticamente.

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Sin embargo, la empresa aclaró que los usuarios todavía tendrán la posibilidad de corregir posibles errores desde YouTube Studio si consideran que su video fue etiquetado incorrectamente.

YouTube clasificará de manera automática videos hechos con IA.

Los creadores seguirán obligados a informar el uso de IA

Aunque YouTube automatizará parte del proceso, la compañía mantendrá la obligación de que los creadores informen manualmente cuándo utilizan inteligencia artificial realista en sus contenidos.

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La plataforma remarcó que el objetivo no es castigar el uso de IA, sino mejorar la transparencia para los espectadores.

Además, YouTube aseguró que estas etiquetas no afectarán:

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La monetización del canal

Las recomendaciones del algoritmo

El alcance de los videos

Los ingresos publicitarios

La empresa busca evitar que los creadores perciban el etiquetado como una penalización dentro de la plataforma.

YouTube integra herramientas para detectar videos hechos con IA. (Foto: YouTube)

El auge de la IA generativa complicó distinguir qué es real

Durante los últimos dos años, las herramientas de generación de video mediante IA avanzaron rápidamente y comenzaron a producir imágenes cada vez más difíciles de diferenciar de grabaciones reales.

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Actualmente existen sistemas capaces de crear:

Rostros hiperrealistas

Voces clonadas

Declaraciones falsas de figuras públicas

Escenarios completamente ficticios

Videos alterados digitalmente

Esto provocó que muchos usuarios empezaran a desconfiar de parte del contenido viral que circula en redes sociales y plataformas de video.

En algunos casos, el problema trascendió el entretenimiento y comenzó a relacionarse con campañas de desinformación y manipulación política.

YouTube ahora podrá etiquetar los videos hechos con IA y no ya no dependerá de los creadores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una medida para combatir la desinformación

La actualización de YouTube forma parte de una tendencia más amplia dentro de las grandes empresas tecnológicas para transparentar el uso de inteligencia artificial en internet.

YouTube busca evitar situaciones en las que los usuarios crean que un contenido falso es auténtico debido al nivel de realismo alcanzado por las nuevas herramientas generativas.

La plataforma considera que el riesgo principal aparece cuando los videos muestran situaciones plausibles o declaraciones aparentemente reales que podrían influir en la opinión pública.

Por eso, el sistema priorizará el etiquetado automático en contenidos donde exista mayor posibilidad de confusión.

Con este cambio, YouTube reconoce indirectamente que la inteligencia artificial ya alcanzó un nivel suficientemente avanzado como para dificultar la distinción entre realidad y ficción en muchos videos que circulan diariamente por internet.