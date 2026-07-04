El gesto de Brenda Asnicar que paralizó un concierto en Italia y la hizo ganar una ovación

La cantante Brenda Asnicar interrumpió su concierto en Milán debido a que una fanática se sintió indispuesta durante el evento

Ante un repleto Unipol Forum de Milán, Brenda Asnicar interrumpió su versión de Rezo por vos —la canción que firmaron Charly García y Luis Alberto Spinetta— al ver que una joven del público sufría una crisis respiratoria. El momento, que quedó registrado en video, se convirtió en el episodio más comentado del cierre italiano del Amigas del Corazón World Tour, la gira que comparte con Laura Esquivel.

“Paren, paren, paren un segundo el concierto. ¿Qué está pasando? Hay alguien que se siente mal”, dijo Asnicar en una mezcla de italiano y español, mientras pedía agua para la chica y esperaba que el personal médico evaluara la situación. Cuando le confirmaron que se trataba de una crisis respiratoria, la artista fue categórica: “Esperamos un segundo hasta saber que ella está bien y después continuamos el concierto. Si no, no se continúa. Disculpen, pero yo no me puedo presentar así”. El público respondió con una ovación.

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Momentos después, ya con la fanática recuperada, Asnicar le llevó la botellita de agua y quiso verla personalmente antes de retomar el show. “Ahora quiero saber... no, quiero ver si todo está bien. Cuéntame qué pasó, ¿de acuerdo?”, le dijo. Solo cuando le confirmaron que estaba a salvo volvió a subir al escenario. “Empecemos de nuevo”, anunció, y el teatro estalló en aplausos.

Brenda Asnicar interpreta la canción 'Rezo por vos' en Milán

El concierto en Milán fue el tercero y último de la etapa italiana del tour. Las artistas habían actuado previamente el 27 de junio en la Cavea del Auditorium Parco della Musica de Roma y el 28 de junio en el Palapartenope de Nápoles. Al cierre de esa etapa, ambas publicaron un mensaje de despedida en italiano: “Tres shows, tres noches inolvidables y una manera bellísima de cerrar esta primera parte del tour en Europa”, escribieron. “Italia, gracias por todo. Las amamos”, agregaron.

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El Amigas del Corazón World Tour arrancó el 17 de junio en el Lycabettus Theatre de Atenas y continuó en Madrid (Movistar Arena) y Marbella (Starlite), antes del tramo italiano. La gira, producida por Live Nation, retoma en América Latina el 31 de julio en Guayaquil (Coliseo Voltaire), con fechas confirmadas también en Ciudad de México (Auditorio Nacional, 2 de agosto), Bogotá (Movistar Arena, 23 de septiembre) y Lima (Costa 21, 25 de septiembre).

La propuesta escénica repasa los temas de Patito Feo, la tira juvenil de Canal 13 que en 2007 convirtió a Asnicar y Esquivel en figuras de alcance global bajo el nombre Il Mondo di Patty en Italia. Según contaron ambas en una entrevista con el podcast español Súper Zeta, el éxito de la serie no se tradujo en grandes ganancias económicas en su momento. “Nosotras ganábamos el mínimo, lo mínimo que puede ganar un actor. Siempre fue el mínimo”, reconoció Asnicar. Tampoco obtuvieron derechos sobre la música que interpretaron: los ingresos por regalías correspondieron a los autores de las canciones, no a las intérpretes. “Dos pesos con cincuenta”, ironizó Esquivel.

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Fue con las giras, y no con la serie, que ambas lograron consolidar su patrimonio. “Pudimos comprar nuestras casitas, que es un sueño para cualquier artista. Pero ricas, millonarias, con la serie, no”, precisó Asnicar en sus redes sociales.

Brenda Asnicar detiene la canción Rezo por vos para asistir a una espectadora del concierto que dio junto a Laura Esquivel en Milán

El año pasado, Brenda y Laura se vieron las caras, en vivo, después de mucho tiempo sin mostrarse juntas, en lo que fue un acto promocional para lo que sería el actual tour. El momento del reencuentro tuvo un inicio cargado de cariño. Brenda no ahorró elogios para su excompañera al presentarla: “Música histórica, icónica, legendaria,una de las mejores voces de la Argentina. Talentosísima, habla en mil millones de idiomas y canta maravilloso. Laurita Esquivel, por favor, adelante”, anunció con entusiasmo mientras el lugar estallaba en aplausos.

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En medio del ambiente distendido que reinaba durante la charla, donde ambas confesaron su amistad más allá de compartir aquel éxito, Asnicar y Esquivel protagonizaron uno de los momentos más divertidos de la transmisión: juntas reaccionaron a una escena muy especial de “Patito Feo”, en la que ambas intercambiaban sus identidades. La escena hizo explotar de risas tanto a los conductores como a los espectadores.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar llenaron estadios en Italia con el "Amigas para siempre World Tour"

Brenda, en su personaje de Antonella, pero con el espíritu de su rival, se quejaba: “Toda la vida sufro teniendo que soportar que todos me dicen que soy tan mala como vos”. Laura, en su rol de Patricia, pero con la impronta de Antonella, rápida de reflejos, contesta: “Bueno, peor es que la gente piense que yo soy tan fea como vos”. El diálogo continuó: “Ay, no te soporto más. No te soporto”. Y Laura remató como su rival en la ficción: “Lo mismo digo yo. ¿Sabés qué? Mientras esté en tu cuerpo, pienso divertirme. Vos hacé lo que quieras. Si querés llorar, llorá, mi amor, llorá. Bye, bye. Besitos”. En el estudio, ambas rieron de manera espontánea, acompañadas por los aplausos del público en el estudio.

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Casi dos décadas después de aquella producción, el Amigas del Corazón World Tour llena estadios en tres continentes con un repertorio que sus fans memorizaron de niños.