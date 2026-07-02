Tecno

Cuándo juega Argentina vs. Cabo Verde, a qué hora y más preguntas trend en Google

La selección argentina llega a este cruce en condición de favorita tras superar sin dificultades la fase de grupos, imponiéndose ante Argelia, Austria y Jordania

Guardar
Google icon
La cita entre Argentina y Cabo Verde está programada para el viernes 3 de julio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami.
La cita entre Argentina y Cabo Verde está programada para el viernes 3 de julio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami.

El interés global por el enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se refleja en las búsquedas más frecuentes de Google: cuándo juegan ambas selecciones, a qué hora es el partido y en qué canal verlo.

Este encuentro, esperado especialmente en Sudamérica, reúne a la selección campeona defensora con una debutante en instancias decisivas, lo que multiplica la expectativa tanto entre hinchas como en medios internacionales.

PUBLICIDAD

Cuándo juega Argentina vs. Cabo Verde, a qué hora y más preguntas trend en Google

La cita entre Argentina y Cabo Verde está programada para el viernes 3 de julio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami. Este partido corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y marca el inicio del camino de eliminación directa para ambos equipos.

Argentina-Cabo Verde
Este encuentro, esperado especialmente en Sudamérica, reúne a la selección campeona defensora con una debutante en instancias decisivas.

La selección argentina llega a este cruce en condición de favorita tras superar sin dificultades la fase de grupos, imponiéndose ante Argelia, Austria y Jordania. El equipo dirigido por Lionel Scaloni cuenta con figuras como Lionel Messi y Lautaro Martínez, quienes han sido clave en el rendimiento perfecto de la Albiceleste.

PUBLICIDAD

La hora de inicio del partido varía según el país, ajustándose a los distintos husos horarios y a la expectativa regional. Por ejemplo, en Perú el encuentro comenzará a las 17:00 horas, mientras que en Argentina el inicio está previsto para las 19:00 horas. En Miami, sede del estadio, el partido arrancará a las 18:00 horas (hora local del Este).

Para quienes buscan una respuesta rápida y precisa: el duelo Argentina vs. Cabo Verde, correspondiente a los dieciseisavos del Mundial 2026, se jugará el viernes 3 de julio a las 17:00 horas de Perú, 19:00 horas de Argentina y 18:00 horas de Miami.

La selección argentina llega a este cruce en condición de favorita. Europa Press
La selección argentina llega a este cruce en condición de favorita. Europa Press

A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde: horario en distintos países

La diversidad de zonas horarias en América Latina y Europa obliga a precisar el horario exacto para cada público. En la Ciudad de México, el partido podrá verse a partir de las 16:00 horas, mientras que en Colombia y Ecuador será a las 17:00 horas. Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay tendrán la transmisión desde las 18:00 horas, el mismo horario que se maneja en Miami y la costa este de Estados Unidos.

Para los seguidores en Argentina, Brasil (hora de Brasilia) y Uruguay, el inicio está marcado a las 19:00 horas, facilitando la sintonía en horario nocturno. En España, la diferencia horaria desplaza el partido a la medianoche, comenzando a las 00:00 horas del sábado 4 de julio.

Esta programación responde a la demanda de precisión de fanáticos y medios que buscan planificar la visualización del encuentro. La sincronización horaria es especialmente relevante en jornadas mundialistas, donde millones de personas adaptan su agenda para no perderse los eventos clave.

Cabo Verde partida
Bubista (Pedro Leitão Brito), Vozinha (Josimar Dias) y Roberto 'Pico' Lopes.

Qué país es Cabo Verde

Cabo Verde representa una de las historias singulares de la Copa del Mundo 2026. Se trata de un Estado insular soberano, formado por un archipiélago volcánico en el océano Atlántico central. Su ubicación, a poco más de 570 kilómetros de la costa occidental africana, lo sitúa frente a Senegal y Mauritania.

Las islas, originalmente deshabitadas, fueron descubiertas y colonizadas por portugueses en el siglo XV. Bajo dominio luso por siglos, Cabo Verde desempeñó un papel en el comercio marítimo regional hasta alcanzar la independencia en 1975.

Actualmente, el país es reconocido por su estabilidad política y una cultura que fusiona tradiciones africanas y europeas. En el ámbito cultural, destaca la figura de la cantante Cesária Évora y la música morna, que ha traspasado fronteras.

La irrupción de Cabo Verde en los dieciseisavos del Mundial resulta llamativa, dado que históricamente no figuraba entre los protagonistas del fútbol internacional. Su presencia en esta instancia genera interés no solo por el rival que enfrentará, sino también por la historia y el perfil de la nación.

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, le pega al balón ante Arabia Saudí en un partido del Grupo H del Mundial en Houston, viernes 26 de junio, 2026. (AP Foto/Ashley Landis)
El arquero de Cabo Verde, Vozinha, le pega al balón ante Arabia Saudí en un partido del Grupo H del Mundial en Houston, viernes 26 de junio, 2026. (AP Foto/Ashley Landis)

Dónde ver el partido Argentina vs. Cabo Verde

La transmisión televisiva y digital del encuentro está asegurada en los principales mercados de América y Europa, respondiendo a la demanda de una audiencia global. En México, los canales disponibles incluyen Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium, lo que permite acceder tanto por señal abierta como por streaming.

En Perú, la cobertura correrá por cuenta de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+, ampliando las opciones de consumo entre televisión tradicional y plataformas en línea. Para los fanáticos en Colombia, la oferta se compone de Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

Argentina, como país protagonista, contará con la transmisión a través de Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe. En Chile, el partido será emitido por Chilevisión y Canal 13. En Estados Unidos, la multiplicidad de públicos se refleja en la variedad de señales habilitadas: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, con opciones tanto en inglés como en español según la preferencia del espectador.

Temas Relacionados

Cabo VerdeMundialPartidosMundial 2026GooglePreguntas trendLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un nuevo método de reciclaje convierte baterías viejas de vehículos eléctricos en acumuladores más eficientes

El proceso transforma cátodos de LFP agotados en LMFP sin recurrir a altas temperaturas ni químicos agresivos y ya se presenta como una alternativa a las técnicas convencionales que generan mayores residuos y emisiones

Un nuevo método de reciclaje convierte baterías viejas de vehículos eléctricos en acumuladores más eficientes

Cada cuánto cambiar la contraseña del WiFi: mantén a los intrusos fuera de la red de internet

Actualizar la clave de acceso protege datos personales y financieros y limita el número de dispositivos conectados a solo los autorizados

Cada cuánto cambiar la contraseña del WiFi: mantén a los intrusos fuera de la red de internet

Cuál es la diferencia entre WhatsApp Plus y WhatsApp normal

Meta lanzó una suscripción para WhatsApp que incluye temas personalizados, stickers animados, tonos de llamada exclusivos y más funciones

Cuál es la diferencia entre WhatsApp Plus y WhatsApp normal

Elon Musk tiene un plan para superar a Apple: así es su propio celular con IA

SpaceX desarrollaría un sistema operativo propio para su celular y usaría chips Snapdragon de Qualcomm

Elon Musk tiene un plan para superar a Apple: así es su propio celular con IA

Guía para encontrar la papelera de WhatsApp y liberar espacio del celular

El nombre de esta función es administración de almacenamiento y está disponible tanto en Android como en iPhone

Guía para encontrar la papelera de WhatsApp y liberar espacio del celular

DEPORTES

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La angustia de la figura de Alemania que falló el penal decisivo ante Paraguay: “Me ha pasado por la cabeza miles de veces”

El emotivo mensaje de Lionel Scaloni por el trágico accidente que provocó cuatro muertes en un pueblo cercano a Pujato

Scaloni habló en la previa de Argentina-Cabo Verde: qué le preocupa de su rival y quiénes son sus candidatos en el Mundial

El desplante entre De Bruyne y Courtois tras la clasificación de Bélgica: el escándalo amoroso detrás de la gélida relación

TELESHOW

Juli Poggio defendió a Daniela Celis tras la crítica de Mica Viciconte: “Un escote no le falta el respeto a nadie”

Juli Poggio defendió a Daniela Celis tras la crítica de Mica Viciconte: “Un escote no le falta el respeto a nadie”

La preocupación de Cande Tinelli por el estado de salud de su perrita: “A seguir luchándola”

Pipo Cipolatti expresó su dolor por la muerte de Daniel Melingo con un particular comunicado

La contundente respuesta de Marta Fort al tener que elegir entre Argentina o Estados Unidos en un partido del Mundial

Eka Ojeda desafió a la China Suárez en medio de su crisis con Mauro Icardi: “Tendría que ser un poco más segura”

INFOBAE AMÉRICA

La araña más rápida del mundo vive en Queensland y superó los 3,59 metros por segundo en laboratorio

La araña más rápida del mundo vive en Queensland y superó los 3,59 metros por segundo en laboratorio

Malkins Bank: el campo de golf que nació sobre un vertedero industrial y esconde una crisis ambiental en Reino Unido

Descubrieron cómo una de las criaturas más antiguas de la Tierra usa su reloj biológico para colonizar su entorno

Honduras: Mujer finge su sucuestro y exigía 10 mil dólares a su familia

La SAT reporta que el 59.56% del parque vehicular activo en Guatemala aún no ha pagado el impuesto de circulación 2026