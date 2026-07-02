La cita entre Argentina y Cabo Verde está programada para el viernes 3 de julio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami.

El interés global por el enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se refleja en las búsquedas más frecuentes de Google: cuándo juegan ambas selecciones, a qué hora es el partido y en qué canal verlo.

Este encuentro, esperado especialmente en Sudamérica, reúne a la selección campeona defensora con una debutante en instancias decisivas, lo que multiplica la expectativa tanto entre hinchas como en medios internacionales.

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Cuándo juega Argentina vs. Cabo Verde, a qué hora y más preguntas trend en Google

La cita entre Argentina y Cabo Verde está programada para el viernes 3 de julio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami. Este partido corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y marca el inicio del camino de eliminación directa para ambos equipos.

Este encuentro, esperado especialmente en Sudamérica, reúne a la selección campeona defensora con una debutante en instancias decisivas.

La selección argentina llega a este cruce en condición de favorita tras superar sin dificultades la fase de grupos, imponiéndose ante Argelia, Austria y Jordania. El equipo dirigido por Lionel Scaloni cuenta con figuras como Lionel Messi y Lautaro Martínez, quienes han sido clave en el rendimiento perfecto de la Albiceleste.

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La hora de inicio del partido varía según el país, ajustándose a los distintos husos horarios y a la expectativa regional. Por ejemplo, en Perú el encuentro comenzará a las 17:00 horas, mientras que en Argentina el inicio está previsto para las 19:00 horas. En Miami, sede del estadio, el partido arrancará a las 18:00 horas (hora local del Este).

Para quienes buscan una respuesta rápida y precisa: el duelo Argentina vs. Cabo Verde, correspondiente a los dieciseisavos del Mundial 2026, se jugará el viernes 3 de julio a las 17:00 horas de Perú, 19:00 horas de Argentina y 18:00 horas de Miami.

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La selección argentina llega a este cruce en condición de favorita. Europa Press

A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde: horario en distintos países

La diversidad de zonas horarias en América Latina y Europa obliga a precisar el horario exacto para cada público. En la Ciudad de México, el partido podrá verse a partir de las 16:00 horas, mientras que en Colombia y Ecuador será a las 17:00 horas. Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay tendrán la transmisión desde las 18:00 horas, el mismo horario que se maneja en Miami y la costa este de Estados Unidos.

Para los seguidores en Argentina, Brasil (hora de Brasilia) y Uruguay, el inicio está marcado a las 19:00 horas, facilitando la sintonía en horario nocturno. En España, la diferencia horaria desplaza el partido a la medianoche, comenzando a las 00:00 horas del sábado 4 de julio.

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Esta programación responde a la demanda de precisión de fanáticos y medios que buscan planificar la visualización del encuentro. La sincronización horaria es especialmente relevante en jornadas mundialistas, donde millones de personas adaptan su agenda para no perderse los eventos clave.

Bubista (Pedro Leitão Brito), Vozinha (Josimar Dias) y Roberto 'Pico' Lopes.

Qué país es Cabo Verde

Cabo Verde representa una de las historias singulares de la Copa del Mundo 2026. Se trata de un Estado insular soberano, formado por un archipiélago volcánico en el océano Atlántico central. Su ubicación, a poco más de 570 kilómetros de la costa occidental africana, lo sitúa frente a Senegal y Mauritania.

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Las islas, originalmente deshabitadas, fueron descubiertas y colonizadas por portugueses en el siglo XV. Bajo dominio luso por siglos, Cabo Verde desempeñó un papel en el comercio marítimo regional hasta alcanzar la independencia en 1975.

Actualmente, el país es reconocido por su estabilidad política y una cultura que fusiona tradiciones africanas y europeas. En el ámbito cultural, destaca la figura de la cantante Cesária Évora y la música morna, que ha traspasado fronteras.

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La irrupción de Cabo Verde en los dieciseisavos del Mundial resulta llamativa, dado que históricamente no figuraba entre los protagonistas del fútbol internacional. Su presencia en esta instancia genera interés no solo por el rival que enfrentará, sino también por la historia y el perfil de la nación.

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, le pega al balón ante Arabia Saudí en un partido del Grupo H del Mundial en Houston, viernes 26 de junio, 2026. (AP Foto/Ashley Landis)

Dónde ver el partido Argentina vs. Cabo Verde

La transmisión televisiva y digital del encuentro está asegurada en los principales mercados de América y Europa, respondiendo a la demanda de una audiencia global. En México, los canales disponibles incluyen Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium, lo que permite acceder tanto por señal abierta como por streaming.

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En Perú, la cobertura correrá por cuenta de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+, ampliando las opciones de consumo entre televisión tradicional y plataformas en línea. Para los fanáticos en Colombia, la oferta se compone de Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

Argentina, como país protagonista, contará con la transmisión a través de Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe. En Chile, el partido será emitido por Chilevisión y Canal 13. En Estados Unidos, la multiplicidad de públicos se refleja en la variedad de señales habilitadas: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, con opciones tanto en inglés como en español según la preferencia del espectador.

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