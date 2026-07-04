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El loco festejo de Pablo Lescano en el estadio donde jugó la selección argentina cuando sonó Damas Gratis por los parlantes

El cumbiero fue uno de los argentinos presentes en el Hard Rock Stadium en Miami, donde se escuchó uno de sus clásicos: “Me vas a extrañar”. Las imágenes

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El líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, se convirtió en uno de los protagonistas de las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami durante el partido que Argentina disputó ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Sin remera y con el brazo derecho en alto, el músico bailó en medio de la hinchada celeste y blanca cuando los parlantes del estadio emitieron “Me vas a extrañar”, uno de los temas más reconocidos de su banda.

La escena, que Lescano compartió en sus redes sociales, tuvo lugar en la noche del viernes 3 de julio mientras Argentina libraba uno de sus partidos más complicados del torneo. El equipo de Lionel Scaloni necesitó el tiempo suplementario para doblegar a los africanos: Lionel Messi abrió el marcador al minuto 29, pero Cabo Verde empató con un gol de Deroy Duarte al 59. En la prórroga, el partido volvió a igualarse —goles de Lisandro Martínez al 92 y Sidny Cabral al 103— hasta que Cristian Romero cabeceó al minuto 111 para sellar el 3-2 definitivo y la clasificación a octavos de final, donde Argentina enfrentará a Egipto el martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

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En las imágenes que circulan en redes, Lescano aparece con los tatuajes del pecho y los brazos a la vista, rodeado de decenas de hinchas que acompañan el festejo con los brazos en alto. El estadio, con capacidad para 65.000 espectadores, estaba colmado bajo un cielo de verano de Miami Gardens, Florida. Al fondo de la tribuna opuesta, una pantalla gigante transmitía las imágenes del encuentro, donde 64.478 personas presenciaron la clasificación.

La postal del cumbiero desatado en la tribuna contrastó con la agenda que lo esperaba de vuelta en el país. Tras el pitazo final, Lescano tomó un vuelo de regreso a la Argentina para cumplir con tres shows programados para este sábado 4 de julio en Rosario: Década Disco, Cumbión del Paraná y Aura Social Club de Capitán Bermúdez. Entre el Mundial y el escenario no quedó margen alguno.

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Otros famosos que alentaron a la Scaloneta

Lescano no fue el único argentino conocido que eligió el Hard Rock Stadium para vivir el partido en persona. Susana Giménez estuvo en la platea junto a Marley, su amigo y compañero de años, que grabó Por el mundo junto a ella. La conductora había viajado desde Buenos Aires el 30 de junio junto a su hija Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse y, al llegar al aeropuerto, no dejó dudas sobre el motivo del viaje: “Yo voy a ver a Messi”, dijo ante los cronistas. Antes del pitazo inicial, en el estacionamiento del estadio, se cruzó con Sofía “Jujuy” Jiménez, quien también viajó a Florida para alentar a la albiceleste. Cuando Messi abrió el marcador a los 29 minutos, Giménez fue de las que más fuerte festejó y lo cerró a su manera con un “¡Por favoooor!” que se viralizó en redes.

Marcelo Tinelli, que cubre el Mundial para Infobae, también estaba en el estadio antes del inicio del encuentro. Junto a Yiyo Garcilazo, ambos con la camiseta suplente negra de la AFA —la misma que el conductor elige partido a partido como cábala—, publicó una historia desde el estacionamiento con decenas de hinchas de fondo: “Ya con @yiyogarcilazo en el Estadio!! ¡Vamoooooo Argentina carajooo!”, escribió.

Marcelo Tinelli
Marcelo Tinelli

Jimena Barón, que lleva varias semanas instalada en Estados Unidos, tuvo compañía para el partido: su hijo mayor, Momo, llegó el jueves por la noche desde Argentina para vivir junto a ella el encuentro ante Cabo Verde. Cachete Sierra, por su parte, reunió a sus amigos Nacho Castañeras y Mati Braggio para la previa, los tres con distintas versiones de la camiseta nacional. “Hoy juega el Campeón del Mundo”, escribió Sierra. Marcela Tinayre optó por la camiseta alternativa negra de la AFA con un bucket hat oficial de tres estrellas y fue directa en su mensaje: “Vamos Argentina!”.

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Pablo LescanoPablito LescanoDamas Gratis"Me vas a extrañar"Mundial 2026Copa del Mundo 2026Argentina vs. Cabo Verde

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