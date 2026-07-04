Dónde está la papelera de reciclaje oculta de WhatsApp

La papelera de WhatsApp se encuentra en el apartado "Administración de almacenamiento", dentro de los ajustes de la app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La papelera de WhatsApp se encuentra específicamenteen el apartado de ‘Administración de almacenamiento’. Para acceder a esta herramienta, primero debes ir a ‘Ajustes’ y luego a ‘Almacenamiento y datos’.

Esta función sirve para revisar los elementos que más ocupan espacio, entre ellos fotos, videos, audio y documentos) y así eliminarlos, para optimizar el almacenamiento.

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Cabe señalar que esta herramienta se encuentra disponible tanto en Android como en iPhone.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Por qué WhatsApp suele acumular mucho espacio

WhatsApp suele acumular mucho espacio porque, con el uso diario, se guarda en el celular un volumen alto de archivos y datos asociados a las conversaciones.

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Asimismo, los chats grupales suelen concentrar la mayor cantidad de envíos y, con el tiempo, pueden sumar varios gigabytes. Por su parte, las copias de conversaciones pueden incluir archivos multimedia y ocupar espacio tanto en el teléfono como en la nube.

De qué otras formas ahorrar espacio con WhatsApp

Desactivar la descarga automática de archivos y activar los mensajes temporales son otras dos formas concretas de reducir el espacio que ocupa WhatsApp en el celular.

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WhatsApp acumula espacio porque el uso diario genera un volumen constante de archivos y datos almacenados en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descarga automática hace que fotos, videos y documentos se guarden en la memoria del dispositivo cada vez que llegan a un chat, aunque el usuario no los haya pedido ni los necesite.

Desactivarla se configura desde Ajustes → “Almacenamiento y datos”, donde se puede elegir qué tipos de archivo se descargan y bajo qué condiciones de conexión —solo con wifi, con datos móviles o nunca.

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Los mensajes temporales, por su parte, eliminan de forma automática el contenido de una conversación después de un período determinado.

Una vez activados, los mensajes desaparecen sin que el usuario tenga que borrarlos manualmente, lo que evita la acumulación de archivos a lo largo del tiempo.

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Los usuarios pueden determinar la duración de los mensajes temporales. (WhatsApp)

Ambas opciones se complementan con vaciar la sección de Administración de almacenamiento y borrar la caché: juntas, permiten mantener el espacio ocupado por la aplicación bajo control sin necesidad de revisar el celular de forma periódica.

Por qué el almacenamiento lleno afecta el rendimiento del celular

El almacenamiento lleno afecta el rendimiento del celular porque el sistema operativo y las aplicaciones necesitan espacio libre para crear archivos temporales y gestionar la memoria RAM.

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Sin ese margen disponible, el teléfono responde con lentitud, las apps se cierran de forma inesperada y la memoria flash se desgasta a un ritmo mayor.

El almacenamiento lleno ralentiza el celular: el sistema operativo y las apps necesitan espacio libre para gestionar archivos temporales y la memoria RAM. REUTERS/Aly Song/File Photo

Cómo optimizar el almacenamiento del celular

En el caso de Android, los usuarios pueden optimizar el almacenamiento del celular desde la app de Configuración, en la sección Almacenamiento. Allí, el sistema operativo ofrece dos caminos: liberar espacio de forma automática o manual.

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La opción automática se llama Almacenamiento inteligente: borra copias de seguridad de fotos y videos cuando el dispositivo está por llenarse.

Para activarla, hay que ir a Configuración → Almacenamiento → Liberar espacio → Menú → Configuración y activar la función.

La vía manual permite revisar una lista de fotos, videos y apps que no se usaron recientemente y seleccionar qué eliminar.

Quitar contenido multimedia de servicios como Google TV o YouTube Music es útil para optimizar el espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es posible desinstalar aplicaciones que ya no se usan, borrar la caché de apps individuales, eliminar archivos descargados y quitar contenido multimedia de servicios como Google TV o YouTube Music.

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Android ofrece además la opción de archivar apps automáticamente: en lugar de desinstalarlas, el sistema las quita del almacenamiento activo pero conserva los datos personales y mantiene el ícono en la pantalla.

La app puede volver a descargarse desde Google Play cuando se necesite. Esta función se configura desde Play Store → foto de perfil → Configuración → General → Archivar apps automáticamente.

Según el soporte de Google, algunos de estos pasos requieren Android 14 o una versión posterior.