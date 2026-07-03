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Cuáles son los 36 países que están liderando el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo

Estados Unidos ocupa la primera posición por los factores de economía e infraestructura. Este país concentra 5.427 centros de datos de IA

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Lista numerada de 36 países con sus banderas, encabezada por Estados Unidos, China e India, titulada 'Índice de IA 2024, según la Universidad de Stanford'.
El Índice de IA 2024 de la Universidad de Stanford muestra el ranking de 36 países, con Estados Unidos en el primer lugar seguido por China e India. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Stanford, a través de su Instituto HAI (Institute for Human-Centered Artificial Intelligence) lleva desde 2017 analizando cómo 36 países lideran, desarrollan e implementan la inteligencia artificial.

Según el último comparativo denominado Índice de IA que se presenta mediante la plataforma Global AI Vibrancy Tool de Stanford HAI que es a corte de 2024, los 36 países se posicionan de la siguiente manera:

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  1. Estados Unidos
  2. China
  3. India
  4. Corea del Sur
  5. Reino Unido
  6. Singapur
  7. España
  8. Emiratos Árabes Unidos
  9. Japón
  10. Canadá
  11. Suiza
  12. Luxemburgo
  13. Francia
  14. Israel
  15. Alemania
  16. Brasil
  17. Irlanda
  18. Finlandia
  19. Arabia Saudita
  20. Portugal
  21. Dinamarca
  22. Países Bajos
  23. Bélgica
  24. Australia
  25. Suecia
  26. Malasia
  27. Italia
  28. Rusia
  29. Austria
  30. Noruega
  31. Polonia
  32. México
  33. Estonia
  34. Turquía
  35. Nueva Zelanda
  36. Sudáfrica
Infografía con un globo terráqueo y elementos tecnológicos que muestra el ranking Global AI Vibrancy Tool de 36 países en inteligencia artificial.
Estados Unidos lidera el estudio por los pilares de economía e infraestructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pilares que se tienen en cuenta para realizar el listado son: investigación y desarrollo, responsabilidad, economía, talento, políticas y gobernanza, opinión pública e infraestructura.

Por otra parte, el mismo instituto de Stanford publicó el AI Index Report 2026, al que describe como el informe anual más completo sobre el estado global de la inteligencia artificial.

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El informe dedica un apartado a la difusión de la IA, es decir, qué tan ampliamente se adoptan las herramientas de inteligencia artificial entre poblaciones, países, ocupaciones y tareas cotidianas. Para ilustrarlo, cita un listado elaborado por el Microsoft AI Economy Institute que compara la adopción de IA en las 30 principales áreas geográficas durante la primera y segunda mitad de 2025.

Infografía de ranking de países con su variación porcentual en difusión de IA para 2025. Incluye título y fuente Microsoft AI Economy Institute.
Microsoft AI Economy Institute señala a Emiratos Árabes Unidos como el país con mayor incremento en la difusión de IA, un 4,60%, para el segundo semestre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emiratos Árabes Unidos encabeza el ranking en ambos períodos: pasó de 59% en el primer semestre a 64% en el segundo, un avance de 4,60 puntos porcentuales. Singapur se mantiene segundo con 61% al cierre del año (+2,30%).

Noruega ocupa el tercer lugar con 46% (+1,10%), seguida de Irlanda con 45% (+2,90%) y Francia con 44% (+3,10%). España figura en la sexta posición con 42% al término de 2025, tras crecer 2,10 puntos respecto al primer semestre. Nueva Zelanda avanza al séptimo lugar con 40% (+2,90%).

Hombre con camisa azul y barba sonríe mientras usa una laptop en la oficina. La pantalla muestra la página del Banco de la Nación con un saldo de S/ 2,450.00.
La difusión de IA hace referencia a la adopción y exposición que tiene las población a esta tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dicen las métricas relacionadas con IA del ránking de los 36 países

El Índice de IA de Stanford HAI ubica a Estados Unidos como líder con una puntuación total de 78,60 sobre 100, impulsada por su dominio en los pilares de economía e infraestructura.

Una fila de edificios de centros de datos bajo el sol intenso. Pavimento agrietado en primer plano y varias torres eléctricas al fondo.
En Estados Unidos, hay  5.427 centros de datos de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos concentra 5.427 centros de datos de IA, más de diez veces los de cualquier otro país, y lidera el consumo energético global asociado a esta tecnología, recoge el AI Index Report 2026.

Por otra parte, el mismo reporte señala que la inversión privada en IA de Estados Unidos alcanzó USD 285.900 millones en 2025, más de 23 veces los USD 12.400 millones invertidos por China, aunque esta comparación subestima el gasto total chino dado el peso de sus fondos de orientación estatal.

En actividad emprendedora, Estados Unidos también lideró con 1.953 nuevas empresas de IA financiadas en 2025, más de diez veces las del país más cercano en ese indicador.

Sin embargo, el informe advierte una tendencia que contrasta con ese dinamismo: el número de investigadores y desarrolladores de IA que se trasladan a Estados Unidos cayó 89% desde 2017, con una caída del 80% solo en el último año.

El AI Index Report 2026 de Stanford HAI registra que la inversión privada en inteligencia artificial de Estados Unidos llegó a USD 285.900 millones en 2025. REUTERS/Sergio Flores
El AI Index Report 2026 de Stanford HAI registra que la inversión privada en inteligencia artificial de Estados Unidos llegó a USD 285.900 millones en 2025. REUTERS/Sergio Flores

Estos datos refuerza lo que el país norteamericano ya registraba en la edición 2024 del Global AI Vibrancy Ranking.

China ocupa el segundo lugar con 36,95 puntos, destacada en investigación y desarrollo. India se posiciona tercera con 21,59, con su mayor fortaleza en talento.

Corea del Sur acumula 17,24 puntos, con infraestructura y opinión pública como pilares principales. Reino Unido cierra el top cinco con 16,64, donde el talento e infraestructura lideran su puntaje.

Un robot humanoide de color blanco con un cerebro luminoso, rodeado de representaciones holográficas de objetos y circuitos digitales
Brasil y México son los únicos dos países de América Latina presentes en el índice de Stanford HAI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Índice de IA de Stanford HAI incluye dos países de América Latina. Brasil lidera la región con una puntuación total de 12,74, sostenida principalmente por su pilar de talento e infraestructura.

México, en tanto, acumula 8,23 puntos, donde el talento también representa su mayor fortaleza, seguido de opinión pública.

Ambos países registran puntajes nulos o casi nulos en economía e IA responsable, lo que revela brechas profundas en adopción comercial y marcos regulatorios frente a las naciones líderes del índice.

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