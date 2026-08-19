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Cuándo y contra quién jugará Boca Juniors la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana

El Xeneize eliminó a Deportivo Recoleta por un global de 7 a 1 y se metió entre los ocho mejores conjuntos del certamen

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Boca Juniors se instaló entre los ocho mejores equipos de la Copa Sudamericana 2026 tras golear 4-0 a Deportivo Recoleta en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, con un global de 7-1 que no dejó margen de discusión. El Xeneize, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, aguarda ahora al ganador del cruce entre San Pablo de Brasil y Bolívar de Bolivia, la serie que definirá al próximo rival del club de La Boca en los cuartos de final del certamen continental.

La ida entre ambos equipos, disputada el 12 de agosto en el estadio Hernando Siles de La Paz a 3.600 metros de altitud, terminó 1-1. Robert Arboleda abrió el marcador para el Tricolor, pero Carlos Melgar igualó para el conjunto celeste con un disparo de larga distancia. La revancha se jugó en el Morumbí, con el global empatado y la definición por penales como posibilidad si el resultado se repetía.

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Quien avance enfrentará a Boca en la semana del 8 al 10 de septiembre, fecha tentativa para el partido de ida de los cuartos de final. La vuelta se disputaría entre el 15 y el 17 del mismo mes. La localía de la serie dependerá del clasificado: si avanza Bolívar, Boca jugará la ida en Bolivia y definirá en la Bombonera; si el que pasa es San Pablo, la vuelta será en territorio brasileño.

Ambos rivales potenciales tienen perfiles bien diferenciados. El Tricolor, entrenado por Dorival Júnior, cuenta con referentes como el capitán Jonathan Calleri y el experimentado Lucas Moura, y llegó a esta instancia tras superar la fase de grupos con 12 puntos en seis partidos, sin conocer la derrota. El equipo paulista tiene como figura en el arco al veterano Rafael, de 37 años, y en el mediocampo a Pablo Maia como organizador.

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El festejo de Boca en Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo)
El festejo de Boca en Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo)

Bolívar, por su parte, es el equipo más representativo del fútbol boliviano y tiene en Martín Cauteruccio, delantero uruguayo de 39 años, y en el colombiano Dairon Asprilla a sus hombres de mayor jerarquía ofensiva. El conjunto de La Paz llegó a los octavos tras eliminar a Grêmio de Brasil con un global de 4-2, una de las series más llamativas de la ronda previa.

El cuadro de la fase final de la Sudamericana coloca a Boca en la misma mitad que River Plate, lo que abre la posibilidad de un Superclásico continental en las semifinales. El Millonario, que se jugará su suerte ante Independiente Santa Fe a partir de este miércoles, podría ser el rival del Xeneize en esa instancia si ambos superan sus respectivos cruces. Antes de volver a la arena continental, Boca tiene programado el domingo un partido ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

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