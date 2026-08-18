Dónde ver Boca Juniors - Deportivo Recoleta y Fútbol Libre o Roja Directa: la búsqueda de Google que no se recomienda

Boca Juniors llega a Asunción con la tranquilidad del 3-1 conseguido en el partido de ida. (Composición Infobae: Difusión)

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En las horas previas al esperado encuentro entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana, la inquietud por encontrar opciones para ver el partido ha impulsado a muchos usuarios a buscar en Google términos como “Dónde ver Boca Juniors - Deportivo Recoleta” y referencias a sitios como Fútbol Libre o Roja Directa.

Esta tendencia, aunque habitual en días de partidos relevantes, conlleva riesgos que van mucho más allá de una simple infracción de derechos televisivos. Acceder a plataformas no oficiales puede exponer a los usuarios a amenazas informáticas y problemas legales, según especialistas en ciberseguridad y organismos especializados.

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Riesgos de buscar el partido en sitios de streaming no oficiales

El interés por acceder a transmisiones deportivas sin pasar por canales oficiales lleva a muchos usuarios a recurrir a alternativas como Fútbol Libre o Roja Directa, portales ampliamente conocidos pero no autorizados. Expertos advierten que estas páginas no solo vulneran los derechos de transmisión, sino que también representan una amenaza para la seguridad de quienes las utilizan.

Fútbol Libre y Roja Directa son portales ampliamente conocidos pero no autorizados. (Gemini)

El acceso a estos sitios puede derivar en la exposición de datos personales, la instalación de software malicioso y la posibilidad de enfrentar consecuencias legales.

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A diferencia de los servicios legítimos, las plataformas piratas carecen de controles de seguridad y calidad. Los usuarios, al intentar ver partidos de manera gratuita, se ven forzados a navegar por sitios web de dudosa procedencia y a descargar aplicaciones ajenas a las tiendas oficiales. Esta falta de filtros convierte a estas alternativas en focos habituales de distribución de malware, spyware y troyanos.

Los riesgos asociados no se limitan al dispositivo desde el que se accede, ya que la amenaza puede extenderse a la red doméstica completa, comprometiendo otros dispositivos conectados. Según el reporte de ESET, estas plataformas pueden convertirse en la puerta de entrada para el robo de información personal, la vigilancia remota o el secuestro de dispositivos.

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A diferencia de los servicios legítimos, las plataformas piratas carecen de controles de seguridad y calidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo las apps piratas pueden comprometer tu seguridad

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) detalla que las aplicaciones de streaming pirata, en su mayoría, no están presentes en tiendas confiables como Google Play Store o App Store. Esta ausencia obliga a los usuarios a buscar archivos de instalación en páginas web poco fiables, donde no existen los controles que sí se aplican en las plataformas oficiales.

Muchas de estas aplicaciones solicitan permisos que exceden ampliamente lo necesario para su funcionamiento. Por ejemplo, una app que solo debería permitir ver partidos puede pedir acceso a la cámara, ubicación, contactos o mensajes, permisos que no tienen justificación técnica. Cuando el usuario concede estos accesos, su información personal queda expuesta y puede ser utilizada para fines fraudulentos.

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La recopilación de datos, en la mayoría de los casos, ocurre sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario. Al instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, se pierde el respaldo de los filtros de seguridad preexistentes.

Una app que solo debería permitir ver partidos puede pedir acceso a la cámara, ubicación, contactos o mensajes. (Imagen ilustrativa Infobae)

INCIBE enfatiza que “es fundamental revisar los permisos que solicita cualquier aplicación y desconfiar si piden acceso a funciones no relacionadas con el servicio”.

Las consecuencias legales de usar sitios como Fútbol Libre o Roja Directa

ESET advierte que la retransmisión de contenidos sin los derechos correspondientes constituye una violación de la propiedad intelectual. En muchos países, los proveedores de internet pueden bloquear el acceso a plataformas como Fútbol Libre o Roja Directa por orden judicial, y los usuarios pueden quedar expuestos a acciones legales si se demuestra que han reproducido o distribuido contenido protegido.

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Además, el uso de estos servicios puede derivar en sanciones administrativas o penales, dependiendo de la legislación vigente en cada territorio. Las plataformas que difunden partidos sin autorización suelen ser objeto de investigaciones y bloqueos constantes, lo que incrementa la inestabilidad y el riesgo para quienes intentan acceder a ellas.

ESET advierte que la retransmisión de contenidos sin los derechos correspondientes constituye una violación de la propiedad intelectual. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo identificar y evitar aplicaciones peligrosas

El INCIBE recomienda adoptar medidas preventivas para minimizar el riesgo de instalar aplicaciones maliciosas. La primera y más importante es descargar exclusivamente desde tiendas oficiales, donde existen controles para detectar software dañino.

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Leer las opiniones y valoraciones de otros usuarios antes de instalar una aplicación puede ser de gran ayuda, ya que las reseñas suelen alertar sobre problemas de seguridad o comportamientos extraños de la app.

Es recomendable desconfiar de las aplicaciones que solicitan permisos excesivos o poco relacionados con el servicio ofrecido. Mantenerse atento a estos detalles puede marcar la diferencia entre proteger los datos personales o exponerlos a potenciales amenazas.

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Fútbol Libre y Roja Directa representan una amenaza para la seguridad de quienes las utilizan. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estrategias para proteger los dispositivos y los datos personales

Tanto ESET como el INCIBE sugieren mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas para corregir vulnerabilidades y mejorar la seguridad general del dispositivo. Realizar copias de seguridad periódicas de los datos personales es otra práctica clave, ya que permite recuperar la información en caso de que el dispositivo sea comprometido.

Estas acciones, sumadas a una actitud preventiva y al uso de fuentes confiables para acceder a contenido, reducen significativamente el riesgo de sufrir ataques informáticos, robo de datos o sanciones legales vinculadas al consumo de transmisiones ilegales.

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