Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Dónde ver Boca Juniors - Deportivo Recoleta y Fútbol Libre o Roja Directa: la búsqueda de Google que no se recomienda

El acceso a estos sitios puede derivar en la exposición de datos personales, la instalación de software malicioso y la posibilidad de enfrentar consecuencias legales

Boca Juniors - Deportivo Recoleta - Fútbol Libre - Roja Directa - Google - tecnología - 18 de agosto
Boca Juniors llega a Asunción con la tranquilidad del 3-1 conseguido en el partido de ida. (Composición Infobae: Difusión)
Guardar

En las horas previas al esperado encuentro entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana, la inquietud por encontrar opciones para ver el partido ha impulsado a muchos usuarios a buscar en Google términos como “Dónde ver Boca Juniors - Deportivo Recoleta” y referencias a sitios como Fútbol Libre o Roja Directa.

Esta tendencia, aunque habitual en días de partidos relevantes, conlleva riesgos que van mucho más allá de una simple infracción de derechos televisivos. Acceder a plataformas no oficiales puede exponer a los usuarios a amenazas informáticas y problemas legales, según especialistas en ciberseguridad y organismos especializados.

PUBLICIDAD

Riesgos de buscar el partido en sitios de streaming no oficiales

El interés por acceder a transmisiones deportivas sin pasar por canales oficiales lleva a muchos usuarios a recurrir a alternativas como Fútbol Libre o Roja Directa, portales ampliamente conocidos pero no autorizados. Expertos advierten que estas páginas no solo vulneran los derechos de transmisión, sino que también representan una amenaza para la seguridad de quienes las utilizan.

Roja Directa - Mundial 2026 - partidos - tecnología - 9 de junio
Fútbol Libre y Roja Directa son portales ampliamente conocidos pero no autorizados. (Gemini)

El acceso a estos sitios puede derivar en la exposición de datos personales, la instalación de software malicioso y la posibilidad de enfrentar consecuencias legales.

PUBLICIDAD

A diferencia de los servicios legítimos, las plataformas piratas carecen de controles de seguridad y calidad. Los usuarios, al intentar ver partidos de manera gratuita, se ven forzados a navegar por sitios web de dudosa procedencia y a descargar aplicaciones ajenas a las tiendas oficiales. Esta falta de filtros convierte a estas alternativas en focos habituales de distribución de malware, spyware y troyanos.

Los riesgos asociados no se limitan al dispositivo desde el que se accede, ya que la amenaza puede extenderse a la red doméstica completa, comprometiendo otros dispositivos conectados. Según el reporte de ESET, estas plataformas pueden convertirse en la puerta de entrada para el robo de información personal, la vigilancia remota o el secuestro de dispositivos.

Roja Directa - fútbol en vivo - streaming - partidos de fútbol - tecnología - 10 de junio
A diferencia de los servicios legítimos, las plataformas piratas carecen de controles de seguridad y calidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo las apps piratas pueden comprometer tu seguridad

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) detalla que las aplicaciones de streaming pirata, en su mayoría, no están presentes en tiendas confiables como Google Play Store o App Store. Esta ausencia obliga a los usuarios a buscar archivos de instalación en páginas web poco fiables, donde no existen los controles que sí se aplican en las plataformas oficiales.

Muchas de estas aplicaciones solicitan permisos que exceden ampliamente lo necesario para su funcionamiento. Por ejemplo, una app que solo debería permitir ver partidos puede pedir acceso a la cámara, ubicación, contactos o mensajes, permisos que no tienen justificación técnica. Cuando el usuario concede estos accesos, su información personal queda expuesta y puede ser utilizada para fines fraudulentos.

La recopilación de datos, en la mayoría de los casos, ocurre sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario. Al instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, se pierde el respaldo de los filtros de seguridad preexistentes.

Roja Directa - Mundial 2026 - partidos - tecnología - 9 de junio
Una app que solo debería permitir ver partidos puede pedir acceso a la cámara, ubicación, contactos o mensajes. (Imagen ilustrativa Infobae)

INCIBE enfatiza que “es fundamental revisar los permisos que solicita cualquier aplicación y desconfiar si piden acceso a funciones no relacionadas con el servicio”.

Las consecuencias legales de usar sitios como Fútbol Libre o Roja Directa

ESET advierte que la retransmisión de contenidos sin los derechos correspondientes constituye una violación de la propiedad intelectual. En muchos países, los proveedores de internet pueden bloquear el acceso a plataformas como Fútbol Libre o Roja Directa por orden judicial, y los usuarios pueden quedar expuestos a acciones legales si se demuestra que han reproducido o distribuido contenido protegido.

Además, el uso de estos servicios puede derivar en sanciones administrativas o penales, dependiendo de la legislación vigente en cada territorio. Las plataformas que difunden partidos sin autorización suelen ser objeto de investigaciones y bloqueos constantes, lo que incrementa la inestabilidad y el riesgo para quienes intentan acceder a ellas.

Roja Directa TV - app ilegal - streaming - tecnología - 18 de junio
ESET advierte que la retransmisión de contenidos sin los derechos correspondientes constituye una violación de la propiedad intelectual. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo identificar y evitar aplicaciones peligrosas

El INCIBE recomienda adoptar medidas preventivas para minimizar el riesgo de instalar aplicaciones maliciosas. La primera y más importante es descargar exclusivamente desde tiendas oficiales, donde existen controles para detectar software dañino.

Leer las opiniones y valoraciones de otros usuarios antes de instalar una aplicación puede ser de gran ayuda, ya que las reseñas suelen alertar sobre problemas de seguridad o comportamientos extraños de la app.

Es recomendable desconfiar de las aplicaciones que solicitan permisos excesivos o poco relacionados con el servicio ofrecido. Mantenerse atento a estos detalles puede marcar la diferencia entre proteger los datos personales o exponerlos a potenciales amenazas.

Roja Directa TV - app ilegal - streaming - tecnología - 18 de junio
Fútbol Libre y Roja Directa representan una amenaza para la seguridad de quienes las utilizan. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estrategias para proteger los dispositivos y los datos personales

Tanto ESET como el INCIBE sugieren mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas para corregir vulnerabilidades y mejorar la seguridad general del dispositivo. Realizar copias de seguridad periódicas de los datos personales es otra práctica clave, ya que permite recuperar la información en caso de que el dispositivo sea comprometido.

Estas acciones, sumadas a una actitud preventiva y al uso de fuentes confiables para acceder a contenido, reducen significativamente el riesgo de sufrir ataques informáticos, robo de datos o sanciones legales vinculadas al consumo de transmisiones ilegales.

Temas Relacionados

Boca JuniorsDeportivo RecoletaFútbol LibreRoja DirectaGoogleDónde ver Boca JuniorsFútbol gratisSeguridadPrivacidadLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Meta quiere que sus gafas graben todo lo que se ve en tiempo real y se identifiquen personas

El sistema quiere que en las Ray-Ban se combine cámaras, reconocimiento facial e inteligencia artificial

Meta quiere que sus gafas graben todo lo que se ve en tiempo real y se identifiquen personas

BTS se une a Google y revelan el verdadero uso de la IA Gemini: de la moto de Jung Kook al saque de Jin

Los videos presentan a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook utilizando funciones avanzadas de Gemini

BTS se une a Google y revelan el verdadero uso de la IA Gemini: de la moto de Jung Kook al saque de Jin

Google compra por USD 10 millones un archivo interno de Spirit Airlines para entrenar sus modelos de inteligencia artificial

El acuerdo avanza en el expediente concursal y espera una decisión judicial, en un caso que examina cómo se monetiza material de trabajo en una liquidación por partes

Google compra por USD 10 millones un archivo interno de Spirit Airlines para entrenar sus modelos de inteligencia artificial

Hija de Bill Gates podría enfrentar acciones legales por presunto fraude digital con su startup

Phoebe Gates es señalada por el uso de una práctica conocida como cookie stuffing, una controvertida técnica de marketing digital que está siendo vinculada a su startup Phia

Hija de Bill Gates podría enfrentar acciones legales por presunto fraude digital con su startup

OpenAI elimina el equipo dedicado a analizar los riesgos de su inteligencia artificial

La decisión llega mientras OpenAI reorganiza sus operaciones para concentrarse en ChatGPT y otros proyectos estratégicos

OpenAI elimina el equipo dedicado a analizar los riesgos de su inteligencia artificial

DEPORTES

Boca Juniors vence a Recoleta y acaricia los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors vence a Recoleta y acaricia los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Riestra eliminó a Gimnasia La Plata por penales y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina

Asistencia de lujo y golazo de tiro libre: el show del Burrito Ortega a sus 52 años en el Senior de River Plate

El particular elogio de Rodri a Julián Álvarez tras su llegada al Barcelona: el guiño del argentino en las redes sociales

La imagen que nadie mostró: la actitud de Guillermo Barros Schelotto que desató la pelea en el túnel del Amalfitani

TELESHOW

Marcelo Polino arremetió contra Lali Espósito por su actitud en la serie de Moria: “No se quiso juntar”

Marcelo Polino arremetió contra Lali Espósito por su actitud en la serie de Moria: “No se quiso juntar”

Carmen Barbieri habló de su ausencia en la serie de Moria Casán: “Es la más grande”

Lucas Upstein: 150 videos al año, humor negro y una carrera a fuerza de insistencia

Facundo Arana habló de su vínculo con María Susini: “Si no es con ella, no quiero a nadie más”

La foto de Chechu Bonelli que hizo enojar a Ivana Figueiras: “¿Es la que está cansada del quilombo?”

INFOBAE AMÉRICA

El MIT creó una plataforma que evalúa cómo el diseño de un hábitat espacial afecta el bienestar emocional de sus ocupantes

El MIT creó una plataforma que evalúa cómo el diseño de un hábitat espacial afecta el bienestar emocional de sus ocupantes

Eficompras: la tienda virtual estatal que revoluciona las adquisiciones públicas en República Dominicana

Reprograman para el 24 de agosto audiencia inicial contra Juan Orlando Hernández por fraude y lavado de activos

Universidad de El Salvador entregó 20 títulos honoríficos a familias de víctimas de la masacre estudiantil de 1975

Panamá prepara una ampliación de $208.7 millones en la Terminal 2 del aeropuerto de Tocumen