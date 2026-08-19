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Un auto de carrera construido por estudiantes de la UBA participó de una prestigiosa competencia en Brasil

Estudiantes desarrollaron un monoplaza que compitió en una nueva edición de la Fórmula SAE del país vecino. El vehículo será exhibido este miércoles en la Facultad de Ingeniería

Estudiantes de la UBA construyeron un auto de carrera y participaron de una prestigiosa competencia
Estudiantes de la UBA construyeron un auto de carrera y participaron de una prestigiosa competencia en Brasil
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La Universidad de Buenos Aires (UBA) celebró un hecho histórico después de que un grupo de estudiantes participó de una nueva edición de la Fórmula SAE, una competencia en Brasil donde se exhiben autos de carrera hechos por alumnos de diferentes facultades de todo el mundo.

El monoplaza denominado Suipacha 901 fue desarrollado por el equipo Fiuba Racing que cuenta con cerca de 50 alumnos que se dedican a diferentes disciplinas como Ingeniería Mecánica, Electrónica, Informática, Industrial. Además, hay estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido, y colaboradores en las áreas de Marketing y Comunicación.

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La participación del auto de carrera marcó un hito concreto en la historia del deporte universitario argentino: por primera vez, una universidad pública del país compitió internacionalmente en este certamen de ingeniería.

Estudiantes de la UBA construyeron un auto de carrera y participaron de una prestigiosa competencia
El Suipacha 901 fue el monoplaza que construyeron en la competencia

Cabe mencionar que la Fórmula SAE es organizada por SAE International, entidad con aproximadamente 120 años de trayectoria que cuenta entre sus fundadores a Henry Ford, y convoca anualmente a 600 universidades de más de 20 países. El objetivo central del certamen no es la velocidad pura, sino demostrar la calidad del diseño técnico, la viabilidad de fabricación y el control de costos del vehículo desarrollado.

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Como parte de las exigencias del certamen, los equipos no solo deben presentar el automóvil en pista sino también defender un modelo de negocio ante potenciales inversores. El equipo de la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA) cumplió con ambas instancias, lo que implicó articular conocimientos de distintas ramas: desde el diseño y la construcción del vehículo hasta la elaboración de una propuesta comercial. La iniciativa contó con la supervisión de docentes de distintas áreas y el respaldo institucional de la Universidad.

Estudiantes de la UBA construyeron un auto de carrera y participaron de una prestigiosa competencia
El vehículo salió 25 en la competencia y desde el equipo destacaron el logro

En su debut, Fiuba Racing finalizó en el puesto 25 sobre 42 participantes, un resultado que el propio equipo contextualizó en función de los logros técnicos alcanzados. El más destacado fue superar la inspección técnica obligatoria, un requisito que muchos equipos no logran aprobar en su totalidad durante varias ediciones consecutivas del encuentro. Según informó la organización, el Suipacha 901 se presentó con la aerodinámica desarrollada, suspensión completa, motor en funcionamiento, chasis homologado y un sistema de adquisición de datos que provee información clave para el análisis del desempeño del vehículo. Lograr esa integración en una primera participación es, según señalaron desde el equipo, algo que otras escuadras tardan varias ediciones en alcanzar.

Más allá de los aspectos mecánicos, el diseño y la identidad visual del monoplaza generaron interés entre otros equipos, docentes e incluso jueces presentes en la competencia. “Volvemos a Argentina con muchas lecciones aprendidas y con la meta de presentar un próximo auto que supere categóricamente al auto presentado en esta edición”, publicó Fiuba Racing en sus redes sociales tras concluir el certamen.

Estudiantes de la UBA construyeron un auto de carrera y participaron de una prestigiosa competencia
El objetivo central del certamen es demostrar la calidad del diseño técnico, la viabilidad de fabricación y el control de costos del vehículo desarrollado

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en el marco del Programa de Proyectos Interdisciplinarios Tecnológicos (PIT-FIUBA), cuyo objetivo es promover e incrementar la formación práctica dentro de la comunidad estudiantil de la facultad. Ese encuadre institucional permitió articular las distintas disciplinas que integran el equipo bajo una estructura de trabajo supervisada académicamente.

El recorrido del equipo hasta llegar a Brasil comenzó a fines de 2022, cuando Fiuba Racing se formó con apenas 8 integrantes. En menos de cuatro años, la agrupación creció hasta reunir a cerca de 50 estudiantes de carreras diversas, un crecimiento que refleja el alcance que tomó el proyecto dentro de la facultad. La combinación de perfiles técnicos y creativos resultó determinante tanto para el desarrollo del vehículo como para la presentación ante los evaluadores del certamen.

Este miércoles 19 de agosto, el Suipacha 901 será exhibido en la Facultad de Ingeniería de la UBA, ubicada en Avenida Paseo Colón 850, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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