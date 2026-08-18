BTS se une a Google y revelan el verdadero uso de la IA Gemini: de la moto de Jung Kook al saque de Jin

Descubre cómo Jung Kook usa Gemini para mantenerse seguro en cada curva. (Instagram Google en español)

Guardar

La reciente colaboración entre BTS y Google Gemini ha dado lugar a una serie de anuncios en los que los siete integrantes del grupo surcoreano muestran, de manera práctica y cotidiana, cómo la inteligencia artificial de Google puede integrarse en sus rutinas diarias.

Publicados en la cuenta de Instagram de Google en español, estos videos presentan a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook utilizando funciones avanzadas de Gemini para resolver problemas cotidianos, recibir recomendaciones personalizadas y facilitar tareas gracias a las capacidades multimodales de la IA.

PUBLICIDAD

La campaña deja ver ejemplos concretos del uso de Gemini, que van desde el mantenimiento de una motocicleta hasta el análisis de técnicas deportivas, el cuidado de plantas, la organización de itinerarios y la conexión con fans internacionales.

Jin, por su parte, utiliza las funciones de análisis de video de Gemini para mejorar su desempeño deportivo. (Composición Infobae: Instagram Google en español)

Cómo utiliza BTS Google Gemini en su vida diaria

En la campaña difundida por la cuenta de Instagram de Google en español, cada integrante de BTS utiliza Gemini de diferentes formas, reflejando cómo la inteligencia artificial puede adaptarse a múltiples situaciones personales y profesionales.

PUBLICIDAD

El concepto central de los anuncios es mostrar la utilidad de Gemini como asistente inteligente capaz de interactuar con otras aplicaciones del ecosistema de Google y ofrecer respuestas inmediatas a necesidades reales.

Uno de los videos presenta a Jung Kook en un garaje, donde utiliza su teléfono para consultar a Gemini sobre el mantenimiento de su motocicleta. Mediante un comando por voz en coreano, pregunta: “¿Cuándo fue la última vez que cambié el aceite de mi motor? Búscalo en mi Gmail”. La respuesta de Gemini es instantánea: “Tu último cambio de aceite fue el 7 de abril de 2026”.

PUBLICIDAD

Así dio a conocer Google los usos que cada integrante de BTS le da a Gemini. (Composición Infobae: Instagram Google en español)

Tras recibir la información, Jung Kook se prepara para salir en motocicleta, confiando en que la IA le permite mantener su vehículo en condiciones óptimas sin perder tiempo buscando datos en su historial de correos. Este ejemplo ilustra cómo la tecnología puede simplificar tareas cotidianas al integrar información proveniente de distintas fuentes y aplicaciones.

En otro segmento, V se enfrenta al reto de cuidar una planta cuyas hojas comienzan a tornarse amarillas. Recurre a Gemini preguntando: “Gemini, ¿cómo debo cuidar esta planta según el pronóstico de esta semana?”.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial, tras analizar la imagen de la planta y cruzar la información con la previsión meteorológica local, le indica que las hojas amarillas pueden deberse a un exceso de agua y recomienda reducir el riego debido a la alta humedad prevista. De esta manera, el anuncio resalta la capacidad de Gemini para ofrecer soluciones personalizadas combinando análisis visual y datos contextuales en tiempo real.

La colaboración entre BTS y Gemini ha dado lugar a una serie de anuncios en los que los integrantes del grupo muestran cómo la IA de Google puede integrarse en sus rutinas. (Composición Infobae: Instagram/Google en Español / Google)

Jin, por su parte, utiliza las funciones de análisis de video de Gemini para mejorar su desempeño deportivo. Al cargar un clip de su saque de tenis y preguntar: “Aquí hay un video de mi saque de tenis. Sigue pegando en la red. ¿Qué estoy haciendo mal? / ¿Por qué no me está saliendo bien mi saque?”, recibe como respuesta una evaluación técnica, que es la siguiente.

PUBLICIDAD

“Según el video de saque que subiste, te estás inclinando demasiado hacia adelante en el video durante el lanzamiento. Solución: Mueve el lugar del lanzamiento aproximadamente a la distancia de media o una bola más arriba y un poco detrás de tu cabeza”, señala la IA de Google.

Siguiendo la indicación, Jin logra ejecutar un saque exitoso, evidenciando el potencial de la IA para asistir en entrenamientos deportivos y corrección de técnica en tiempo real.

PUBLICIDAD

Estas situaciones no solo muestran la diversidad de aplicaciones de Gemini, sino que también refuerzan el mensaje de que la inteligencia artificial puede ser un aliado directo en la resolución de problemas cotidianos y en la mejora de actividades personales.

La banda coreana de pop BTS asiste al Hitmakers Brunch de Variety 2019 en West Hollywood, California, el 7 de diciembre de 2019. (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo)

Videos de BTS y Gemini: casos de uso presentados en Instagram

La campaña publicada en la cuenta de Instagram de Google en español incluye varios videos que detallan el uso de Gemini por cada integrante de BTS, con ejemplos concretos y resultados inmediatos gracias a la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

En el caso de Jung Kook, la consulta sobre el mantenimiento de su motocicleta demuestra la capacidad de Gemini de acceder de forma segura a información almacenada en otras aplicaciones, como Gmail, para responder a necesidades puntuales, eliminando la búsqueda manual de datos.

El video de V profundiza en el aprovechamiento de las capacidades multimodales de Gemini, al permitirle analizar imágenes y combinar ese análisis con información meteorológica local para dar una recomendación adecuada respecto al cuidado de sus plantas de interior.

PUBLICIDAD

BTS es un famoso grupo de música de Corea del Sur. El nombre viene de Bangtan Sonyeondan, que quiere decir "chicos a prueba de balas". (X - @bts_bighit)

La respuesta personalizada no solo tiene en cuenta el estado de la planta, sino también las condiciones ambientales de la semana, mostrando así cómo la IA puede adaptar sus sugerencias a variables externas.

En cuanto a Jin, la integración de análisis de video en tiempo real resalta el potencial de Gemini para asistir en la mejora de habilidades técnicas. El sistema identifica detalles biomecánicos en el movimiento y ofrece una solución precisa que el usuario puede aplicar de inmediato, evidenciando la evolución de la IA hacia la comprensión y resolución de problemas prácticos a partir de múltiples formatos de datos.

Los anuncios transmiten el mensaje de que Google Gemini es capaz de interactuar de manera fluida con diferentes tipos de información y dispositivos, adaptándose a las necesidades de cada usuario. La campaña utiliza a los integrantes de BTS para ejemplificar escenarios diversos, desde el ámbito deportivo hasta el cuidado de objetos personales y la interacción con el entorno.