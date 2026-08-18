Meta quiere que sus gafas graben todo lo que se ve en tiempo real y se identifiquen personas

Meta patentó un sistema que usa IA, cámaras y reconocimiento facial para identificar personas y vigilar lo que hacen. META

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Meta ha patentado una tecnología que combina cámaras, reconocimiento facial e inteligencia artificial para identificar a las personas que aparecen en una escena y analizar qué están haciendo. El sistema podría utilizarse en dispositivos como las gafas inteligentes Ray-Ban Meta y permitiría que un asistente de IA determine qué momentos son relevantes y merecen ser capturados.

La patente, titulada “Cámaras inteligentes habilitadas por sistemas de asistencia”, describe un sistema capaz de recibir imágenes en directo o grabadas y enviarlas a un asistente artificial para su análisis. Entre las capacidades mencionadas figuran el reconocimiento facial, el análisis de expresiones, el seguimiento de la mirada y la detección de objetos.

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La tecnología no se limitaría a identificar rostros. Según la descripción del documento, la inteligencia artificial podría combinar diferentes señales para determinar quién aparece en una escena, qué está haciendo y qué elementos deberían recibir mayor atención. A partir de ese análisis, el sistema podría generar clips o archivos asociados a determinadas personas y actividades para enviarlos posteriormente a un teléfono móvil o unas gafas inteligentes.

Las gafas inteligentes de Meta podrán usar reconocimiento facial.

Una IA que decide qué merece ser grabado

El funcionamiento descrito en la patente se divide en diferentes etapas. Primero, el sistema analiza las imágenes para identificar a las personas presentes mediante reconocimiento facial. Después, estudia sus movimientos, expresiones y comportamientos para determinar qué está ocurriendo en la escena.

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Esto permitiría pasar de un sistema que simplemente registra todo lo que capta una cámara a otro capaz de interpretar el contexto y seleccionar determinados momentos.

Uno de los ejemplos incluidos en la documentación muestra a una persona utilizando unas gafas de realidad aumentada durante una cena en la que participan varios individuos. El sistema identifica a una de las personas como su esposa y le asigna un nivel de interés superior al del resto de participantes.

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Como consecuencia, la tecnología puede priorizarla dentro del encuadre, mientras que otras personas podrían quedar relegadas al fondo o incluso aparecer desenfocadas. En otro escenario, la IA identifica a dos personas que están riendo como el elemento más relevante de la escena mediante el análisis de sus expresiones.

Meta patenta cámaras con reconocimiento facial.

La patente plantea así unas gafas capaces de decidir qué está ocurriendo a su alrededor y qué contenido resulta más importante para el usuario.

La privacidad vuelve a estar en el centro del debate

El desarrollo genera preocupación debido al uso de información biométrica. Aunque la patente contempla mecanismos de privacidad y configuraciones que podrían limitar el reconocimiento facial, la posibilidad de identificar personas automáticamente plantea interrogantes sobre cómo se utilizarían esos datos.

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El documento señala que el reconocimiento facial y el análisis de expresiones podrían estar sujetos a determinadas configuraciones. También contempla restricciones para evitar que una persona pueda ser identificada o localizada por terceros.

Sin embargo, Meta ya ha enfrentado controversias relacionadas con esta tecnología. La compañía dejó de utilizar el etiquetado facial en Facebook y eliminó más de 1.000 millones de plantillas faciales almacenadas. Posteriormente, acordó pagar 1.400 millones de dólares en un caso relacionado con el uso de datos biométricos sin autorización.

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Meta patenta un sistema para que sus gafas inteligentes puedan identificar qué momentos puede grabar.

El antecedente de NameTag

La nueva patente aparece semanas después de otra polémica relacionada con las Ray-Ban Meta. En junio de 2026, una investigación de WIRED reveló la existencia de NameTag, un sistema integrado en la aplicación Meta AI que podía convertir rostros captados por las gafas en firmas biométricas y compararlas con una base de datos.

Según la información publicada entonces, los rostros que el sistema no podía identificar podían ser recortados, indexados y almacenados localmente. Después de la polémica, Meta eliminó la mayoría de esos componentes.

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A esto se suma que Meta habría licenciado tecnología de reconocimiento facial de ROC, cuyo sistema tendría capacidad para gestionar hasta 10 millones de plantillas faciales.

La patente no demuestra que todas estas funciones vayan a llegar a las gafas comerciales. Se trata de una protección sobre una tecnología que la compañía podría modificar, implementar parcialmente o no utilizar. No obstante, el documento muestra una dirección clara de investigación: integrar cámaras e inteligencia artificial para que las gafas no solo registren el entorno, sino que también puedan identificar personas, interpretar situaciones y decidir qué merece la atención del usuario.

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