La gremial del transporte extraurbano pide al Congreso de Guatemala reactivar el debate para aliviar el precio del diésel

GRETEXPA pidió al Congreso de Guatemala reactivar con urgencia el debate sobre subsidios al diésel y mecanismos de alivio para el transporte extraurbano de pasajeros. (Gretexpa Guatemala )

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La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (GRETEXPA) pidió con carácter urgente al Congreso de Guatemala que reactive el debate sobre subsidios o mecanismos de alivio para el diésel, al sostener que el alza de ese combustible llevó sus costos operativos a un punto insostenible y amenaza con traducirse en aumentos de tarifas, más presión sobre la canasta básica y un golpe directo al poder adquisitivo de los hogares.

El reclamo llegó este 18 de agosto de 2026, mientras diputados adelantaron la posibilidad de discutir este martes en sesión ordinaria la creación de un fondo permanente de compensación y estabilización de precios de los combustibles.

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La propuesta, impulsada por el bloque Cabal, prevé un capital inicial de Q1 mil 500 millones y la opción de ampliarlo hasta Q3 mil millones.

En su carta abierta dirigida a diputadas y diputados, la gremial afirmó que el transporte extraurbano de pasajeros conecta cada día a trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias en todo el país.

Su advertencia central es que, tras el vencimiento del apoyo temporal anterior, la discusión de un nuevo subsidio o de alternativas de mitigación sigue detenida en el pleno y deja al sector ante una disyuntiva: sostener un servicio cada vez más caro o trasladar ese costo a los usuarios.

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Ese es el punto de mayor presión planteado por GRETEXPA: si no hay una respuesta legislativa, el encarecimiento del diésel terminará impactando el traslado de personas y mercancías. La entidad sostuvo que ese efecto aceleraría el aumento del costo de la canasta básica alimentaria.

Una comunicación formal de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (GRETEPXA) al Congreso de Guatemala expone preocupaciones económicas y propone soluciones para el sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GRETEXPA exige debate inmediato, alivio directo y una mesa técnica permanente

En su pronunciamiento, GRETEXPA formuló tres exigencias concretas al Congreso. La primera fue incluir de urgencia en el orden del día las iniciativas de ley orientadas a mitigar el costo de los combustibles, con énfasis en el diésel, al que definió como el principal insumo del transporte de pasajeros y de carga.

La segunda fue aprobar mecanismos eficaces de alivio operacional. Entre ellos mencionó subsidios directos a los usuarios, no a los importadores, exenciones fiscales temporales o esquemas de compensación que permitan estabilizar los costos sin trasladar el incremento al usuario final.

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La tercera fue instalar una mesa de diálogo permanente entre la Comisión de Transportes del Congreso, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y las gremiales del transporte extraurbano de pasajeros y de carga. La intención, según el documento, es abordar de manera integral la sostenibilidad del servicio público de transporte.

La propuesta en el Congreso plantea una rebaja de hasta Q4.60 por galón

Según el proyecto promovido en el Legislativo, el fondo permitiría una reducción de hasta Q4.60 por galón en los precios de la gasolina regular y el diésel. El texto también establece que los recursos no generarán deuda pública ni nuevas obligaciones financieras para el Estado.

El presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, Julio Héctor Estrada, explicó que la iniciativa busca crear un fondo permanente de compensación y estabilización de precios de la gasolina regular y del diésel, “de ser posible por 25 años, para sostener la economía frente a eventos internacionales como la guerra en el Medio Oriente”.

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El mecanismo previsto sería automático. Entraría en funcionamiento cuando el precio internacional del petróleo supere determinados umbrales y autorizaría al fondo a compensar parcialmente el aumento en el precio local de los combustibles.

El diputado Byron Tejeda, también respaldo de la iniciativa, resumió el objetivo en una frase: “evitar que los guatemaltecos continúen siendo afectados por el aumento desmedido de los combustibles”.

La iniciativa legislativa establece que el fondo sería administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas y alojado en una cuenta específica en el Banco de Guatemala, que tendría a su cargo la custodia y ejecución. Entre los beneficios señalados por los diputados figuran la contención del costo de los alimentos de la canasta básica y un respaldo a la estabilidad económica de transportistas, agricultores y familias.

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Estrada indicó que la propuesta fue presentada para su inclusión en la agenda de la Instancia de Jefes de Bloque bajo la figura de urgencia nacional. En esa presentación participaron también los diputados Julio López, Manuel Archila, Alberto De León y Raúl Solórzano, quienes expresaron el respaldo de sus bancadas.

En el cierre de su carta, la junta directiva de GRETEXPA advirtió que cada día sin debate ni acuerdos legislativos en favor de la economía popular deteriora el poder adquisitivo de los hogares y erosiona la confianza en las instituciones democráticas.

También sostuvo que mantener en funcionamiento el servicio de transporte es una prioridad nacional y urgió a los legisladores a actuar para evitar que la crisis operativa golpee con más fuerza a la población guatemalteca.

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