Polémica en Nueva York: Alejandro Bedoya califica el campo de Yankee Stadium como el "peor" que vio en su vida

Alejandro Bedoya cuestionó el césped temporal de Yankee Stadium en la MLS y lo definió como “absolutamente el peor campo de la historia” (Mandatory Credit: Caean Couto-Imagn Images)

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El césped temporal de Yankee Stadium volvió a quedar bajo cuestionamiento en la MLS. Alejandro Bedoya, mediocampista de Philadelphia Union, lo definió antes del partido del domingo ante New York City FC como “absolutamente el peor campo de la historia”.

El jugador hizo esa crítica durante el reconocimiento previo, cuando los futbolistas recorren la cancha con zapatillas y ropa informal antes de cambiarse.

En un video que luego publicó en Instagram, mostró sectores del terreno y dijo: “Miren lo irregular que está”.

Bedoya también enfocó una franja dura y sin césped cerca de una bandera de córner, que parecía corresponder al cajón del coach de primera base.

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Mientras golpeaba esa franja con el pie, afirmó: “Miren esto, duro como una roca. Esto es terrible”.

The Athletic informó que la cancha de Yankee Stadium presentó grandes sectores de pasto temporal deteriorados o secos cerca de la segunda base y de la línea lateral (@jtannenwald.bsky.social)

Qué se vio en la cancha y qué mostró el video

Según The Athletic, la cancha montada en Yankee Stadium tuvo el domingo por la noche grandes sectores del pasto temporal deteriorados o directamente secos.

Las zonas más visibles quedaron cerca de la segunda base del diamante de béisbol y junto a la línea lateral en la mitad de la cancha.

El medio también señaló que se vio una línea oscura que Bedoya mostró con su cámara y que parecía ser un tramo de la línea de primera base del jardín exterior cruzando el área chica.

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El estadio, que alberga principalmente partidos de béisbol, utilizó césped colocado sobre la tierra del infield, una configuración que desde hace tiempo generó problemas en encuentros de la liga.

La superficie de Yankee Stadium volvió a exhibir marcas del béisbol en la MLS, incluida una línea que parecía corresponder a la primera base cruzando el área chica (Mandatory Credit: Mark Smith-Imagn Images)

En el fondo del video se escuchó a otra voz resumir la escena con una sola palabra sobre la liga: “MLS. Mierda”.

Bedoya cerró su grabación con una referencia al futuro estadio del club local: “No veo la hora de que llegue el nuevo estadio, porque sí, Yankee Stadium está bueno para el béisbol. ¿Para el fútbol? Nunca”.

El nuevo estadio previsto para 2027 y las críticas de los últimos años

El nuevo estadio al que aludió Bedoya es Etihad Park, cuya apertura está prevista para julio de 2027.

Será una cancha específica para fútbol, el objetivo que New York City FC persiguió durante más de una década, incluso desde antes de su ingreso a la MLS como franquicia de expansión en 2015.

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Mientras evaluaba otras opciones, el club siguió usando Yankee Stadium como sede principal, un estadio ubicado en el Bronx, propiedad de la Ciudad de Nueva York y operado por los New York Yankees, que además poseen el 10% de New York City FC.

Yankee Stadium acumuló más de 10 años de críticas en la MLS por la estrechez del campo y la calidad de la superficie para el fútbol (Mandatory Credit: Mark Smith-Imagn Images)

A lo largo de más de 10 años como sede futbolística, el recinto acumuló críticas constantes por dos razones: la estrechez del campo y la calidad de la superficie.

Citado por The Athletic, el entonces entrenador del Montreal Impact, Remi Garde, dijo después de un partido en 2019: “No es una buena cancha. Es una pena que buenos jugadores, como los que hubo hoy en ambos equipos, no puedan jugar buen fútbol”.

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Qué dijo el club y qué pasó en el partido

The Athletic señaló que el terreno no siempre lució tan mal como el domingo y que no quedó claro de inmediato por qué, en esta ocasión, los problemas fueron tan marcados. Un portavoz de New York City FC declinó hacer comentarios.

Los Yankees jugaron allí el jueves, pero luego salieron de gira para una serie de fin de semana y siguieron fuera hasta el viernes de la semana siguiente, una secuencia que el medio describió como relativamente habitual.

Después de ese partido, un periodista presente en el lugar registró en video el inicio de la conversión del campo.

New York City FC no comentó sobre el estado del campo y Philadelphia Union remontó ante New York City FC para ganar 3-2 en la MLS (Mandatory Credit: Mark Smith-Imagn Images)

En cuanto a lo deportivo, New York City FC se fue al descanso con ventaja de 2-0, pero Philadelphia Union remontó y ganó 3-2.

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Según el medio, el estado del campo no alteró de manera decisiva las jugadas principales y los cinco goles se marcaron en el otro extremo de la cancha, donde el césped del jardín exterior ofreció una base más aceptable para el juego.