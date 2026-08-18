Julieta Poggio deslumbró en la nieve de Bariloche: sus mejores fotos

Julieta Poggio eligió San Carlos de Bariloche para su escapada de invierno y no pasó inadvertida. La actriz, modelo e influencer de 24 años publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que acumularon más de 15 mil “me gusta” en menos de una hora, con looks que combinaron abrigos de piel, mamelucos de esquí y botas Moon Boot sobre el fondo nevado de la Patagonia argentina.
El viaje fue un girl’s trip —así lo definió la propia Poggio en el epígrafe de su publicación— junto a un grupo de amigas. El hospedaje fue en Villa Labrador Bariloche, una propiedad a orillas del lago, con estructura de madera y piedra típica de la zona. Desde allí, el grupo se movilizó en vehículos y realizó paseos en lancha, recorriendo los espejos de agua que rodean la ciudad cordillerana.
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Entre las imágenes que más atención generaron aparece la bailarina parada en la nieve con un body de compresión marrón de manga larga y gorra de piel beige, con las montañas nevadas de fondo. En otro tramo del carrete, luce un mameluco blanco con detalles en negro y un cinturón, sentada sobre los escalones cubiertos de nieve de la villa donde se hospedó. El contraste entre la vestimenta y el paisaje blanco fue el eje visual de toda la publicación.
La paleta de colores de sus outfits recorrió el blanco, el negro, el bordó y el marrón. Uno de los looks más llamativos fue un mameluco de esquí blanco con logo de Hello Kitty en el pecho, combinado con orejeras rosas y anteojos espejados. Otro tramo del álbum la muestra sobre una moto de nieve de La Cueva, con campera tie-dye en rosa y gris y casco rosa a juego, una de las actividades que el grupo eligió para recorrer los cerros. También hubo espacio para un look total black, con botas de nieve y boina de cuero, fotografiado desde el interior de la cabaña con vista al lago.
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Las fotos grupales completaron el álbum. En varias imágenes, la exjugadora y finalista de Gran Hermano aparece junto a sus amigas —todas con looks coordinados en blanco y negro— tanto en la lancha sobre el lago Nahuel Huapi como en la entrada de madera de la villa. Una foto en la pista de esquí las muestra a las cuatro con equipos completos, dos de ellas en burdeos y una con tabla de snowboard. El desayuno con facturas y medialunas frente a la ventana con vista al lago cerró la postal patagónica.
“Girl’s trip. Qué lindo mi país y los looks de invierno”, escribió Poggio al pie de la publicación, que fue etiquetada en San Carlos de Bariloche - Alta Patagonia. Entre los primeros comentarios aparecieron los de figuras del medio como su amiga Daniela Celis, que escribió: “Con ese fuego vas a derretir la nieve”. Luchi Patrone, por su parte, le dejó: “¿Más hermosa?” y su hermana Cami Camarda comentó: “Te amo”.
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El viaje se suma a una agenda que la tiene activa en múltiples frentes. Julieta Poggio saltó a la fama masiva en 2022 tras participar en la décima edición de Gran Hermano (Telefe), donde llegó a la final y quedó en tercer lugar con el 19,66% de los votos. Desde entonces, construyó una carrera que abarca la actuación, el modelaje, la conducción y el contenido digital, con colaboraciones con marcas como Carolina Herrera, Paco Rabanne y Pandora, entre otras. En diciembre de 2024 lanzó su propia línea de maquillaje, So Cute by Julipo, y a fines de 2025 abrió junto a su familia Raíza Vivero Café, un vivero boutique con cafetería en Pilar. Actualmente acumula cerca de 3 millones de seguidores en sus redes sociales.
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