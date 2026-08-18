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Julieta Poggio deslumbró en la nieve de Bariloche: sus mejores fotos

La actriz y creadora de contenido compartió postales de su viaje con amigas en la Patagonia argentina que sumaron miles de reacciones en minutos

Julieta Poggio, en Bariloche con un look que mezcló piel y nieve patagónica
Julieta Poggio, en Bariloche con un look que mezcló piel y nieve patagónica
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Julieta Poggio eligió San Carlos de Bariloche para su escapada de invierno y no pasó inadvertida. La actriz, modelo e influencer de 24 años publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que acumularon más de 15 mil “me gusta” en menos de una hora, con looks que combinaron abrigos de piel, mamelucos de esquí y botas Moon Boot sobre el fondo nevado de la Patagonia argentina.

La influencer posó entre la nieve con uno de los outfits que más repercusión generó en sus redes
La influencer posó entre la nieve con uno de los outfits que más repercusión generó en sus redes
Poggio eligió un body marrón de manga larga para una de las jornadas al aire libre en la Patagonia
Poggio eligió un body marrón de manga larga para una de las jornadas al aire libre en la Patagonia
Con mameluco blanco y orejeras rosas, Poggio se fotografió en los cerros nevados de Bariloche
Con mameluco blanco y orejeras rosas, Poggio se fotografió en los cerros nevados de Bariloche
Poggio y una amiga, a bordo de la lancha que las llevó a recorrer el lago durante el girl's trip
Poggio y una amiga, a bordo de la lancha que las llevó a recorrer el lago durante el girl's trip

El viaje fue un girl’s trip —así lo definió la propia Poggio en el epígrafe de su publicación— junto a un grupo de amigas. El hospedaje fue en Villa Labrador Bariloche, una propiedad a orillas del lago, con estructura de madera y piedra típica de la zona. Desde allí, el grupo se movilizó en vehículos y realizó paseos en lancha, recorriendo los espejos de agua que rodean la ciudad cordillerana.

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Julieta Poggio, a bordo de una lancha sobre el lago Nahuel Huapi, con look total white y gorra de capitana
Julieta Poggio, a bordo de una lancha sobre el lago Nahuel Huapi, con look total white y gorra de capitana
Julieta Poggio junto a una amiga, en la entrada de la cabaña donde se hospedaron en Bariloche
Julieta Poggio junto a una amiga, en la entrada de la cabaña donde se hospedaron en Bariloche
Con look total black, Poggio posó desde el interior de la cabaña con vista al lago
Con look total black, Poggio posó desde el interior de la cabaña con vista al lago
Poggio, en la proa de la lancha, con campera blanca con capucha de piel y Moon Boots a tono
Poggio, en la proa de la lancha, con campera blanca con capucha de piel y Moon Boots a tono

Entre las imágenes que más atención generaron aparece la bailarina parada en la nieve con un body de compresión marrón de manga larga y gorra de piel beige, con las montañas nevadas de fondo. En otro tramo del carrete, luce un mameluco blanco con detalles en negro y un cinturón, sentada sobre los escalones cubiertos de nieve de la villa donde se hospedó. El contraste entre la vestimenta y el paisaje blanco fue el eje visual de toda la publicación.

Julieta Poggio y una amiga, con looks coordinados en blanco y negro, dentro de la cabaña de madera
Julieta Poggio y una amiga, con looks coordinados en blanco y negro, dentro de la cabaña de madera
El desayuno con facturas y medialunas frente al lago fue una de las postales del viaje que Poggio compartió en sus redes
El desayuno con facturas y medialunas frente al lago fue una de las postales del viaje que Poggio compartió en sus redes
Poggio posó apoyada en una camioneta frente a la cabaña, con mameluco de esquí blanco y anteojos espejados
Poggio posó apoyada en una camioneta frente a la cabaña, con mameluco de esquí blanco y anteojos espejados

La paleta de colores de sus outfits recorrió el blanco, el negro, el bordó y el marrón. Uno de los looks más llamativos fue un mameluco de esquí blanco con logo de Hello Kitty en el pecho, combinado con orejeras rosas y anteojos espejados. Otro tramo del álbum la muestra sobre una moto de nieve de La Cueva, con campera tie-dye en rosa y gris y casco rosa a juego, una de las actividades que el grupo eligió para recorrer los cerros. También hubo espacio para un look total black, con botas de nieve y boina de cuero, fotografiado desde el interior de la cabaña con vista al lago.

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El grupo de amigas, con looks coordinados en blanco y negro, caminó por la nieve durante el girl's trip
El grupo de amigas, con looks coordinados en blanco y negro, caminó por la nieve durante el girl's trip
Poggio manejó una moto de nieve con casco rosa y campera en tonos rosados y grises durante el recorrido por los cerros
Poggio manejó una moto de nieve con casco rosa y campera en tonos rosados y grises durante el recorrido por los cerros
Julieta Poggio, sentada sobre los escalones nevados de la villa, con mameluco blanco y botas negras de nieve
Julieta Poggio, sentada sobre los escalones nevados de la villa, con mameluco blanco y botas negras de nieve

Las fotos grupales completaron el álbum. En varias imágenes, la exjugadora y finalista de Gran Hermano aparece junto a sus amigas —todas con looks coordinados en blanco y negro— tanto en la lancha sobre el lago Nahuel Huapi como en la entrada de madera de la villa. Una foto en la pista de esquí las muestra a las cuatro con equipos completos, dos de ellas en burdeos y una con tabla de snowboard. El desayuno con facturas y medialunas frente a la ventana con vista al lago cerró la postal patagónica.

Poggio posó de espaldas en la nieve con body marrón y Moon Boots beige, con los cerros al fondo
Poggio posó de espaldas en la nieve con body marrón y Moon Boots beige, con los cerros al fondo
Con campera de piel animal print y anteojos espejados, Poggio posó con las montañas nevadas de Bariloche de fondo
Con campera de piel animal print y anteojos espejados, Poggio posó con las montañas nevadas de Bariloche de fondo
El grupo practicó ski y snowboard en las pistas de Bariloche bajo un cielo despejado
El grupo practicó ski y snowboard en las pistas de Bariloche bajo un cielo despejado

“Girl’s trip. Qué lindo mi país y los looks de invierno”, escribió Poggio al pie de la publicación, que fue etiquetada en San Carlos de Bariloche - Alta Patagonia. Entre los primeros comentarios aparecieron los de figuras del medio como su amiga Daniela Celis, que escribió: “Con ese fuego vas a derretir la nieve”. Luchi Patrone, por su parte, le dejó: “¿Más hermosa?” y su hermana Cami Camarda comentó: “Te amo”.

La actriz lució un mameluco bordó con cinturón y anteojos panorámicos en uno de los días soleados del viaje
La actriz lució un mameluco bordó con cinturón y anteojos panorámicos en uno de los días soleados del viaje
Poggio se fotografió a sí misma con campera rosa y gorra de piel blanca, con las montañas nevadas de fondo
Poggio se fotografió a sí misma con campera rosa y gorra de piel blanca, con las montañas nevadas de fondo
Poggio y sus amigas brindaron a bordo de la lancha con el lago Nahuel Huapi de fondo durante el girl's trip
Poggio y sus amigas brindaron a bordo de la lancha con el lago Nahuel Huapi de fondo durante el girl's trip

El viaje se suma a una agenda que la tiene activa en múltiples frentes. Julieta Poggio saltó a la fama masiva en 2022 tras participar en la décima edición de Gran Hermano (Telefe), donde llegó a la final y quedó en tercer lugar con el 19,66% de los votos. Desde entonces, construyó una carrera que abarca la actuación, el modelaje, la conducción y el contenido digital, con colaboraciones con marcas como Carolina Herrera, Paco Rabanne y Pandora, entre otras. En diciembre de 2024 lanzó su propia línea de maquillaje, So Cute by Julipo, y a fines de 2025 abrió junto a su familia Raíza Vivero Café, un vivero boutique con cafetería en Pilar. Actualmente acumula cerca de 3 millones de seguidores en sus redes sociales.

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