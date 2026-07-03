Tecno

Despidos por la IA afecta más a trabajadores con mayor nivel educativo

Las solicitudes de prestaciones por desempleo entre universitarios subieron más del 50 % tras la llegada de ChatGPT

Guardar
Google icon
Joven con auriculares y cabello rizado trabaja en una laptop con un chatbot de IA en pantalla, una tableta y un smartphone sobre la mesa en una cafetería luminosa.
El California Policy Lab identificó que la IA incrementa el desempleo en ocupaciones con alta cualificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe del California Policy Lab advierte que la inteligencia artificial está provocando más despidos entre trabajadores con estudios universitarios, especialmente en ocupaciones expuestas a nuevas tecnologías. A pesar de los anuncios sobre la creación de nuevos empleos por parte de la IA, los datos muestran que el impacto en el mercado laboral es desigual.

El estudio revela que quienes tienen una licenciatura, maestría o doctorado en puestos con alta exposición a la inteligencia artificial han experimentado mayores tasas de desempleo desde la llegada de ChatGPT a finales de 2022.

PUBLICIDAD

Las solicitudes de prestaciones por desempleo entre titulados universitarios crecieron más del 50 % entre noviembre de 2023, con 13.000 solicitudes mensuales, y julio de 2023, cuando alcanzaron las 22.000. Aunque esas cifras han descendido desde entonces, se mantienen por encima de los niveles anteriores, rondando actualmente las 16.000 solicitudes cada mes.

IA - inteligencia - chatbot - tecnología - 10 de mayo
California concentra el mayor número de despidos vinculados a inteligencia artificial en Estados Unidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La región más afectada por estos despidos es California, donde la alta concentración de empresas tecnológicas en el Área de la Bahía facilita que los efectos de la inteligencia artificial en el empleo se manifiesten antes que en otros lugares. El informe destaca que los trabajadores de mayor cualificación en el sector tecnológico han sido los primeros en sentir el impacto de la automatización y los avances en IA.

PUBLICIDAD

Nuevas herramientas para medir el desempleo por IA

El documento también marca el lanzamiento del Rastreador de Desempleo por IA de California (CAIT), una herramienta que utiliza datos casi en tiempo real para analizar el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Según el informe, esta información es clave para diseñar leyes laborales y sistemas de apoyo adaptados a los cambios que introduce la tecnología.

Desplazamiento más que sustitución

El informe señala que, aunque la IA no ha cambiado las tasas nacionales de desempleo, sí ha reducido el número de personas empleadas en ocupaciones con mayor exposición tecnológica.

Mujer en traje oscuro camina por una oficina con varias personas sentadas en escritorios frente a monitores de computadora, hay grandes ventanales.
El sector tecnológico representa casi un tercio de los despidos nacionales por IA en el primer semestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conclusión principal es que el efecto de la inteligencia artificial en el empleo es más de desplazamiento que de sustitución total, y que los trabajadores más cualificados han sido los primeros en enfrentar este reto, especialmente en sectores innovadores de California.

La IA, principal causa de despidos en Estados Unidos

Por otro lado, un informe de Challenger, Gray & Christmas revela que la inteligencia artificial se consolidó como el principal motivo de despidos en Estados Unidos durante 2026. En junio, 14.029 trabajadores perdieron su empleo por la implementación de IA, representando el 31 % de todos los recortes anunciados ese mes.

En lo que va del año, la automatización tecnológica ya se menciona en más de 100.000 anuncios de despidos, superando a causas tradicionales como la situación económica o las reestructuraciones internas.

La inteligencia artificial ya supera a causas económicas y reestructuraciones como principal motivo de despido en el país. (Europa Press)
La inteligencia artificial ya supera a causas económicas y reestructuraciones como principal motivo de despido en el país. (Europa Press)

El sector tecnológico sigue siendo el más afectado, con 139.156 recortes en el primer semestre, lo que supone casi un tercio del total nacional. Si bien el ritmo general de despidos ha bajado respecto al año anterior, la influencia de la inteligencia artificial en la estructura de las empresas es directa y creciente, generando una transformación en tiempo real en el mercado laboral estadounidense y manteniendo la incertidumbre entre los trabajadores.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialEmpleoImpacto de la IA en el trabajoTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ver partidos en Fútbol Libre TV: la URL que no debe estar en tu navegador

La mecánica de esta plataforma ilegal implica redirigir a los visitantes hacia portales de terceros o redes de intercambio P2P

Ver partidos en Fútbol Libre TV: la URL que no debe estar en tu navegador

Cómo solucionar el fallo en Windows 11 que llena tu disco duro sin avisar

El parche KB5095093 soluciona el problema y está disponible en vista previa para las versiones más recientes del sistema operativo

Cómo solucionar el fallo en Windows 11 que llena tu disco duro sin avisar

Se acerca el fin de los discos y esta opción te ayudará a digitalizar tu colección

La nueva función permitirá a los jugadores acceder a su colección sin necesidad de insertar discos en la consola

Se acerca el fin de los discos y esta opción te ayudará a digitalizar tu colección

Convierte tu vieja instalación de antena en conexión Ethernet y despídete del Wi-Fi

En muchas casas, los cables de antena recorren las paredes, a veces a la vista, otras veces ocultos en tubos corrugados

Convierte tu vieja instalación de antena en conexión Ethernet y despídete del Wi-Fi

No más consumo de agua en centros de datos: Nvidia planea reemplazarla por energía nuclear

El sistema de refrigeración por helio elimina la necesidad de agua en los nuevos centros de datos impulsados por inteligencia artificial

No más consumo de agua en centros de datos: Nvidia planea reemplazarla por energía nuclear

DEPORTES

Los mejores memes de la polémica remontada de Portugal sobre Croacia en el Mundial: Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, los elegidos

Los mejores memes de la polémica remontada de Portugal sobre Croacia en el Mundial: Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, los elegidos

Aseguran que la Federación Alemana “invitó a irse” a Nagelsmann tras el fracaso en el Mundial: los millones en juego y su reemplazante

El gol de Cristiano Ronaldo que rompió una marca histórica y su gesto de fastidio cuando fue reemplazado en el triunfo de Portugal

El fuerte comunicado de Valverde tras la eliminación de Uruguay en el Mundial y la exposición de Bielsa: “Me hago cargo del fracaso”

“Argentina volverá a ganar el Mundial”: el concluyente pronóstico del técnico que mejor definió a La Scaloneta

TELESHOW

Maia Reficco habló por primera vez de su romance con Franco Colapinto: “Él ama lo que hace”

Maia Reficco habló por primera vez de su romance con Franco Colapinto: “Él ama lo que hace”

Pedro Alfonso y Laurita Fernández, juntos en La cena de los tontos: “A Paula Chaves no le gustaba”

Dalma Maradona relató su encuentro con Colin Farrell: “Papá, ¿te podés correr que me estoy sacando una foto con mi novio?”

Yanina Latorre arremetió contra Mauro Icardi: “¿No te da vergüenza que tu papá no tenga para comer?”

El emotivo recuerdo de Marta González con Ernestina Pais: “Gracias por regalarme tu amistad”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Ortega y Murillo elimina el pago de horas extras en el INSS y el Ministerio de Salud en Nicaragua

El régimen de Ortega y Murillo elimina el pago de horas extras en el INSS y el Ministerio de Salud en Nicaragua

Banco Central de Honduras mantiene sin cambios la tasa de política monetaria y destaca respaldo del FMI a la economía del país

En Panamá, la provincia de Colón abre diálogo sobre revitalización y desarrollo económico apostando a la apertura minera

El Salvador oficializa autorización de la venta de lácteos elaborados con leche en polvo reconstituida

Socorristas avanzan en La Guaira para llegar a Fabio, el niño de 9 años atrapado bajo los restos de un edificio de 12 pisos