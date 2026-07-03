Despidos por la IA afecta más a trabajadores con mayor nivel educativo

El California Policy Lab identificó que la IA incrementa el desempleo en ocupaciones con alta cualificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe del California Policy Lab advierte que la inteligencia artificial está provocando más despidos entre trabajadores con estudios universitarios, especialmente en ocupaciones expuestas a nuevas tecnologías. A pesar de los anuncios sobre la creación de nuevos empleos por parte de la IA, los datos muestran que el impacto en el mercado laboral es desigual.

El estudio revela que quienes tienen una licenciatura, maestría o doctorado en puestos con alta exposición a la inteligencia artificial han experimentado mayores tasas de desempleo desde la llegada de ChatGPT a finales de 2022.

PUBLICIDAD

Las solicitudes de prestaciones por desempleo entre titulados universitarios crecieron más del 50 % entre noviembre de 2023, con 13.000 solicitudes mensuales, y julio de 2023, cuando alcanzaron las 22.000. Aunque esas cifras han descendido desde entonces, se mantienen por encima de los niveles anteriores, rondando actualmente las 16.000 solicitudes cada mes.

California concentra el mayor número de despidos vinculados a inteligencia artificial en Estados Unidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La región más afectada por estos despidos es California, donde la alta concentración de empresas tecnológicas en el Área de la Bahía facilita que los efectos de la inteligencia artificial en el empleo se manifiesten antes que en otros lugares. El informe destaca que los trabajadores de mayor cualificación en el sector tecnológico han sido los primeros en sentir el impacto de la automatización y los avances en IA.

PUBLICIDAD

Nuevas herramientas para medir el desempleo por IA

El documento también marca el lanzamiento del Rastreador de Desempleo por IA de California (CAIT), una herramienta que utiliza datos casi en tiempo real para analizar el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Según el informe, esta información es clave para diseñar leyes laborales y sistemas de apoyo adaptados a los cambios que introduce la tecnología.

Desplazamiento más que sustitución

El informe señala que, aunque la IA no ha cambiado las tasas nacionales de desempleo, sí ha reducido el número de personas empleadas en ocupaciones con mayor exposición tecnológica.

PUBLICIDAD

El sector tecnológico representa casi un tercio de los despidos nacionales por IA en el primer semestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conclusión principal es que el efecto de la inteligencia artificial en el empleo es más de desplazamiento que de sustitución total, y que los trabajadores más cualificados han sido los primeros en enfrentar este reto, especialmente en sectores innovadores de California.

La IA, principal causa de despidos en Estados Unidos

Por otro lado, un informe de Challenger, Gray & Christmas revela que la inteligencia artificial se consolidó como el principal motivo de despidos en Estados Unidos durante 2026. En junio, 14.029 trabajadores perdieron su empleo por la implementación de IA, representando el 31 % de todos los recortes anunciados ese mes.

PUBLICIDAD

En lo que va del año, la automatización tecnológica ya se menciona en más de 100.000 anuncios de despidos, superando a causas tradicionales como la situación económica o las reestructuraciones internas.

La inteligencia artificial ya supera a causas económicas y reestructuraciones como principal motivo de despido en el país. (Europa Press)

El sector tecnológico sigue siendo el más afectado, con 139.156 recortes en el primer semestre, lo que supone casi un tercio del total nacional. Si bien el ritmo general de despidos ha bajado respecto al año anterior, la influencia de la inteligencia artificial en la estructura de las empresas es directa y creciente, generando una transformación en tiempo real en el mercado laboral estadounidense y manteniendo la incertidumbre entre los trabajadores.

PUBLICIDAD