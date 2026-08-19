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Arrestaron en Santo Domingo a un dominicano pedido en extradición por Estados Unidos

Se trata de Ramón Martínez, alias “El Negro Amante”, acusado de asesinato en primer grado y múltiples cargos por armas de fuego, según la DNCD

La DNCD arresta en Santo Domingo Oeste a Ramón Martínez, requerido en extradición por Estados Unidos (Foto cortesía DNCD)
La DNCD arresta en Santo Domingo Oeste a Ramón Martínez, requerido en extradición por Estados Unidos (Foto cortesía DNCD)
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Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron este martes en Santo Domingo Oeste a Ramón Martínez, alias “El Negro Amante”, un dominicano de 44 años requerido en extradición por la justicia de Estados Unidos, acusado de asesinato en primer grado y de múltiples cargos por uso ilícito de armas de fuego, de acuerdo con la DNCD. Según el organismo, al momento de la detención se ocuparon un vehículo y una pistola marca HS-2000, además de un cargador, varias cápsulas y documentos vinculados a la investigación.

La DNCD informó que el arresto se concretó en la calle Primera del sector Villa del Café Segunda, en atención a una orden de captura dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Martínez también figura con el nombre de Ramón Arturo Ortega Concepción. De acuerdo con la información oficial, el imputado está acusado en un tribunal de Puerto Rico de asesinato en primer grado, tentativa, porte y tenencia ilegal, y de disparar y apuntar con un arma de fuego, entre otros cargos.

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El trámite de extradición. La Dirección Nacional de Control de Drogas indicó que será transferido a las instancias correspondientes para iniciar los trámites legales de su extradición hacia Estados Unidos.

Casos similares han ocurrido recientemente en la nación

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público capturaron en julio a dos dominicanos fugitivos, requeridos por la justicia de Estados Unidos, durante operativos simultáneos en San Pedro de Macorís y San José de Las Matas, con apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

La DNCD confirma que el detenido será trasladado para iniciar el proceso de extradición hacia Estados Unidos.
La DNCD confirma que el detenido será trasladado para iniciar el proceso de extradición hacia Estados Unidos.

Uno de los detenidos fue Mario J., arrestado en la calle principal de Los Montones, en San José de Las Matas, por una orden de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Está solicitado por un tribunal de Estados Unidos por homicidio en segundo grado en el condado de Nueva York.

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El segundo intervenido fue Mario Juan G., localizado cerca de la calle 6ta, en la provincia de San Pedro de Macorís, tras un operativo de seguimiento. Su extradición fue solicitada por cargos de agresión sexual, poner en peligro a una menor y promover la participación de un menor en actividades obscenas, bajo estatutos de Connecticut.

En el mismo mes, la Procuraduría General de la República (PGR) y la DNCD extraditaron a Emely P. S., acusada de traficar metanfetaminas en territorio estadounidense, también con colaboración del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. La mujer, de 38 años, fue trasladada al Aeropuerto Internacional de Las Américas (JFPG-AILA) y entregada a oficiales norteamericanos para su custodia en un vuelo comercial.

Paredes Sosa es requerida por un tribunal del Distrito Sur de Nueva York por asociación delictuosa para distribuir y poseer 500 gramos o más de mezclas y sustancias con metanfetaminas. La extradición se ejecutó mediante el decreto 405-26, tras su arresto en febrero de 2026 en el sector Palmarito, provincia de La Vega.

Autoridades, de las diversas instituciones de seguridad ciudadana, reiteran que mantienen el compromiso de luchar en favor de la seguridad ciudadana.

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