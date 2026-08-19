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Se conocieron nuevas imágenes que muestran cómo quedó la Pampa del Leoncito tras el paso de una camioneta

Las marcas alcanzaron profundidades de 25 centímetros después de que el vehículo atravesó el área protegida de Calingasta, en la provincia de San Juan

Las fotografías difundidas por PaseAndo evidencian el trayecto de la camioneta y las marcas que quedaron sobre la planicie del área protegida de San Juan (PaseAndo)
Las fotografías difundidas por PaseAndo evidencian el trayecto de la camioneta y las marcas que quedaron sobre la planicie del área protegida de San Juan (PaseAndo)
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Las nuevas fotografías de la Pampa del Leoncito que circularon en las últimas horas en redes sociales dejaron en evidencia el daño que dejó el vehículo que ingresó al área protegida de Calingasta y cómo las huellas siguen intactas, con la misma nitidez que en los primeros días, a más de una semana del incidente que sacudió a la provincia de San Juan.

La página de Facebook PaseAndo difundió las imágenes, que permiten observar con mayor claridad las marcas sobre la planicie. Se distinguen las pisadas de quienes estuvieron en el lugar, las huellas de los vehículos que intervinieron durante las maniobras y, sobre todo, el trayecto que recorrió la camioneta antes de quedar atrapada en el barro.

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La comparación entre estas fotografías y las de los primeros días del episodio confirma que la superficie no mostró ninguna recuperación visible.

Las nuevas imágenes de la Pampa del Leoncito muestran que las huellas de la camioneta siguen intactas más de una semana después del incidente en Calingasta (PaseAndo)
Las nuevas imágenes de la Pampa del Leoncito muestran que las huellas de la camioneta siguen intactas más de una semana después del incidente en Calingasta (PaseAndo)

El hecho que originó todo ocurrió el fin de semana pasado en Calingasta: un médico de 46 años identificado como A. A., oriundo de Mendoza, ingresó con su camioneta al área protegida, donde los vehículos tienen acceso restringido. La patente del vehículo pertenece a una mujer de Godoy Cruz.

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Según informó Diario Los Andes, la camioneta avanzó sobre la planicie y luego debió retroceder entre 200 y 300 metros para intentar salir del sector, lo que multiplicó las marcas en la superficie. El resultado fue un daño de proporciones que el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, calificó como una infracción grave.

La particularidad de la Pampa del Leoncito es lo que convierte a estas imágenes en algo más que un registro anecdótico. La planicie tiene características que hacen que las huellas de vehículos puedan permanecer visibles durante décadas.

La comparación con las primeras fotos confirma que la superficie de la Pampa del Leoncito no mostró recuperación visible tras el paso del vehículo (PaseAndo)
La comparación con las primeras fotos confirma que la superficie de la Pampa del Leoncito no mostró recuperación visible tras el paso del vehículo (PaseAndo)

No se trata de un terreno que se regenera con las lluvias ni con el paso de las estaciones. Cada marca que queda sobre esa superficie es, en la práctica, una cicatriz de largo aliento.

Carbajal lo explicó con precisión: “Ese monto no guarda relación con el daño sobre un terreno cuya recuperación natural puede demandar hasta un siglo”, en referencia a las multas que se aplican en casos similares.

Precisamente, las sanciones son uno de los puntos más debatidos desde que el episodio se hizo público. El intendente señaló que las multas aplicadas en antecedentes recientes rondaron el millón de pesos, una cifra que, a su juicio, resulta desproporcionada frente a la magnitud del perjuicio. El caso reabrió el debate sobre la necesidad de endurecer las penalidades para este tipo de conductas en áreas protegidas.

La camioneta retrocedió entre 200 y 300 metros para salir del barro y multiplicó las huellas sobre la planicie de la Pampa del Leoncito (PaseAndo)
La camioneta retrocedió entre 200 y 300 metros para salir del barro y multiplicó las huellas sobre la planicie de la Pampa del Leoncito (PaseAndo)

Mientras la discusión avanza, la camioneta permanece en el lugar. De acuerdo con la información de Tiempo de San Juan, la Justicia decidió no retirarla de inmediato, una determinación que responde a las condiciones del terreno: el vehículo está enterrado a aproximadamente un kilómetro y medio del acceso, rodeado de agua, barro y humedad.

Esas condiciones hacen que el ingreso de otros vehículos para una maniobra de rescate sea, cuanto menos, problemático. Una extracción convencional podría generar nuevas huellas sobre la planicie o incluso terminar con otro vehículo atrapado en el mismo punto.

Entre las alternativas que se mencionaron figura el uso de un helicóptero, aunque se trata de una operación de alta complejidad y costo, agregó el medio local. Por el momento, el vehículo sigue bajo custodia de Gendarmería Nacional, secuestrado mientras avanza la causa judicial para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.

Las nuevas fotografías difundidas por PaseAndo llegan, entonces, en un momento en que la causa todavía no tiene definición sobre el destino del vehículo ni sobre las sanciones que podría enfrentar el conductor. Lo que sí queda claro en cada imagen es que la Pampa del Leoncito guarda la memoria de lo que ocurrió, sin señales de que eso vaya a cambiar pronto.

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