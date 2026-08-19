Los polémicos dichos de Zoe Bogach tras recibir críticas por su cuerpo: "Me dijo que era un esqueleto y ella es una gorda"

Los polémicos comentarios de Zoe Bogach en una transmisión con sus seguidores

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Zoe Bogach volvió a quedar en el centro de una nueva polémica después de un descargo en un vivo de TikTok donde respondió a las críticas que recibe por su delgadez. Mientras intentaba explicar que se encontraba saludaba, la exparticipante de Gran Hermano pronunció frases que también generaron rechazo en redes sociales.

Durante la transmisión, Bogach se refirió a quienes la señalan por su aspecto físico y dejó una serie de declaraciones en tono de enojo. “Prefiero que me comenten eso a que me comenten que soy una gorda”, afirmó. Luego sumó: “Hay una chica, hoy, que me comentó que era un esqueleto y es una gorda”.

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En ese mismo tramo del vivo, la creadora de contenido avanzó con otra frase que amplificó la repercusión del episodio. “Si quieren les paso tips de cómo alimentarse mejor para no llegar a ese peso”, sostuvo, antes de agregar que, a su criterio, “tampoco es saludable”.

El descargo continuó con una defensa de su imagen corporal y una respuesta a quienes la acusan de fomentar trastornos alimentarios. “Yo tengo un peso saludable y la verdad es que me gusta mi cuerpo”, dijo. Después negó de forma explícita padecer anorexia y rechazó las descalificaciones que, según relató, recibe de manera habitual en redes.

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La exparticipante de Gran Hermano impactó a sus seguidores al compartir su cambio físico

“Yo no fomento la anorexia, yo no soy anoréxica”, expresó Zoe Bogach. En la misma intervención, cuestionó la diferencia de trato entre los insultos que recibe y los términos que ella usó para responder: “¿Por qué yo no puedo hablar así y ustedes me pueden decir que soy una anoréxica, una flaca, una esquelética?”.

El cierre de su mensaje mantuvo el mismo tono de fastidio frente a las menciones sobre su cuerpo. “No me rompan las pelotas, posta, ya me hartaron con el tema de mi cuerpo. Déjenme ser flaca tranquila”, lanzó en el vivo, un fragmento que luego empezó a circular por distintas cuentas y usuarios en plataformas sociales.

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El episodio se sumó a una exposición pública que Zoe Bogach arrastra desde hace meses, en especial desde que mostró los resultados de una cirugía estética de aumento mamario. En Instagram, gran parte de sus publicaciones acumularon comentarios sobre su nueva imagen y sobre la seguridad con la que empezó a mostrarse tanto en redes como en sus apariciones televisivas y en ciclos de streaming.

Zoe Bogach quedó en el centro de una polémica tras un vivo de TikTok en el que respondió a las críticas por su delgadez

En su cuenta de TikTok, la joven también habló en otras ocasiones sobre la intervención quirúrgica. Ante la consulta de una seguidora sobre el tamaño de las prótesis, respondió: “Me puse 270. Yo mido 1,63 y peso... No voy a decir cuánto peso, porque me tienen harta con que estoy flaca también. Pero estoy saludable”. Luego detalló cómo transitó la recuperación: “Tenés que estar cuatro días en cama, sin mover los brazos, durmiendo sentada. Después de eso ya podés empezar a hacer tu vida normal”.

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En ese mismo clip, sumó que no sufrió complicaciones de dolor tras la operación. “No tuve nada de dolor, solamente sentí como pinchazos, electricidad”, contó, y explicó que esa sensación ya le había sido advertida. Después agregó que notó una incomodidad lógica por el cambio corporal y alentó a quienes evalúan una cirugía similar a consultar y decidir sin temor.

Días antes, Zoe Bogach también había llamado la atención con otro video en TikTok, donde contó que no se había bañado desde la intervención. Allí explicó que evitaba ducharse por miedo a afectar los puntos de la cirugía y que había buscado alternativas para sostener su higiene durante la recuperación.

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“Chicos, ¿podemos hablar de que yo realmente no me baño hace una semana?”, dijo en ese video. Luego aclaró que mantenía el cuidado de la zona íntima y que solo se había lavado el pelo una vez desde la operación. “Ahora me puse un aceite para que me crezca el pelo, por eso está medio grasiento, porque mañana voy a la peluquería a que me lo laven”, relató.

Según explicó, tampoco podía usar los brazos para higienizarse el cabello sin ayuda. “Me da fobia entrar al agua porque tengo los puntos y el jabón... No sé si me va a arder”, señaló. También afirmó que se colocaba alcohol todos los días sobre la zona intervenida para favorecer la cicatrización y cerró con una pregunta dirigida a otras mujeres operadas sobre cómo habían atravesado esa etapa del postoperatorio.

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