Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Los polémicos dichos de Zoe Bogach tras recibir críticas por su cuerpo: "Me dijo que era un esqueleto y ella es una gorda"

La ex Gran Hermano respondió en un vivo de TikTok a los comentarios sobre su delgadez y sus palabras generaron una fuerte reacción en redes sociales

Los polémicos comentarios de Zoe Bogach en una transmisión con sus seguidores
Guardar

Zoe Bogach volvió a quedar en el centro de una nueva polémica después de un descargo en un vivo de TikTok donde respondió a las críticas que recibe por su delgadez. Mientras intentaba explicar que se encontraba saludaba, la exparticipante de Gran Hermano pronunció frases que también generaron rechazo en redes sociales.

Durante la transmisión, Bogach se refirió a quienes la señalan por su aspecto físico y dejó una serie de declaraciones en tono de enojo. “Prefiero que me comenten eso a que me comenten que soy una gorda”, afirmó. Luego sumó: “Hay una chica, hoy, que me comentó que era un esqueleto y es una gorda”.

PUBLICIDAD

En ese mismo tramo del vivo, la creadora de contenido avanzó con otra frase que amplificó la repercusión del episodio. “Si quieren les paso tips de cómo alimentarse mejor para no llegar a ese peso”, sostuvo, antes de agregar que, a su criterio, “tampoco es saludable”.

El descargo continuó con una defensa de su imagen corporal y una respuesta a quienes la acusan de fomentar trastornos alimentarios. “Yo tengo un peso saludable y la verdad es que me gusta mi cuerpo”, dijo. Después negó de forma explícita padecer anorexia y rechazó las descalificaciones que, según relató, recibe de manera habitual en redes.

PUBLICIDAD

La exparticipante de Gran Hermano impactó a sus seguidores al compartir su cambio físico

Yo no fomento la anorexia, yo no soy anoréxica”, expresó Zoe Bogach. En la misma intervención, cuestionó la diferencia de trato entre los insultos que recibe y los términos que ella usó para responder: “¿Por qué yo no puedo hablar así y ustedes me pueden decir que soy una anoréxica, una flaca, una esquelética?”.

El cierre de su mensaje mantuvo el mismo tono de fastidio frente a las menciones sobre su cuerpo. “No me rompan las pelotas, posta, ya me hartaron con el tema de mi cuerpo. Déjenme ser flaca tranquila”, lanzó en el vivo, un fragmento que luego empezó a circular por distintas cuentas y usuarios en plataformas sociales.

El episodio se sumó a una exposición pública que Zoe Bogach arrastra desde hace meses, en especial desde que mostró los resultados de una cirugía estética de aumento mamario. En Instagram, gran parte de sus publicaciones acumularon comentarios sobre su nueva imagen y sobre la seguridad con la que empezó a mostrarse tanto en redes como en sus apariciones televisivas y en ciclos de streaming.

Primer plano de Zoe Bogach con cabello rubio, gorra rosa y top rosa, sobre un fondo oscuro con vetas blancas. Está mirando a la izquierda con la boca entreabierta
Zoe Bogach quedó en el centro de una polémica tras un vivo de TikTok en el que respondió a las críticas por su delgadez

En su cuenta de TikTok, la joven también habló en otras ocasiones sobre la intervención quirúrgica. Ante la consulta de una seguidora sobre el tamaño de las prótesis, respondió: “Me puse 270. Yo mido 1,63 y peso... No voy a decir cuánto peso, porque me tienen harta con que estoy flaca también. Pero estoy saludable”. Luego detalló cómo transitó la recuperación: “Tenés que estar cuatro días en cama, sin mover los brazos, durmiendo sentada. Después de eso ya podés empezar a hacer tu vida normal”.

En ese mismo clip, sumó que no sufrió complicaciones de dolor tras la operación. “No tuve nada de dolor, solamente sentí como pinchazos, electricidad”, contó, y explicó que esa sensación ya le había sido advertida. Después agregó que notó una incomodidad lógica por el cambio corporal y alentó a quienes evalúan una cirugía similar a consultar y decidir sin temor.

Días antes, Zoe Bogach también había llamado la atención con otro video en TikTok, donde contó que no se había bañado desde la intervención. Allí explicó que evitaba ducharse por miedo a afectar los puntos de la cirugía y que había buscado alternativas para sostener su higiene durante la recuperación.

Chicos, ¿podemos hablar de que yo realmente no me baño hace una semana?”, dijo en ese video. Luego aclaró que mantenía el cuidado de la zona íntima y que solo se había lavado el pelo una vez desde la operación. “Ahora me puse un aceite para que me crezca el pelo, por eso está medio grasiento, porque mañana voy a la peluquería a que me lo laven”, relató.

Según explicó, tampoco podía usar los brazos para higienizarse el cabello sin ayuda. “Me da fobia entrar al agua porque tengo los puntos y el jabón... No sé si me va a arder”, señaló. También afirmó que se colocaba alcohol todos los días sobre la zona intervenida para favorecer la cicatrización y cerró con una pregunta dirigida a otras mujeres operadas sobre cómo habían atravesado esa etapa del postoperatorio.

Temas Relacionados

Zoe Bogach

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lucas Upstein: 150 videos al año, humor negro y una carrera a fuerza de insistencia

El comediante visitó Infobae a la Tarde y habló sobre cómo cambió la manera de construir una carrera en el humor, el impacto de las redes sociales y los límites de la provocación

Lucas Upstein: 150 videos al año, humor negro y una carrera a fuerza de insistencia

Facundo Arana habló de su vínculo con María Susini: “Si no es con ella, no quiero a nadie más”

En medio de versiones de reconciliación, el actor dejó en claro lo que siente por la madre de sus tres hijos y las posibilidades de iniciar una nueva relación

Facundo Arana habló de su vínculo con María Susini: “Si no es con ella, no quiero a nadie más”

La foto de Chechu Bonelli que hizo enojar a Ivana Figueiras: “¿Es la que está cansada del quilombo?”

La imagen de la periodista en un restaurante de Buenos Aires se viralizó por el cruce de vínculos con la actual pareja de Darío Cvitanich y por la canción elegida en la publicación

La foto de Chechu Bonelli que hizo enojar a Ivana Figueiras: “¿Es la que está cansada del quilombo?”

Las vacaciones de Marcela Baños mientras Marixa Balli ocupa su lugar en Pasión de Sábado: bikini, playa y sol

La conductora del ciclo musical recorre la costa fluminense y comparte postales desde Buzios con el mar turquesa de fondo

Las vacaciones de Marcela Baños mientras Marixa Balli ocupa su lugar en Pasión de Sábado: bikini, playa y sol

La escapada de Santiago Korovsky y Celeste Cid tras un mes y medio separados: “Mi paisaje favorito”

El actor de División Palermo estuvo trabajando en África y, al regresar al país, volvió a armar las valijas para vivir unos días a puro relax en la Patagonia con su novia

La escapada de Santiago Korovsky y Celeste Cid tras un mes y medio separados: “Mi paisaje favorito”

AMÉRICA

En Panamá el Hospital del Niño suspende cirugías electivas por aumento de casos del Virus Sincitial Respiratorio

En Panamá el Hospital del Niño suspende cirugías electivas por aumento de casos del Virus Sincitial Respiratorio

La gremial del transporte extraurbano pide al Congreso de Guatemala reactivar el debate para aliviar el precio del diésel

Arrestaron en Santo Domingo a un dominicano pedido en extradición por Estados Unidos

Allanan 11 casas y desmantelan presunta red de narcomenudeo que hacía entregas “express” en Costa Rica

Rosario Dawson reveló que su regreso a Marvel fue eliminado del corte final: “Soy un descarte”

MALDITOS NERDS

‘Marvel’s Wolverine’ fija su estreno exclusivo en PlayStation 5 para el 15 de septiembre

‘Marvel’s Wolverine’ fija su estreno exclusivo en PlayStation 5 para el 15 de septiembre

‘Percy Jackson’ temporada 3 presenta a Nico y Bianca en su primer tráiler

Square Enix confirma Kingdom Hearts IV para PC y consolas a finales de 2027

Falcom lanza el parche final 1.07 de Trails in the Sky 1st Chapter

S-GAME detalla el mundo interconectado de Phantom Blade Zero en su State of Play

DEPORTES

Banfield se enfrenta a Midland por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina

Banfield se enfrenta a Midland por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina

Boca Juniors goleó 4-0 a Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El golazo en la Eurocopa de fútbol para ciegos al que comparan con el de Maradona ante los ingleses: “Como Mozart”

Sebastián Villa marcó su primer gol desde el regreso a Boca Juniors ante Recoleta: su gesto de cara a la popular xeneize en Paraguay

El director de Alpine confirmó el paquete de mejoras que tendrá la escudería de Colapinto en el GP de Países Bajos