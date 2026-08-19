En Panamá el Hospital del Niño suspende cirugías electivas por aumento de casos del Virus Sincitial Respiratorio

En el Hospital del Niño se mantienen 401 infantes hospitalizados, de los cuales 61 corresponden a casos de VSR. (Minsa)

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El Hospital del Niño suspendió temporalmente las cirugías electivas y procedimientos que requieren hospitalización, que serán reprogramadas posteriormente, debido a que sus camas están copadas por pacientes afectados por el Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

Actualmente, en el Hospital del Niño se mantienen 401 pacientes hospitalizados, de los cuales 61 corresponden a casos de VSR, y de estos 23 se encuentran en cuidados intensivos pediátricos.

Hasta la última semana epidemiológica en el país se han notificado 18 defunciones asociadas al VSR, de las cuales 16 corresponden a menores de 5 años y dos a personas mayores de 65 años.

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Según los registros disponibles, se han reportado defunciones en la comarca indígena Ngäbe Buglé, Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá Oeste.

Paul Gallardo, director médico del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, manifestó que la suspensión temporal de las cirugías electivas y procedimientos que requieran hospitalización, se debe al incremento de pacientes con cuadros respiratorios agudos que ingresan al hospital.

A la izquierda, Paul Gallardo, director del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, , junto a la directora general de Salud Pública, Yelkys Gil. (Minsa)

El galeno aclaró que las intervenciones que se atienden a través del Servicio de Urgencias, así como las cirugías que surjan durante la hospitalización de pacientes, continuarán realizándose con normalidad.

En su oportunidad, la directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, recordó a la población que a partir del lunes 24 de agosto se iniciará la aplicación del anticuerpo monoclonal en áreas priorizadas, como las comarcas y la provincia del Darién.

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Por ello, se insta a las mujeres embarazadas para que a partir de la semana 30 hasta la 36 de gestación se coloquen la vacuna, que es totalmente gratis en las instalaciones de salud.

Durante una conferencia de prensa, la directora general de Salud Pública reiteró el llamado a las mujeres embarazadas a vacunarse, como una de las principales medidas para proteger a los recién nacidos frente a las complicaciones asociadas al VSR.

Como parte de esta estrategia de prevención se iniciará la aplicación de un anticuerpo monoclonal a recién nacidos cuyas madres no hayan recibido la vacuna contra el VSR durante el embarazo.

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Reiteran llamado a las mujeres embarazadas a vacunarse, como una de las principales medidas para proteger a los recién nacidos frente a las complicaciones asociadas al VSR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dosis del anticuerpo monoclonal, que llegan esta semana, serán distribuidas en las 15 regiones de salud del país para iniciar su aplicación en áreas priorizadas, entre ellas las comarcas y la provincia de Darién.

La Dirección General de Salud Pública realizó además una jornada de capacitación dirigida al personal de salud para la implementación de esta estrategia y la aplicación del anticuerpo monoclonal a los recién nacidos que cumplan con los criterios establecidos.

El Ministerio de Salud recomienda a los padres, madres y cuidadores acudir oportunamente a las instalaciones de salud si un menor presenta dificultad para respirar, aleteo nasal o un incremento significativo de la frecuencia respiratoria.

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La institución reitera además la importancia de mantener las medidas de prevención y de acudir a las instalaciones de salud para recibir la vacunación o las medidas de protección correspondientes, de acuerdo con la edad y condición de cada paciente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla que el VSR es una de las causas más comunes de infección aguda de las vías respiratorias bajas en niños en todo el mundo y provoca una elevada morbilidad respiratoria grave en las personas mayores.

Aplicarán un anticuerpo monoclonal a recién nacidos cuyas madres no hayan recibido la vacuna contra el VSR durante el embarazo. (Foto: Agencia Andina)

Cada año, este virus causa más de 3,6 millones de hospitalizaciones y unas 100,000 muertes de niños menores de cinco años. La mayoría de estos fallecimientos (el 97 %) se producen en países de ingreso bajo y mediano, donde el acceso a la atención médica de apoyo es limitado.

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