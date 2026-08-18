FC 27: lista de los mejores futbolistas de la Premier League y Bundesliga con Haaland y Bruno Fernandes en la cima

El lanzamiento de EA SPORTS FC 27 ha traído consigo la publicación de las calificaciones más esperadas en el mundo digital del fútbol. En la Premier League, Erling Haaland encabeza el listado con 91 puntos, situándose como el jugador con la valoración más alta de la liga inglesa. Este puntaje, basado en datos de partidos reales, confirma su rendimiento excepcional y lo coloca como el principal referente dentro del juego.
Premier League: lista de los futbolistas mejor calificados en EA SPORTS FC 27
Entre los nombres más destacados de la Premier League están Erling Haaland (91), Bruno Fernandes (89) y Gianluigi Donnarumma (89). Gabriel y Virgil van Dijk también figuran entre los mejor valorados, con 89 y 88 puntos respectivamente.
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1. Erling Haaland – 91 (Manchester City)
2. Bruno Fernandes – 89 (Manchester United)
3. Gianluigi Donnarumma – 89 (Manchester City)
4. Gabriel – 89 (Arsenal)
5. Virgil van Dijk – 88 (Liverpool)
6. David Raya – 88 (Arsenal)
7. Declan Rice – 88 (Arsenal)
8. William Saliba – 88 (Arsenal)
9. Alisson – 87 (Liverpool)
10. Rúben Dias – 87 (Manchester City)
11. Bukayo Saka – 87 (Arsenal)
12. Martin Ødegaard – 86 (Arsenal)
13. Alexander Isak – 86 (Liverpool)
14. Dominik Szoboszlai – 86 (Liverpool)
15. Viktor Gyökeres – 86 (Arsenal)
16. Enzo Fernández – 86 (Chelsea)
17. Bruno Guimarães – 86 (Arsenal)
18. Rayan Cherki – 86 (Manchester City)
19. Moisés Caicedo – 86 (Chelsea)
20. Florian Wirtz – 86 (Liverpool)
21. Granit Xhaka – 85 (Sunderland)
22. Antoine Semenyo – 85 (Manchester City)
23. Jordan Pickford – 85 (Everton)
24. Youri Tielemans – 85 (Manchester United)
25. Sandro Tonali – 85 (Spurs)
26. Cole Palmer – 85 (Chelsea)
BWSL: ranking de jugadoras con mayor puntuación en EA SPORTS FC 27
En la Barclays Women’s Super League, Alexia Putellas lidera con 91 puntos, seguida por Khadija Shaw (90) y Mariona (89). Mapi León y Yui Hasegawa también aparecen entre las figuras más valoradas con 88 puntos cada una.
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1. Alexia Putellas – 91 (London City Lionesses)
2. Khadija Shaw – 90 (Manchester City)
3. Mariona – 89 (Arsenal)
4. Mapi León – 88 (London City Lionesses)
5. Yui Hasegawa – 88 (Manchester City)
6. Alessia Russo – 88 (Arsenal)
7. Kadidiatou Diani – 87 (London City Lionesses)
8. Vivianne Miedema – 87 (Manchester City)
9. Ona Batlle – 87 (Arsenal)
10. Lauren Hemp – 87 (Manchester City)
11. Hannah Hampton – 87 (Chelsea)
12. Georgia Stanway – 86 (Arsenal)
13. Chloe Kelly – 86 (Arsenal)
14. Katie McCabe – 86 (Chelsea)
15. Caitlin Foord – 85 (Arsenal)
16. Lucy Bronze – 85 (Chelsea)
17. Alex Greenwood – 85 (Manchester City)
18. Maya Le Tissier – 85 (Manchester United)
19. Ellie Carpenter – 85 (Chelsea)
20. Lauren James – 85 (Chelsea)
21. Lea Schüller – 85 (Manchester United)
22. Erin Cuthbert – 85 (Chelsea)
23. Alyssa Thompson – 85 (Chelsea)
24. Chiamaka Nnadozie – 85 (Brighton)
25. Emily Fox – 85 (Arsenal)
26. Jess Park – 85 (Manchester United)
27. Kerstin Casparij – 85 (Manchester City)
Bundesliga: jugadores con mejor valoración en EA SPORTS FC 27
La Bundesliga coloca en los primeros lugares a Harry Kane y Michael Olise, ambos con 90 puntos. Joshua Kimmich (88) y Luis Díaz (88) destacan entre los mediocampistas y extremos más influyentes de la liga alemana.
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1. Harry Kane – 90 (Bayern Munich)
2. Michael Olise – 90 (Bayern Munich)
3. Joshua Kimmich – 88 (Bayern Munich)
4. Luis Díaz – 88 (Bayern Munich)
5. Jonathan Tah – 87 (Bayern Munich)
6. Dayot Upamecano – 87 (Bayern Munich)
7. Gregor Kobel – 87 (Borussia Dortmund)
8. Nico Schlotterbeck – 87 (Borussia Dortmund)
9. Jamal Musiala – 87 (Bayern Munich)
10. Serhou Guirassy – 85 (Borussia Dortmund)
11. Konrad Laimer – 85 (Bayern Munich)
12. Deniz Undav – 85 (VfB Stuttgart)
13. Felix Nmecha – 85 (Borussia Dortmund)
14. Oliver Baumann – 84 (Hoffenheim)
15. Aleix García – 84 (Bayer Leverkusen)
16. Waldemar Anton – 84 (Borussia Dortmund)
17. Willi Orbán – 83 (RB Leipzig)
18. Serge Gnabry – 83 (Bayern Munich)
19. Matthias Ginter – 83 (SC Freiburg)
20. Maximilian Mittelstädt – 83 (VfB Stuttgart)
21. Exequiel Palacios – 83 (Bayer Leverkusen)
22. Patrik Schick – 83 (Bayer Leverkusen)
23. David Raum – 83 (RB Leipzig)
24. Kim Min Jae – 83 (Bayern Munich)
25. Angelo Stiller – 83 (VfB Stuttgart)
26. Ismael Saibari – 83 (Bayern Munich)
27. Aleksandar Pavlović – 83 (Bayern Munich)
Frauen-Bundesliga: jugadoras mejor posicionadas en EA SPORTS FC 27
En la Frauen-Bundesliga, Klara Bühl alcanza la mayor calificación con 88 puntos. Le siguen Pernille Harder (87), Svenja Huth (85) y Linda Dallmann (84), todas piezas clave en sus respectivos equipos.
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1. Klara Bühl – 88 (Bayern Munich)
2. Pernille Harder – 87 (Bayern Munich)
3. Svenja Huth – 85 (VfL Wolfsburg)
4. Linda Dallmann – 84 (Bayern Munich)
5. Vanessa Gilles – 84 (Bayern Munich)
6. Giulia Gwinn – 84 (Bayern Munich)
7. Lena Oberdorf – 84 (Bayern Munich)
8. Laura Freigang – 84 (Frankfurt)
9. Glódís Perla Viggósdóttir – 84 (Bayern Munich)
10. Janina Minge – 84 (VfL Wolfsburg)
11. Magdalena Eriksson – 83 (Bayern Munich)
12. Kessya Bussy – 83 (VfL Wolfsburg)
13. Vanessa Fudalla – 83 (Bayer Leverkusen)
14. Arianna Caruso – 83 (Bayern Munich)
15. Edna Imade – 83 (Bayern Munich)
16. Sara Doorsoun – 82 (Frankfurt)
17. Carolin Simon – 82 (Bayer Leverkusen)
18. Lena Lattwein – 82 (VfL Wolfsburg)
19. Erëleta Memeti – 82 (Frankfurt)
20. Lara Prašnikar – 82 (VfL Wolfsburg)
21. Ena Mahmutovic – 82 (Bayern Munich)
22. Amanda Ilestedt – 81 (Frankfurt)
23. Sophia Kleinherne – 81 (VfL Wolfsburg)
24. Sarah Zadrazil – 81 (Bayern Munich)
25. Barbara Dunst – 81 (Bayern Munich)
26. Franziska Kett – 81 (Bayern Munich)
27. Katharina Naschenweng – 80 (Bayern Munich)
Estas listas muestran el nivel de calidad y competitividad en cada liga representada en EA SPORTS FC 27, donde las calificaciones reflejan el rendimiento real de los futbolistas y jugadoras en sus respectivos campeonatos.
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