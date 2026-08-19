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Allanan 11 casas y desmantelan presunta red de narcomenudeo que hacía entregas “express” en Costa Rica

Agentes del OIJ detuvieron a nueve hombres vinculados, en apariencia, con la comercialización de marihuana, crack y cocaína

Agentes del OIJ realizaron 11 allanamientos en distintos sectores de Grecia como parte de una investigación por presunta venta de drogas. Crédito: OIJ
Agentes del OIJ realizaron 11 allanamientos en distintos sectores de Grecia como parte de una investigación por presunta venta de drogas. Crédito: OIJ
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Una presunta red de narcomenudeo que habría combinado ventas desde viviendas con entregas “express” solicitadas por teléfono fue golpeada este martes en Grecia, Costa Rica, donde agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron 11 allanamientos y detuvieron a nueve hombres vinculados, en apariencia, con la comercialización de marihuana, crack y cocaína.

El operativo comenzó alrededor de las 4 a. m. y movilizó a agentes judiciales hacia diferentes sectores del cantón de Grecia, donde se intervinieron viviendas ubicadas en Grecia Centro, Tacares, San Juan, San Roque, calle El Achiote, Santa Gertrudis Sur, La Arena y Rincón de Arias.

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Los detenidos fueron identificados con los apellidos Solís, de 53 años; Valverde, de 25; Alfaro, de 26; Murillo, de 36; Picado, de 26; Fonseca, de 25; Baquedano, de 18; Valverde, de 23, y Montero, de 35 años.

Todos figuran como sospechosos de infracción a la Ley sobre Psicotrópicos, bajo la modalidad de venta de droga al narcomenudeo.

Los sospechosos habrían utilizado viviendas como puntos de venta y también como sitios para preparar y embalar la droga. Crédito: OIJ
Los sospechosos habrían utilizado viviendas como puntos de venta y también como sitios para preparar y embalar la droga. Crédito: OIJ

La investigación que permitió llegar hasta estas viviendas se inició aproximadamente hace un año. Durante ese periodo, los agentes judiciales habrían recopilado información sobre la actividad que presuntamente desarrollaban los sospechosos y sobre la forma en que se distribuían los estupefacientes.

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Uno de los elementos que diferencia la operación investigada es la presunta utilización de dos modalidades de venta.

La primera consistía en recibir a los compradores directamente en las viviendas. De acuerdo con la investigación, las personas interesadas en adquirir droga aparentemente llegaban hasta los inmuebles para realizar las compras.

Pero la presunta estructura también habría utilizado un sistema de entrega “express”. En este caso, los compradores realizaban los pedidos por medio de llamadas telefónicas y posteriormente los sospechosos, aparentemente, se desplazaban hasta diferentes puntos para entregar la droga.

Nueve hombres fueron detenidos durante los operativos realizados este martes en viviendas de Grecia, Tacares, San Juan y otros sectores. Crédito: OIJ
Nueve hombres fueron detenidos durante los operativos realizados este martes en viviendas de Grecia, Tacares, San Juan y otros sectores. Crédito: OIJ

Esta modalidad habría permitido a los investigados movilizar los estupefacientes fuera de las viviendas que eran utilizadas como puntos de venta, ampliando de esta manera el radio en el que presuntamente realizaban sus actividades.

La investigación señala que entre las sustancias que aparentemente eran comercializadas se encontraban marihuana, crack y cocaína.

Durante los 11 allanamientos, los agentes judiciales localizaron y decomisaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, marihuana y cocaína.

Los teléfonos celulares serán parte de los elementos que deberán ser analizados por los investigadores, ya que podrían contener información relacionada con los contactos, comunicaciones y movimientos de los sospechosos. Cualquier nuevo elemento obtenido a partir de estos dispositivos deberá ser incorporado al expediente y valorado por las autoridades correspondientes.

El operativo permitió decomisar evidencia que ahora será analizada por los investigadores para determinar cómo operaba la presunta estructura de narcomenudeo. Crédito: OIJ
El operativo permitió decomisar evidencia que ahora será analizada por los investigadores para determinar cómo operaba la presunta estructura de narcomenudeo. Crédito: OIJ

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los agentes se produjo dentro de una de las viviendas allanadas.

En ese inmueble fue localizado un sector que, aparentemente, estaba acondicionado para elaborar, preparar y embalar la droga que posteriormente sería comercializada. El hallazgo hace presumir a los investigadores que, al menos en ese sitio, no solo se almacenaban o vendían los estupefacientes, sino que también se realizaban labores relacionadas con su preparación para la distribución.

Los allanamientos permitieron además asegurar distintos elementos que podrían ayudar a los investigadores a establecer con mayor precisión cómo funcionaba la presunta estructura, quiénes participaban y cuál habría sido el papel de cada uno de los detenidos.

Los nueve hombres quedaron detenidos y fueron puestos a la orden del Ministerio Público, que deberá determinar las medidas cautelares y la situación jurídica que corresponde a cada uno.

El caso permanece bajo investigación del OIJ de Grecia, mientras los elementos decomisados durante los operativos son sometidos a los análisis correspondientes para determinar si permiten ampliar la información sobre la presunta organización y su forma de operar.

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