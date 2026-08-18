Google compra por USD 10 millones un archivo interno de Spirit Airlines para entrenar sus modelos de inteligencia artificial

Google acordó comprar por USD 10 millones un archivo interno de Spirit Airlines para entrenar sus modelos de inteligencia artificial (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

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Google acordó comprar por USD 10 millones un archivo interno de Spirit Airlines para usarlo en el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial, una operación surgida en el proceso de quiebra de la aerolínea —que dejó de volar el dos de mayo— y que ahora depende de la aprobación de un tribunal federal de Nueva York.

La operación incluye correos, mensajes, código y registros de funcionamiento, excluye datos personales y depende de la aprobación de un tribunal federal de Nueva York.

La venta está sujeta a la decisión del juez del tribunal de quiebras Sean Lane, que debe pronunciarse en una audiencia prevista para este miércoles en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

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El acuerdo no supone la compra de activos tradicionales del negocio aerocomercial, sino de documentación y registros internos producidos durante la operatoria de la empresa.

La pregunta central del caso tiene una respuesta concreta: Google no compró aviones, edificios ni rutas, sino información operativa y técnica generada por Spirit Airlines a lo largo de su actividad.

Ese material abarca comunicaciones internas, hojas de cálculo, transacciones con el público, información de recursos humanos, sistemas de trabajo y registros empresariales anonimizados.

El paquete contiene alrededor de 100 millones de correos electrónicos, 500 millones de mensajes de Microsoft Teams y 30 millones de líneas de código, además de modelos de precios, historiales de vuelos, calendarios de tripulaciones, bases de datos financieras y flujos de trabajo de atención al cliente, según documentos judiciales citados por la agencia de noticias EFE.

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El mismo material describe un conjunto de información orientada al funcionamiento cotidiano de una aerolínea: desde la coordinación de personal hasta la gestión administrativa y la atención al usuario.

Quedan fuera los perfiles de pasajeros, los datos del programa de fidelización y cualquier información de tarjetas de crédito. La documentación del caso indica, además, que una empresa externa —elegida por Google— eliminará toda información de carácter personal antes de que la tecnológica reciba el material.

Qué dijo Google sobre la compra

Un portavoz de Google explicó a la cadena estadounidense CNN que la empresa adquirió parte de un conjunto de datos corporativos de Spirit Airlines que podría servir para mejorar sus productos y modelos de IA. También afirmó que la compañía no recibirá información personal como parte de la compra.

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La subasta dejó a Mercor como oferente de reserva

La subasta virtual dejó a Google como ganador con una oferta de USD 10 millones y a Mercor como postora de reserva con USD 7,5 millones (REUTERS/Regis Duvignau/File Photo)

La venta de los datos se definió en una subasta virtual celebrada el viernes pasado. Allí, Google superó a Mercor, una firma especializada en datos para inteligencia artificial, que presentó una oferta de USD 7,5 millones y quedó como postora de reserva.

El resultado de esa subasta fijó el marco económico de la operación y dejó establecido el esquema previsto en caso de que el tribunal no convalide la propuesta ganadora. A la espera de la audiencia, el expediente mantiene el foco en las condiciones de transferencia y en el tratamiento de la información sensible.

La presentación judicial sostuvo que los datos fueron despojados de elementos que permitan identificar a personas. Aun así, el volumen del archivo convirtió a ese acervo en un activo valioso para el desarrollo de sistemas de IA, en la medida en que reúne grandes cantidades de información de trabajo producida por una organización real.

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En el corazón de la discusión aparece, además, el tipo de contenido incluido: correos electrónicos, chats corporativos y código conviven con modelos de precios e historiales de vuelos, junto con calendarios de tripulaciones, bases de datos financieras y procedimientos de atención al cliente. El expediente también delimitó, en forma explícita, qué datos quedarían fuera de la transferencia.

Spirit fue la primera gran aerolínea de Estados Unidos en desaparecer en 25 años

Spirit Airlines fue la primera gran aerolínea de Estados Unidos en desaparecer en 25 años tras fracasar su reorganización y su pedido de rescate público (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La operación se apartó del esquema habitual de las quiebras de aerolíneas porque, aunque las quiebras de aerolíneas no son inusuales, lo más frecuente es que otra compañía compre la empresa completa e incorpore también sus datos a sus operaciones. En este caso, Spirit no fue absorbida por un competidor y terminó liquidando activos por separado.

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De acuerdo con EFE, Spirit Airlines, con sede en Florida, fue la primera gran aerolínea de Estados Unidos en desaparecer por problemas financieros en 25 años. El cierre total de sus operaciones marcó una excepción dentro de un sector donde las empresas en crisis suelen terminar integradas en otras compañías.

La empresa se declaró en quiebra por segunda vez en menos de un año después de que el alza del precio del combustible, agravada por el conflicto en Irán, hiciera fracasar su plan de reorganización. También fallaron sus gestiones para obtener un rescate público de USD 500 millones.

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En ese contexto, la liquidación por partes dejó espacio para una venta que no gira alrededor de rutas o flotas, sino de información interna. A diferencia de las transacciones habituales en el rubro, el activo que captó el interés de los oferentes fue un archivo masivo de comunicaciones y procesos, con registros que abarcan tareas operativas, administrativas y técnicas.

El uso de inteligencia artificial en la industria aérea ya se había expandido antes de esta venta. Varias aerolíneas habían señalado que emplean estas herramientas cada vez más para ajustar tarifas y programaciones de manera más eficiente, en un intento por mejorar decisiones basadas en grandes volúmenes de datos y automatizar flujos de trabajo.

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Si el tribunal federal de Nueva York aprueba la operación, Google incorporará ese material a sus procesos de entrenamiento y mejora de modelos, bajo el esquema de exclusión de datos personales que describió el expediente y que la compañía ratificó en su respuesta a CNN.