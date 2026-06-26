Inteligencia artificial: una investigación detectó diferencias ideológicas entre ChatGPT, Gemini y Grok

Dos investigaciones internacionales analizaron las respuestas de los principales chatbots y el funcionamiento de los algoritmos de las redes sociales. Los resultados detectaron tendencias diferentes en la forma en que ambos sistemas presentan y amplifican contenidos políticos

En los últimos meses, el debate sobre la ideología de las inteligencias artificiales cobró fuerza. Usuarios y especialistas comenzaron a preguntarse si sistemas como ChatGPT, Grok o Gemini muestran una orientación política definida. Esta inquietud surge a partir de la interacción cotidiana con estos chatbots y se profundiza tras la publicación de investigaciones internacionales que analizaron sus respuestas ante temas sensibles.

Un estudio realizado por The Washington Post analizó veinticuatro chatbots populares. Los investigadores formularon veintinueve preguntas sobre cuestiones polémicas como ideología de género, uso de fuerzas militares, salud pública y vacunas.

PUBLICIDAD

El resultado principal reveló que el 80% de las respuestas de ChatGPT fueron progresistas y solo el 20% conservadoras. Gemini, el sistema de Google, alternó entre ambas posturas, mientras que Grok, de X (antes Twitter), mostró una tendencia más conservadora, aunque ocasionalmente exhibió argumentos progresistas cuando se profundizó en las consultas.

Una investigación sobre inteligencia artificial detectó diferencias ideológicas entre ChatGPT, Gemini y Grok en respuestas sobre política y temas sensibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios en Europa y tendencias legislativas

En Europa, la Universidad Libre de Ámsterdam y la Universidad de Oslo adoptaron una metodología diferente. Los investigadores entregaron 7.000 proyectos de ley reales del Parlamento Europeo a distintos sistemas de inteligencia artificial. El objetivo consistió en observar cómo votarían estos modelos si fueran legisladores. Los resultados mostraron una clara inclinación hacia la centroizquierda.

PUBLICIDAD

Las IA analizaron proyectos de España, Noruega y Países Bajos. En la mayoría de los casos, optaron por posiciones cercanas a la centroizquierda, incluso cuando contaban con toda la información relevante sobre los debates parlamentarios. Las conclusiones de este experimento refuerzan la idea de que, ante situaciones concretas, los algoritmos tienden a reproducir razonamientos progresistas.

En otro caso, un sistema llamado Aria, entrenado con valores cristianos y conservadores, mantuvo respuestas alineadas con esa perspectiva en casi todos sus argumentos. Las diferencias entre los chatbots reflejan la influencia de los datos y criterios bajo los cuales se desarrollaron.

PUBLICIDAD

El estudio indicó que el 80% de las respuestas de ChatGPT fueron progresistas, mientras Gemini alternó posturas y Grok mostró una tendencia más conservadora (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento y el debate sobre la neutralidad

El funcionamiento interno de las inteligencias artificiales sigue siendo opaco para la mayoría de los usuarios. La llamada “caja negra” dificulta comprender cómo los sistemas procesan la información y deciden sus respuestas.

El contraste entre los sistemas de inteligencia artificial y las redes sociales marca otra dimensión del debate. Un estudio publicado en la revista Nature examinó el comportamiento de 5.000 personas frente a sus líneas de tiempo en X (antes Twitter). El experimento comparó el contenido recomendado por el algoritmo con el orden cronológico natural.

PUBLICIDAD

Los resultados mostraron que el algoritmo de la red social prioriza la difusión de contenidos conservadores. Los usuarios recibieron menos publicaciones de medios tradicionales y más de fuentes independientes, muchas de ellas con posturas de derecha o contrarias a la centroizquierda. El estudio identificó una tendencia a promover mensajes provocadores, que generan mayor interacción o “engagement”.

Las redes sociales, según los participantes en la mesa de Infobae, parecen favorecer ideas y movimientos conservadores o polémicos. Los algoritmos buscan maximizar la participación y, para lograrlo, privilegian contenidos extremos que facilitan el debate y la confrontación.

PUBLICIDAD

Imágenes, moderación y sesgo percibido

Los usuarios notan que las inteligencias artificiales tienden a suavizar los bordes en imágenes y respuestas. Algunos participantes consideran que esta inclinación por la moderación contribuye a una percepción conservadora. Otros destacan que el sistema pregunta al usuario por sus preferencias antes de ofrecer una respuesta definitiva.

Frente a casos policiales o información delicada, ChatGPT opta por no detallar aspectos escabrosos o se autocensura. Estas decisiones alimentan el debate sobre el verdadero alcance del sesgo en las respuestas de la IA. Sin embargo, los estudios citados muestran que, en términos generales, las tendencias progresistas predominan en los sistemas generativos, mientras que las redes sociales amplifican discursos conservadores.

PUBLICIDAD

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.