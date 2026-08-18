Rosario Dawson reveló que su regreso a Marvel fue eliminado del corte final: “Soy un descarte”

La nueva película del Hombre Araña, protagonizada por Tom Holland, llega a los cines el 30 de julio de 2026 (Marvel Studios)

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Rosario Dawson quedó fuera de Spider-Man: Brand New Day pese a que llegó a filmar una escena para la nueva película de Marvel, según reveló la propia actriz en una convención realizada en julio. La intérprete contó que su regreso como Claire Temple no formará parte del corte final del largometraje, una decisión que volvió a poner el foco sobre los vínculos entre las antiguas series de Netflix y el actual universo audiovisual del estudio.

De acuerdo con lo publicado por SensaCine, Dawson habló sobre esa participación descartada durante la GalaxyCon del mes pasado. Allí explicó que había rodado una secuencia para la próxima entrega encabezada por Tom Holland, aunque esa aparición ya no integrará la versión que llegará a los cines. La información sumó interés entre los seguidores de la franquicia porque la actriz interpretó a Claire Temple en varias producciones televisivas conectadas con personajes de Marvel.

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La declaración de Dawson se conoció en un momento de alta exposición para la saga de Spider-Man, que mantiene una fuerte atención del público a partir de cada novedad sobre su elenco y sus posibles cruces con otros personajes del estudio.

Rosario Dawson reveló que su regreso a Marvel fue eliminado del corte final de Spider-Man: Brand New Day (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló SensaCine, abordó el tema con humor, pese a reconocer que lamentó no haber quedado dentro del montaje final.

Qué dijo sobre su escena eliminada

Durante su aparición en GalaxyCon, la actriz relató que ya había compartido la noticia con su entorno familiar. SensaCine recogió una anécdota vinculada con su madre, a quien le explicó que no podría difundir material detrás de escena porque la secuencia filmada quedó afuera de la película. En ese intercambio, Dawson resumió su situación con una frase breve que marcó el tono de su intervención: “Soy un descarte de Spider-Man”.

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La actriz también dejó en claro que la eliminación de esa escena no modificó su interés por seguir ligada a ese universo narrativo. Dawson afirmó que le agrada pensar que su personaje existe dentro de ese mismo mundo de ficción, aun cuando su reaparición no se concrete en pantalla en esta oportunidad.

Ese comentario alimentó la expectativa de una futura vuelta de Claire Temple, un personaje que ocupó un rol secundario pero constante en varias series de la etapa de Netflix. La enfermera apareció como figura de conexión entre distintas historias y mantuvo presencia en títulos vinculados con héroes urbanos de Marvel. Además, expresó que espera volver a interpretarla en otro proyecto del estudio si se presenta la posibilidad.

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La actriz afirmó que la eliminación de su secuencia no cambió su interés por seguir ligada al universo narrativo de Marvel (REUTERS/Aude Guerrucci)

El lugar de Claire Temple en las series de Marvel

Antes de esta participación frustrada en Spider-Man: Brand New Day, Claire Temple ya había ganado reconocimiento entre los seguidores del universo televisivo de Marvel. Dawson encarnó al personaje en Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones y The Defenders, una serie de producciones que Netflix desarrolló con personajes de la editorial antes de la reorganización de varias de esas propiedades dentro del ecosistema de Disney.

La presencia de Claire Temple funcionó durante esos años como un nexo entre historias separadas. Su papel como enfermera le permitió intervenir en momentos clave de distintos relatos, con apariciones que vinculaban a los protagonistas sin ocupar el centro de la acción. Esa continuidad convirtió al personaje en una referencia conocida para una parte del público, sobre todo entre quienes siguieron la expansión de Marvel en televisión.

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El dato de una escena filmada y luego retirada vuelve a instalar la discusión sobre cuánto espacio puede haber para rescatar figuras de aquellas series en nuevas películas del estudio. Marvel ya retomó en los últimos años a varios personajes que habían debutado en producciones televisivas, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre otros regresos posibles.

La salida de Claire Temple de Spider-Man reactivó la discusión sobre el lugar de personajes de las series de Netflix en las nuevas películas de Marvel (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, el nombre de Rosario Dawson circuló otra vez entre los fanáticos que siguen de cerca esas conexiones.

Una franquicia bajo atención permanente

La nueva película del Hombre Araña se encuentra entre los lanzamientos más observados del calendario de Marvel Studios, en parte por el peso comercial de la saga y en parte por el interés que generan sus incorporaciones. SensaCine señaló que la repercusión del tráiler fue uno de los primeros indicadores de esa expectativa, con cifras de visualización que el medio describió como históricas para la franquicia.

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Spider-Man: Brand New Day se convirtió en el título más taquillero de 2026, con 1.688 millones de dólares recaudados en todo el mundo, de acuerdo con datos publicados por Screen Daily. A su vez, se le han atribuido más de 15 récords comerciales, superando la marca que ostentaba Avengers: Endgame como mejor estreno de la historia en Estados Unidos.