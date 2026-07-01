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Así es como estos usuarios de Microsoft están consiguiendo GTA 6 gratis

Este sistema de recompensas premia búsquedas en Bing y uso de apps del ecosistema de la compañía

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La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
Jugadores de Xbox han canjeado puntos de Microsoft Rewards para obtener GTA 6 sin gastar dinero real. (Rockstar)

Algunos jugadores de Xbox han logrado reservar Grand Theft Auto VI sin gastar dinero real, gracias al sistema de recompensas de Microsoft.

A pocos meses del esperado lanzamiento de la nueva entrega de Rockstar Games, usuarios han aprovechado la acumulación de puntos obtenidos mediante el programa Microsoft Rewards para cubrir el precio total del videojuego, según reportes recientes.

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El acceso gratuito a GTA 6 no responde a trucos ni a prácticas controvertidas. El mecanismo se basa en la participación prolongada en Microsoft Rewards, el programa de fidelización de la compañía estadounidense. Este sistema recompensa a quienes utilizan servicios como el motor de búsqueda Bing, la aplicación móvil de Xbox y otras actividades dentro del ecosistema de la empresa. Las acciones diarias suman puntos que, posteriormente, pueden canjearse por tarjetas regalo digitales.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios especializados, varios jugadores han dedicado años a acumular puntos, lo que les ha permitido reservar la edición digital del juego sin recurrir a métodos externos ni infringir normativas.

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El juego también ya se puede añadir a la lista de deseos de Microsoft Store para Xbox. (Microsoft Store)
Para cubrir el precio de GTA 6, algunos usuarios han reunido cerca de 100.000 puntos. (Microsoft Store)

El caso de HugoWheynow, usuario identificado en foros de la comunidad, ilustra el proceso: utilizó cerca de 98.000 Microsoft Points para completar la precompra de la edición Ultimate de GTA 6. El propio jugador agradeció a Rockstar Games el tiempo dedicado al desarrollo del título, ya que los retrasos en la fecha de lanzamiento le brindaron la oportunidad de reunir la cifra necesaria.

¿Cómo funciona Microsoft Rewards?

Microsoft Rewards permite a los usuarios sumar puntos a través de búsquedas web, el uso de aplicaciones y la interacción diaria con diversos servicios de la compañía. La cantidad que puede obtenerse varía según la actividad, pero las estimaciones señalan que un usuario activo puede generar entre 12.000 y 15.000 puntos mensuales. Por ejemplo: cada búsqueda web puede aportar hasta 150 puntos, mientras que el uso de Bing y la app móvil de Xbox suma 50 puntos adicionales respectivamente.

Este programa ha sido una opción para quienes desean maximizar su presencia en la plataforma Xbox y, al mismo tiempo, obtener recompensas directas por su actividad cotidiana. La estrategia ha sido especialmente efectiva para quienes han mantenido una participación constante durante años, como es el caso de muchos seguidores de la saga de Grand Theft Auto.

Canjear puntos por tarjetas de regalo de Xbox es el paso final para adquirir el título sin coste adicional. (Europa Press)
Canjear puntos por tarjetas de regalo de Xbox es el paso final para adquirir el título sin coste adicional. (Europa Press)

Proceso para canjear los puntos por el videojuego

Una vez acumulados los puntos necesarios, los jugadores pueden cambiarlos por tarjetas regalo de Xbox, que funcionan como saldo digital en la tienda oficial. Para obtener el importe completo que requiere la compra de GTA 6, resulta necesario canjear 10 tarjetas de 10 euros cada una, equivalentes a 10.000 puntos por tarjeta, para alcanzar un total de 100.000 puntos.

El procedimiento, aunque legal y lícito, requiere constancia y planificación a largo plazo. Los retrasos en el lanzamiento de Grand Theft Auto VI han beneficiado a quienes ya participaban activamente en el programa, permitiendo alcanzar el objetivo antes de la fecha de estreno.

Limitaciones y oportunidades para nuevos usuarios

La obtención de GTA 6 gratis mediante Microsoft Rewards no es un camino rápido para quienes recién se enteran de la posibilidad. Con menos de cinco meses para el estreno, un usuario promedio no tendrá tiempo suficiente para reunir el total de puntos requeridos, salvo que incremente considerablemente su actividad diaria. Sin embargo, la opción se mantiene viable para futuras compras o para quienes consideren aprovechar el sistema para otros títulos y servicios en el entorno de Xbox.

GTA 6 ya se puede reservar en la tienda virtual de PlayStation.
El próximo lanzamiento de Grand Theft Auto VI ha generado alta expectativa en los fanáticos de la franquicia. (Rockstar)

La experiencia compartida por la comunidad evidencia cómo la fidelidad y el uso continuo de plataformas digitales pueden traducirse en beneficios concretos, en este caso, la obtención de uno de los lanzamientos más esperados del año sin realizar un gasto adicional.

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