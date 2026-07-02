Netflix dejará de funcionar en estos modelos de celulares a partir del 2 de julio de 2026

Estos Android y iPhone pierden compatibilidad con Netflix por falta de actualizaciones - REUTERS/Dado Ruvic

Netflix dejará de ser compatible con una amplia lista de celulares antiguos a partir del 2 de julio de 2026, obligando a muchos usuarios a buscar alternativas para acceder a la plataforma.

Esta medida, que afecta tanto a dispositivos Android como a iPhone, responde a la necesidad de reforzar la seguridad y garantizar que todas las funciones de la aplicación se mantengan actualizadas y protegidas. La decisión impacta especialmente a quienes utilizan teléfonos que no permiten instalar las versiones más recientes del sistema operativo.

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Los usuarios de dispositivos antiguos deberán adaptarse si desean conservar su acceso a plataformas de streaming y otras funciones esenciales.

Netflix endurece requisitos de seguridad y corta soporte en iPhone sin iOS 18.0 - REUTERS/Gonzalo Fuentes

¿Qué modelos de celulares pierden acceso a Netflix?

La actualización de políticas de Netflix excluye a teléfonos Android lanzados entre 2011 y 2014. Entre los modelos más afectados figuran el Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime, LG Optimus L5, Optimus L7, LG G2, así como los Sony Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3. En estos dispositivos, la aplicación dejará de abrirse, instalarse o actualizarse.

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En el caso de Apple, la restricción alcanza a todos los modelos de iPhone que no sean compatibles con iOS 18.0 o versiones superiores. Esto incluye el iPhone X, iPhone 8 y 8 Plus, iPhone 7 y 7 Plus, iPhone 6s y 6s Plus, el iPhone SE de primera generación, y cualquier otro modelo anterior. Los usuarios que todavía utilizan estos equipos verán cómo la app de Netflix deja de funcionar a partir de la fecha establecida.

Cómo saber si tu celular es compatible

Para verificar la compatibilidad del dispositivo, el primer paso es conocer la versión del sistema operativo instalada.

En Android , se debe ingresar al menú ‘Configuración’ o ‘Ajustes’, buscar la sección ‘Acerca del teléfono’ y luego ‘Información del software’. Allí aparecen la versión de Android y el nivel de seguridad.

En iPhone, la información se encuentra en ‘Configuración’, opción ‘General’, y posteriormente ‘Información’, donde se indica la versión de software.

Cómo comprobar si un celular seguirá teniendo Netflix tras el cambio de compatibilidad - EFE/EPA/NEIL HALL

Realizar esta comprobación permite anticipar no solo la exclusión de Netflix, también la de otras aplicaciones críticas como WhatsApp, banca digital y servicios de mensajería, que requieren sistemas actualizados para funcionar con normalidad y seguridad.

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¿Qué otros dispositivos quedan fuera de soporte?

La medida de Netflix afecta también a otros dispositivos más allá de los teléfonos móviles.

Quedan fuera de soporte modelos antiguos de Apple TV de primera, segunda y tercera generación, así como televisores inteligentes fabricados antes de 2015 por marcas como Panasonic , LG y la línea Samsung Smart TV serie EOS (2012-2015).

Diversas versiones de la serie Sony Bravia identificadas por los códigos KDL, XBR, W95 y X95 tampoco podrán ejecutar ni actualizar la aplicación de la plataforma.

Esto implica que muchos televisores, reproductores multimedia y dispositivos de streaming dejarán de tener acceso a los contenidos de Netflix y a futuras funciones, lo que podría afectar la experiencia de usuario y la seguridad general del dispositivo.

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La principal razón detrás de esta medida es la seguridad. Los dispositivos que no reciben actualizaciones de sistema operativo ni parches quedan expuestos a vulnerabilidades, lo que incrementa el riesgo de malware, robo de datos y ataques informáticos. Mantener la compatibilidad con equipos antiguos también limita la capacidad de la plataforma para innovar y ofrecer nuevas funciones, ya que debe adaptarse a hardware y software obsoletos.

Riesgos de usar un dispositivo desactualizado

Utilizar un celular o dispositivo sin soporte oficial implica riesgos significativos.

Las aplicaciones esenciales, incluidas herramientas de mensajería, banca, compras en línea y autenticación, pueden dejar de funcionar correctamente.

Las vulnerabilidades descubiertas tras el último parche quedan sin solución, lo que convierte al equipo en un blanco frecuente para ciberdelincuentes.

La falta de compatibilidad provoca bloqueos, lentitud y fallas en procesos cotidianos, desde la recepción de mensajes hasta la protección de cuentas personales

La decisión de Netflix de dejar de funcionar en modelos antiguos subraya la importancia de contar con dispositivos actualizados. Para seguir disfrutando de la plataforma y proteger la seguridad digital, los usuarios deberán adaptar sus equipos a las nuevas exigencias tecnológicas que el mercado impone.

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