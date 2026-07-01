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Reservar Grand Theft Auto VI: cómo hacerlo y hasta qué fecha

Grand Theft Auto VI no tendrá versión para PC en el día de estreno y solo llegará a PS5 y a Xbox Series X|S

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La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
La preventa de Grand Theft Auto VI comenzó el 25 de junio de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La cuenta atrás para Grand Theft Auto VI ha comenzado oficialmente con la apertura de su preventa, generando que los jugadores que llevan 13 años esperando por una nueva entrega de la saga ya puedan sentir la llegada de esta edición más cerca.

Como es habitual en este tipo de formatos de compra, el juego contará con varias versiones, dos precios diferentes y formatos físicos y digitales, por lo que hay mucha información a tener en cuenta antes de realizar la compra.

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Cuándo inició la preventa y cuándo es el lanzamiento

Las reservas de GTA 6 están disponibles desde el 25 de junio de 2026, tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X|S. Y el lanzamiento global está programado para el 19 de noviembre de 2026, fecha en la que el juego verá la luz de manera exclusiva para las consolas de nueva generación.

No habrá versión para PC el día del estreno, por lo que los usuarios de ordenador deberán esperar por futuros anuncios.

La preventa de GTA 6 otorgará el Pack Vintage de Vice City con un vehículo, garaje, atuendos, peinados y un patrón de arma inspirado en Tommy Vercetti.
La preventa de GTA 6 otorgará el Pack Vintage de Vice City con un vehículo, garaje, atuendos, peinados y un patrón de arma inspirado en Tommy Vercetti.

La edición física también estará disponible para reserva desde el inicio de la preventa, aunque se advierte que la demanda será alta y la disponibilidad podrá variar según la región y el minorista elegido.

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Dónde y cómo reservar GTA 6

El proceso para reservar Grand Theft Auto VI es sencillo y puede realizarse tanto en las principales tiendas digitales como en puntos de venta físicos autorizados.

Para la edición digital, los pasos son los siguientes: seleccionar la plataforma deseada (PS5 o Xbox Series X|S), acceder a la tienda digital correspondiente —PlayStation Store o Microsoft Store—, buscar el juego, elegir la edición preferida y completar la transacción. Una vez confirmada la compra, la reserva quedará registrada hasta la fecha de lanzamiento.

En el caso de la edición física, la reserva debe realizarse en tiendas que cuenten con el título en su catálogo, aunque la cantidad de unidades dependerá de la demanda y el stock disponible. La edición física no incluirá disco, sino un código de descarga dentro de la caja, permitiendo que los usuarios precarguen el juego desde el 12 de noviembre y tengan acceso inmediato el día del lanzamiento.

El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.
El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.

Cuáles son las ediciones disponibles y precios

La oferta de GTA 6 se compone de dos versiones principales: la edición estándar y la Ultimate Edition. La edición estándar tiene un precio de 79,99 dólares, mientras que la Ultimate Edition se sitúa en 99,99 dólares. Ambas ediciones pueden reservarse tanto en formato físico como digital.

La versión estándar incluye acceso completo a la historia y al contenido base del juego, manteniendo la experiencia clásica de la saga. Por su parte, la Ultimate Edition amplía el universo de juego ofreciendo una colección exclusiva de vehículos prémium, armas, objetos cosméticos y acceso prioritario a servicios y tiendas especiales dentro del mundo de GTA 6.

Entre los elementos destacados se encuentran el Vapid Dominator Buggy del 67, el Grotti Cheetah del 95, talleres de personalización, restauración de coches clásicos y variantes únicas de armas para los protagonistas Jason y Lucía.

Además, la Ultimate Edition garantiza acceso prioritario a tiendas exclusivas como Stock 305, la peluquería unisex Sara’s y el local de tatuajes Electric Fang Tattoo, con más de 50 diseños originales creados por el colectivo artístico FAILE. Los contenidos se irán desbloqueando de manera progresiva a lo largo de la campaña.

Quienes reserven Grand Theft Auto VI antes del 20 de noviembre recibirán automáticamente el Pack Vintage como recompensa.
Quienes reserven Grand Theft Auto VI antes del 20 de noviembre recibirán automáticamente el Pack Vintage como recompensa.

Cuáles son los beneficios y recompensas por reservar

Reservar GTA 6 antes del 20 de noviembre otorga recompensas inmediatas y exclusivas. Destaca el Pack Vintage de Vice City, disponible tanto para la edición estándar como para la Ultimate Edition.

Este paquete incluye el vehículo Vapid Stanier del 55 con garaje propio, atuendos y peinados de inspiración vintage, y un patrón de arma que rinde homenaje a la célebre camisa de Tommy Vercetti.

Todos los artículos y ventajas de la Ultimate Edition estarán disponibles de forma escalonada conforme avance la historia principal, añadiendo incentivos para quienes opten por la compra anticipada del juego.

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