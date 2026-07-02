El Salvador

El Banco Central de Reserva de El Salvador pagará USD 100 por hogar en la encuesta de ingresos y gastos de 2026 a través de Pay

La autoridad monetaria entregará el incentivo por vía digital a las viviendas seleccionadas para la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2026, sin cuenta bancaria ni comisiones para los participantes

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Primer plano de una persona sosteniendo una tableta negra con una pantalla blanca que muestra el logo "ENIGH" y campos para usuario y contraseña. Se ve parte del teclado virtual
Una persona utiliza una tableta con la aplicación ENIGH 2026, parte de la prueba piloto lanzada por el BCR para recopilar datos sobre los hábitos de ingresos y gastos de las familias salvadoreñas. (Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador)

El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador ha establecido que los hogares que participen en la próxima Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2026 (ENIGH) recibirán un reconocimiento de USD 100 a través de la plataforma digital Pay.

Esta decisión marca un paso relevante en la digitalización de los incentivos estatales y la promoción de la inclusión financiera.

El sistema Pay es una aplicación desarrollada por el BCR, disponible desde marzo de 2026, que permite a cualquier salvadoreño transferir y recibir dinero desde su teléfono inteligente. No es necesario tener una cuenta bancaria para usarla, ya que el único requisito para el registro es contar con el Documento Único de Identidad (DUI).

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Características principales de Pay

La plataforma se puede descargar sin costo desde Google Play, App Store y Huawei AppGallery. El BCR la describe como un “servicio de pagos inmediatos” pensado principalmente para quienes están fuera del sistema bancario tradicional.

El funcionamiento de Pay es sencillo: los usuarios pueden realizar pagos en comercios afiliados, así como recargar saldo (cash in) y hacer retiros (cash out) de forma gratuita.

Estas operaciones pueden hacerse en cualquier agencia o mini agencia bancaria del sistema financiero privado, sin necesidad de que el usuario sea cliente de la entidad. Además, el BCR permite realizar estas gestiones en sus propias cajas ubicadas en los edificios ONEC y Juan Pablo II, así como mediante el servicio Transfer365.

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La plataforma se puede descargar sin costo desde Google Play, App Store y Huawei AppGallery. El BCR la describe como un “servicio de pagos inmediatos” pensado principalmente para quienes están fuera del sistema bancario tradicional. Foto cortesía.
La plataforma se puede descargar sin costo desde Google Play, App Store y Huawei AppGallery. El BCR la describe como un “servicio de pagos inmediatos” pensado principalmente para quienes están fuera del sistema bancario tradicional. Foto cortesía.

En la práctica, esto significa que cualquier persona con un DUI puede recibir fondos, usarlos para compras o retirarlos en efectivo en múltiples puntos del país, sin enfrentar cargos por transacción. De esta manera, el sistema busca facilitar la participación de todos los sectores sociales, en especial de quienes no manejan cuentas bancarias.

Proceso de registro y seguridad

El registro en Pay es completamente gratuito y no exige un depósito inicial. El único requisito es ser salvadoreño y presentar el DUI. El BCR ha destacado que ha probado exhaustivamente cada función de la plataforma y su ecosistema desde principios de 2023, con el objetivo de garantizar la seguridad de las transacciones electrónicas.

Según el propio Banco Central, la app permite generar automáticamente un historial de ingresos y envíos de dinero. Esta funcionalidad podría ser clave en el futuro, ya que serviría como referencia para que el sistema financiero privado evalúe la posibilidad de ofrecer créditos formales a los usuarios de Pay. El acceso a créditos formales podría reducir la dependencia de préstamos informales y sus altos intereses.

¿Cómo se entregarán los USD 100 de la ENIGH 2026?

Para quienes participen en la ENIGH 2026, el proceso será directo: el BCR transferirá el monto de USD 100 a la cuenta Pay de cada hogar seleccionado. No se requiere cuenta bancaria ni pagos de comisiones. Esto representa una innovación en la entrega de incentivos estatales, haciendo más accesible y ágil la recepción del beneficio.

Primer plano de una persona sosteniendo una tableta negra con una pantalla blanca que muestra el logo "ENIGH" y campos para usuario y contraseña. Se ve parte del teclado virtual
Una persona utiliza una tableta con la aplicación ENIGH 2026, parte de la prueba piloto lanzada por el BCR para recopilar datos sobre los hábitos de ingresos y gastos de las familias salvadoreñas. (Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador)

En síntesis, Pay se presenta como una herramienta que democratiza el acceso a servicios financieros en El Salvador, facilitando la transferencia de fondos estatales y promoviendo la inclusión económica mediante un sistema ágil y sin costos para el usuario.

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