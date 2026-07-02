Tecno

Controla tu bandeja de entrada de Gmail con la voz gracias a esta novedad con Gemini

Esta función permite buscar, filtrar y acceder a correos desde dispositivos móviles

Guardar
Google icon
Gemini Live transforma Gmail al permitir controlar la bandeja de entrada con comandos de voz impulsados por inteligencia artificial.
Gemini Live transforma Gmail al permitir controlar la bandeja de entrada con comandos de voz impulsados por inteligencia artificial.

La llegada de Gemini Live transforma la manera en que los usuarios interactúan con Gmail, permitiendo por primera vez controlar la bandeja de entrada mediante comandos de voz impulsados por inteligencia artificial.

Esta actualización marca un giro en la experiencia de correo electrónico en dispositivos móviles, especialmente para quienes buscan rapidez y eficiencia al gestionar sus mensajes.

PUBLICIDAD

El cambio responde a una tendencia creciente: la integración de asistentes de voz y algoritmos avanzados en herramientas cotidianas. Ahora, Gmail no solo ofrece sugerencias automáticas o resúmenes de correos, sino que incorpora una interfaz donde la voz se convierte en el canal principal para buscar, filtrar y acceder a la información.

Cómo funciona y qué se puede hacer con la IA en Gmail

La nueva función Gemini Live está disponible en fase beta para un grupo reducido de usuarios de Android y iOS. Su funcionamiento es sencillo: si la función está activa para la cuenta, aparecerá en la barra superior de búsqueda el icono característico de Gemini Live, compuesto por unas líneas y una estrella. Al pulsar este botón, se despliega una interfaz lista para recibir órdenes vocales.

PUBLICIDAD

Gemini Live en Gmail está disponible en fase beta para un grupo reducido de usuarios de Android y iOS.
Gemini Live en Gmail está disponible en fase beta para un grupo reducido de usuarios de Android y iOS.

El objetivo de Gemini Live es permitir que los usuarios “hablen con Gmail” de manera natural para ejecutar tareas que antes requerían escribir o navegar manualmente. Por ejemplo, una persona puede decir: “Búscame el billete del vuelo que tengo para hoy” y la inteligencia artificial localizará el mensaje exacto, mostrando un enlace directo al correo relevante.

La respuesta puede presentarse en formato de texto o por voz, y siempre incluye accesos rápidos a los mensajes, documentos o conversaciones solicitadas.

La función no se limita a búsquedas simples. Google sugiere emplearla para obtener información sobre eventos próximos, localizar números de vuelo, encontrar pedidos recientes o rastrear cambios en horarios familiares, como el calendario de actividades de un hijo.

Gemini Live aprovecha el acceso completo a la bandeja de entrada del usuario, lo que le permite extraer datos tanto de correos recientes como antiguos, facilitando la organización personal y profesional.

Ciberdelincuentes usan correos falsos para engañar a Gemini y a los usuarios.
La inteligencia artificial de Gemini Live puede localizar billetes de vuelo, eventos, pedidos y cambios de horario dentro de Gmail. (Foto: Google)

Utilizar Gemini Live resulta especialmente útil en situaciones donde el teclado no es la mejor opción. Por ejemplo, al sostener el móvil con una sola mano o al requerir una búsqueda rápida sin distracciones. Un caso típico ocurre antes de embarcar en un vuelo: en vez de buscar manualmente el correo de la reserva, basta con dar la orden por voz y la IA muestra el billete al instante.

El propósito general de la función es que los usuarios puedan interactuar con Gmail de forma conversacional, acercando la experiencia al uso de un asistente personal. Esto representa un avance respecto a las búsquedas tradicionales, aunque todavía existen dudas sobre la necesidad real de incorporar IA conversacional en tareas simples de gestión de correo.

Requisitos para acceder a Gemini Live en Gmail

Gemini Live no está disponible para todos los usuarios de Gmail. Actualmente, forma parte de una prueba restringida y solo puede emplearse si se tiene una suscripción activa a Google AI Pro o AI Ultra.

Los usuarios gratuitos de Gemini quedan excluidos, al menos en esta fase de despliegue. Este criterio de acceso responde a la política de Google de probar nuevas funciones avanzadas entre quienes ya optaron por servicios premium.

Gmail integrará funciones de IA en su bandeja de entrada.
La función de voz de Gmail apunta a agilizar búsquedas cuando el usuario no puede escribir o necesita una consulta rápida. (Imagen ilustrativa)

Para saber si se dispone de Gemini Live, basta con abrir la aplicación de Gmail y verificar si aparece el icono de la función en la barra de búsqueda. Si está visible, el usuario puede activar la interfaz de voz y comenzar a utilizar los comandos. De lo contrario, deberá esperar a que Google amplíe el acceso o considerar la suscripción a los planes mencionados.

Cabe destacar que la activación es aleatoria entre los usuarios elegibles, por lo que recibir la función depende de factores que la compañía no ha detallado. La integración está pensada tanto para cuentas personales como para quienes utilizan Workspace bajo los planes Pro o Ultra.

Temas Relacionados

GmailGeminiIACorreo electrónicoGoogleAplicacionesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La escasez de RAM golpea a la industria musical: por qué los estudios y productores están en alerta

La crisis global de la memoria RAM comienza a afectar a los profesionales de la música, que necesitan equipos más potentes para trabajar

La escasez de RAM golpea a la industria musical: por qué los estudios y productores están en alerta

Microsoft Teams ahora podrá escuchar tus reuniones para que la IA te ayude a resolver dudas

La IA detecta lagunas de conocimiento en las reuniones laborales y envía respuestas contextualizadas al chat interno

Microsoft Teams ahora podrá escuchar tus reuniones para que la IA te ayude a resolver dudas

Te llaman números desconocidos: el truco oculto en Android para saber quién es sin contestar

Una función disponible en dispositivos actualizados permite detectar spam o saber qué empresa está detrás de la llamada

Te llaman números desconocidos: el truco oculto en Android para saber quién es sin contestar

El falso mensaje de Netflix que puede dejarte sin acceso y vaciar tu cuenta bancaria

Los estafadores imitan avisos de la plataforma para robar credenciales y pagos, con mensajes cada vez más creíbles, por lo que conviene conocer señales de alerta

El falso mensaje de Netflix que puede dejarte sin acceso y vaciar tu cuenta bancaria

No todas las pantallas que usas generan el mismo nivel de adicción: de cuál debes tener más cuidado

Los vídeos cortos, reproducción automática y scroll infinito son funciones de las que los usuarios deben estar atento

No todas las pantallas que usas generan el mismo nivel de adicción: de cuál debes tener más cuidado

DEPORTES

Crisis en el tenis por el recorte extremo que podrían realizar en el dobles y amenaza la carrera de muchos jugadores: “Dicen que costamos demasiado”

Crisis en el tenis por el recorte extremo que podrían realizar en el dobles y amenaza la carrera de muchos jugadores: “Dicen que costamos demasiado”

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

La virtud que Argentina pondrá en juego y cuál será la estrategia del sorprendente Cabo Verde

Perdió en Wimbledon, terminó internado y sorprendió a todos con un peculiar menú en la cama del hospital

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Mica Viciconte cuestionó a Daniela Celis por el look que usó en su programa: “No hace falta mostrar tanto”

Mica Viciconte cuestionó a Daniela Celis por el look que usó en su programa: “No hace falta mostrar tanto”

Wanda Nara apuntó contra la China Suárez en medio de su crisis con Icardi: “Es lógico que viva de Mauro”

José María Muscari declaró en la Justicia por el accidente fatal de Ernestina Pais: “Ella no llegaba tarde a ningún lado”

Por qué la China Suárez se fue de la casa de los sueños: los motivos de la fuerte crisis con Mauro Icardi

Se acerca el fallo del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de una nueva escalada mediática

INFOBAE AMÉRICA

La guerra sin soldados, el nuevo modelo bélico que transfiere el poder del Estado a las corporaciones

La guerra sin soldados, el nuevo modelo bélico que transfiere el poder del Estado a las corporaciones

Hospitales sin aire acondicionado y una ley frenada por el propio Gobierno: la otra cara de la ola de calor en Francia

Shakira ofrece un segundo concierto en Miami con alta demanda de entradas y estas son las recomendaciones

Las temperaturas de la superficie del océano alcanzan máximos históricos y científicos advierten que el planeta entra en un “territorio desconocido”

República Dominicana: alrededor de 700 destacamentos policiales tendrán registro digital de detenidos